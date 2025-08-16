Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar att han åker till USA på måndag för att möta president Donald Trump.
Zelenskyj reser till Washington – ska träffa Trump
Mest läst i kategorin
Guldsmed gripen - penningtvätt för 55 miljoner
En guldsmed åtalas för penningtvätt via guldtransaktioner mellan Danmark och Dubai. På fredag ställs han inför rätta. Den 28-åriga guldsmeden greps på torsdagen vid tullporten på Köpenhamns flygplats. I bagaget fanns 12 kilo guld och nu misstänks han ha tvättat pengar för över 55 miljoner kronor. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med …
Paradisön bombas med tusentals myggor – här är anledningen
Flera tusen hundra tusen myggor har släppts över Hawai med drönare. Spridningen av de blodsugande insekterna är inte till för att irritera människor – utan för att rädda sällsynta fåglar. Ungefär ett dussintals behållare innehållandes tusentals myggor vardera släpptes över Hawaiis skogar i juni med drönare och helikoper, rapporterar CNN. Men myggen var inga vanliga …
”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska
Det tre timmar långa mötet om kriget i Ukraina prisades av både Trump och Putin på den efterföljande presskonferensen, men utan att några konkreta resultat lyftes fram. De öppnade dock för ett ytterligare möte, möjligen i Moskva. Efter samtalet i Alaska, på fredagen höll USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin en 13 …
Trump och Putin samtalar nu i Alaska – men med rådgivare
Efter att ha flugit in till Anchorage från varsitt håll sitter nu USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i direkta samtal. Mötet kan avgöra krigets utveckling i Ukraina och Europas framtida säkerhet. Ryska presidenten Vladimir Putin togs emot av president Donald Trump när han klev ur planet i Anchorage, Alaska. Putins ska …
Den vilda hörnan av Irland – där Dylan Thomas tappade andan
I Donegals dramatiska kustlandskap på Irland är det lätt att tappa fotfästet – bokstavligen. Men den walisiske poeten Dylan Thomas tappade också greppet om verkligheten när han bodde här sommaren 1935. Där vägen tar slut Vi kör upp genom Glengesh Pass, en slingrande bergspassage som lika gärna kunde ha varit kuliss i Sagan om Ringen. …
Resan går till Washington, där Zelenskyj och Trump ska hålla samtal. Det uppger han själv på Telegram, skriver SVT.
Bekräftar resan
Missa inte: Tullarna Trump talade om – men aldrig införde. Dagens PS
”Tack för inbjudan”, skriver Zelenskyj.
Han beskriver det senaste samtalet med Trump som ”långt och meningsfullt”:
”Ett långt och meningsfullt samtal med president Trump, först enskilt och sedan även med deltagande av europeiska ledare. Totalt pratade vi i mer än en och en halv timme, ungefär en timme med president Trump.”
Zelenskyj säger att Ukraina stöder Trumps förslag om ett trilateralt möte med Ryssland och betonar att Europa måste vara delaktigt i processen.
Enligt honom skickades även ”positiva signaler” från USA om säkerhetsgarantier för Ukraina.
Läs också: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Läs även: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS
Läs även: “Alla blir förlorare” – men svensk ekonomi ser ändå ljus ut. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Zelenskyj reser till Washington – ska träffa Trump
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar att han åker till USA på måndag för att möta president Donald Trump. Resan går till Washington, där Zelenskyj och Trump ska hålla samtal. Det uppger han själv på Telegram, skriver SVT. Bekräftar resan Missa inte: Tullarna Trump talade om – men aldrig införde. Dagens PS ”Tack för inbjudan”, skriver …
Expert: Riksbanken pausar – men sänkning väntar
Svensk ekonomi rör sig framåt i snigelfart. Därför väntas Riksbanken hålla räntan still i augusti. Men hösten kan bli annorlunda. Inflationen ligger kvar över prognos och konjunkturen stampar. På onsdag väntas Riksbanken hålla styrräntan oförändrad men redan i höst ser SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist en sänkning som sannolik. Missa inte: Tullarna Trump talade om – …
Högsta domstolen avgör motionstävling
Många ärenden har passerat Högsta domstolen, HD. Men det här kan vara första gången vår högsta juridiska instans avgör en idrottstävling. Det handlar om Göteborgsvarvet, den halvmara i Göteborg där KO har varit i strid med arrangörerna. Nu ger Högsta domstolen KO rätt. Det var ”oskäligt” av Göteborgs friidrottsförbund att behålla konsumenternas pengar när Göteborgsvarvet …
Därför rusar Oslobörsen: "En högborg för kassaflöden"
Norge springer ifrån Sverige på börsen. Under 2025 har Oslobörsen utklassat Stockholmsbörsen – och det är ingen tillfällighet. Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs rapporterar direkt från Oslo om vad som ligger bakom börslyftet. En femårsresa uppåt för Oslobörsen Medan Stockholmsbörsen stått och stampat har Oslos motsvarighet gått som tåget. Faktum är att den norska börsen …
Guldsmed gripen - penningtvätt för 55 miljoner
En guldsmed åtalas för penningtvätt via guldtransaktioner mellan Danmark och Dubai. På fredag ställs han inför rätta. Den 28-åriga guldsmeden greps på torsdagen vid tullporten på Köpenhamns flygplats. I bagaget fanns 12 kilo guld och nu misstänks han ha tvättat pengar för över 55 miljoner kronor. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med …