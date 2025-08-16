Zelenskyj reser till Washington – ska träffa Trump

Resan går till Washington, där Zelenskyj och Trump ska hålla samtal. Det uppger han själv på Telegram, skriver SVT.

Bekräftar resan

”Tack för inbjudan”, skriver Zelenskyj.

Han beskriver det senaste samtalet med Trump som ”långt och meningsfullt”:

”Ett långt och meningsfullt samtal med president Trump, först enskilt och sedan även med deltagande av europeiska ledare. Totalt pratade vi i mer än en och en halv timme, ungefär en timme med president Trump.”

Zelenskyj säger att Ukraina stöder Trumps förslag om ett trilateralt möte med Ryssland och betonar att Europa måste vara delaktigt i processen.

Enligt honom skickades även ”positiva signaler” från USA om säkerhetsgarantier för Ukraina.

