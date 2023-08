Carinthia V - en ikonisk superyacht

En person som skötte allt

Horten ville också att Bannenberg skulle sköta hela designen av den nya yachten – från skrovets linjer ned till minsta handtag. Detta var också ett nytt grepp då inredningsdesignen tidigare oftast hade lösts av varvet själva när båten höll på att byggas.

Att projektera en superyacht är inget som sker på en A4. Här en del av projektbeskrivningen för Carinthia V (Foto: Bannenberg design)

Bannenberg lyssnade och förstod Hortens önskemål. Började dra upp linjerna till en lång och slank yacht som med en distinkt och stram design skiljde sig från allt annat som tidigare byggts.

Vem skulle få bygga?

Men var skulle hon byggas? Bannenbergs linjer till den nya yachten, påminde till viss del mer om en jagare än en konventionell yacht. Kunde hennes byggare hämtas från den militära värden månne?

En av de skisser som Jon Bannenberg tog fram för att presentera Helmut Hortens idéer i verkligheten. Linjerna stämmer ganska så väl med hur båten sedan kom att se ut. (Foto: Bannenberg design)

I Bremen fanns Lürssen werft, en av Tyskland största leverantörer av det mer snabbgående tonnaget till den tyska flottan. Varvet hade visserligen tidigare i historien varit en stor fritidsbåtsbyggare, men hade aldrig gett sig in i byggandet av privata superyachter.

Frågan om att bygga Hortens nya yacht gick till Lürssen, som kände igen frågeställningarna från deras militära samarbetspartners och nappade på erbjudandet.

Hon blev en mycket slank och vacker yacht och kom att väcka enormt stor uppmärksamhet världen över. Och är fortfarande en omtalad yacht varhelst hon dyker upp. (Foto: Superyachtnews)

När så Carinthia V sjösattes 1971 var den en yacht som till skrovlinjerna mycket påminde om de militära semi-deplacerade fartygen som militären använde. Men sedan klätt med en vacker minimalistisk överbyggnad.

60 cylindrar

I yachtens aktre halva placards tre MTU V20-dieslar som vid provturen pressade upp den 71 meter långa yachten i över 30 knop. Och därvid lag var Hortens nöjd och förtjust över sin nya leksak.

Den goda stämningen blev dock inte långvarig då hon senare under samma jungfrufärd i Medelhavet, körde på en omarkerad grynna och sjönk.

Helmut Horten tog då det mycket uppseendeväckande beslutet att han inte ville bärga henne. Istället beställde han omedelbart en nybyggd systerbåt efter samma ritningar och samma design – dock med några små ändringar.

När denna yacht sjösattes 1973 fick hon logiskt namnet Carinthia VI. Detta gör att det har uppstått vissa grubblerier när två yachter, närapå identiska, bär olika namn.

Carinthia VI seglar än idag. Heter numera V2V efter att ha blivit känd som The One under många år.

Det var en total brand som förstörde stora delar av henne när hon fattade eld i Marmaris 2016. Men idag har hon bokstavligen återuppstått som en fågel Fenix ur askan. (Foto: Yachtharbour.com)

2016 trodde många att hennes saga var all. Vid besök i en hamn i Marmaris i Turkiet, fattade hon eld och i stort sett totalförstördes. Men en ny ägare köpte resterna av henne och återställde henne till det sitt ursprungliga utseende från 1973.

Möter du henne, så vet du att det var under skapelseprocessen av henne, som Jon Bannenberg slog igenom som designer, som Lürssen klev in på super-yacht-banan och som begreppet design inte bara var en ritning på ett bord, utan en egen process som idag är minst lika viktig som yachtens konstruktion.

Idag är hon åter lika vacker som den dagen hon sjösattes 1973. (Foto: Boat International)

