Vi älskar doften av nybakat i butiken, men allt i bake-off-hyllan är inte lika oskyldigt. Kanelbullen klarar sig fint till nästa dag, men pirogen kan förvandlas till en bakteriebomb redan efter några timmar. Experterna varnar: det här är fikabrödet du aldrig ska spara.
Bake-off-fällan i butiken: kanelbullen trygg, pirogen livsfarlig
Varför är pirogen så känslig
Problemet stavas mikrobiologi. En pirog med fyllning är en dröm för bakterier som gärna förökar sig när maten blir stående i rumstemperatur. Att värma upp pirogen igen dagen efter hjälper inte alltid. Som en expert uttrycker det: “Mikron räddar inte en infekterad pirog.” Det som ser ut som en oskyldig eftermiddagsfika kan alltså i värsta fall leda till en kväll på badrummet med hink.
Svensk lagstiftning – en blind fläck
I Sverige är reglerna inte lika kända. Livsmedelsverket hänvisar till EU:s hygienförordningar, men butikerna får stort ansvar själva. Därför står det ofta piroger framme hela dagen utan någon tydlig varning. Konsumenten förväntas själv veta när det är dags att kasta. Och handen på hjärtat: hur många av oss har inte stoppat in gårdagens pirog i mikron och tänkt “det här går nog bra”.
Är detta vår nästa matpanik
Vi har redan haft hysteri kring salmonella i kyckling, E. coli bakterier i groddar och mögelost som gravida inte ska röra. Kanske är det dags för en liten “pirog-gate”. För visst känns det som en typisk svensk storm att vänta: Aftonbladets löpsedel med “Barn sjuka av piroger”, följt av desperata pressmeddelanden från dagligvarujättarna.
Vad kan du själv göra
Det enkla rådet är att äta samma dag. Är du ändå en sparsam typ som inte vill kasta – kyl ner direkt och chansa inte efter 24 timmar. Och välj hellre en kanelbulle till morgonkaffet dagen därpå. Bullar må ge sockerchock, men inte magsjuka.
Perfect Weekend Guide: Livsmedel du inte ska spara för länge
- Piroger: ät samma dag.
- Kokt ris: hållbarhet i kylen högst ett dygn.
- Färdigblandad sallad: bäst inom ett dygn, även om bäst före säger längre.
- Rökt fisk i vakuumförpackning: öppnad förpackning – högst två dagar.
- Färska bär: känsligare än man tror, särskilt hallon.
Källa: Livsmedelsverket, MTV
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
