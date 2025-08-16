Dagens PS
Zelenskyj reser till Washington – ska träffa Trump

”Tack för inbjudan” – Snart åker Zelenskyj till Washington.
”Tack för inbjudan” – Snart åker Zelenskyj till Washington. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar att han åker till USA på måndag för att möta president Donald Trump.

Resan går till Washington, där Zelenskyj och Trump ska hålla samtal. Det uppger han själv på Telegram, skriver SVT.

Bekräftar resan

”Tack för inbjudan”, skriver Zelenskyj.

Han beskriver det senaste samtalet med Trump som ”långt och meningsfullt”:

”Ett långt och meningsfullt samtal med president Trump, först enskilt och sedan även med deltagande av europeiska ledare. Totalt pratade vi i mer än en och en halv timme, ungefär en timme med president Trump.”

Zelenskyj säger att Ukraina stöder Trumps förslag om ett trilateralt möte med Ryssland och betonar att Europa måste vara delaktigt i processen.

Enligt honom skickades även ”positiva signaler” från USA om säkerhetsgarantier för Ukraina.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

