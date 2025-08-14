"Alla blir förlorare" – men svensk ekonomi ser ändå ljus ut

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Världsläget fortsatt spänt

Parallellt med tullkonflikterna är det geopolitiska läget fortsatt instabilt. Kriget i Ukraina har fastnat i ett dödläge, situationen i Mellanöstern är spänd och Kina intensifierar sina manövrer runt Taiwan.

”De finansiella marknaderna har blivit stryktåliga av en lång period av geopolitisk osäkerhet”, säger Manner.

Han pekar på att IMF nyligen höjt sin globala tillväxtprognos och att börserna har återhämtat sig efter vårens tullbesked. I Sverige visar inköpschefsindex för juli på en ny årshögsta, vilket tyder på att industrin återhämtar sig. Han menar också att mer förutsägbarhet kring tullnivåerna, även om de är höga, kan ge investeringarna en skjuts.

Läs också: Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte. Dagens PS

Positiva signaler från hushållen

Vidare på hemmaplan ser Manner flera ljuspunkter. Siffror från Konjunkturinstitutet visar att hushållen är mer positiva till sin ekonomi, både nu och framåt. Hushållsbarometern steg från 84,9 i juni till 90,7 i juli, den näst största uppgången på en månad sedan serien startade 1996, enligt KI:s mätningar. Uppgången syns i samtliga delindikatorer, särskilt i bedömningen av den egna ekonomin.

Hushållens syn på ekonomin ljusnar tydligt. Arkivbild. (Foto: Isabell Höjman/TT)



”Om hushållen agerar som de känner kan konsumtion, och därmed tillväxt, lyfta under hösten”, säger Manner.

ANNONS

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson håller med.

”Nu kan vändningen vi väntat på vara på gång”, säger han och tillägger att mer optimistiska hushåll brukar vara mindre försiktiga och mer benägna att konsumera.

Han menar att hushållens netto- och bruttoförmögenheter är solida och att börsen har återhämtat sig efter en skakig vår med tullutspel.

Enligt Manner är även konkurserna en indikator på förbättring. De minskade med 30 procent i juli jämfört med samma månad 2024. Samtidigt bedömer marknaden att det finns en knappt 50-procentig sannolikhet för en räntesänkning under hösten, även om de flesta banker tror på en sänkning i september till 1,75 procent.

”Trenden i svensk ekonomi är en av få ljuspunkter att glädjas åt”, sammanfattar Manner.

Läs även: Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel. Dagens PS

Läs även: Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern. Dagens PS