Bake-off-fällan i butiken: kanelbullen trygg, pirogen livsfarlig

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Svensk lagstiftning – en blind fläck

I Sverige är reglerna inte lika kända. Livsmedelsverket hänvisar till EU:s hygienförordningar, men butikerna får stort ansvar själva. Därför står det ofta piroger framme hela dagen utan någon tydlig varning. Konsumenten förväntas själv veta när det är dags att kasta. Och handen på hjärtat: hur många av oss har inte stoppat in gårdagens pirog i mikron och tänkt “det här går nog bra”.

När pirogen blivit kylskåpskall är det redan för sent. (Foto: AP)

Är detta vår nästa matpanik

Vi har redan haft hysteri kring salmonella i kyckling, E. coli bakterier i groddar och mögelost som gravida inte ska röra. Kanske är det dags för en liten “pirog-gate”. För visst känns det som en typisk svensk storm att vänta: Aftonbladets löpsedel med “Barn sjuka av piroger”, följt av desperata pressmeddelanden från dagligvarujättarna.

Vad kan du själv göra

Det enkla rådet är att äta samma dag. Är du ändå en sparsam typ som inte vill kasta – kyl ner direkt och chansa inte efter 24 timmar. Och välj hellre en kanelbulle till morgonkaffet dagen därpå. Bullar må ge sockerchock, men inte magsjuka.

Perfect Weekend Guide: Livsmedel du inte ska spara för länge

Piroger: ät samma dag.

Kokt ris: hållbarhet i kylen högst ett dygn.

Färdigblandad sallad: bäst inom ett dygn, även om bäst före säger längre.

Rökt fisk i vakuumförpackning: öppnad förpackning – högst två dagar.

Färska bär: känsligare än man tror, särskilt hallon.

Källa: Livsmedelsverket, MTV