Alla blir förlorare när tullarna slår – men svensk ekonomi kan ändå gå mot ljusare tider, enligt en expert.
"Alla blir förlorare" – men svensk ekonomi ser ändå ljus ut
Handelskrig, geopolitisk oro och historiskt höga tullar.
Trots det menar Swedbanks seniora rådgivare Olof Manner att det finns tecken på att svensk ekonomi är på väg in i hösten med en ljusare utveckling än många andra länder.
“Tullar som en direkt skatt”
USA:s genomsnittstullar ligger just nu strax under 20 procent, den högsta nivån sedan 1930-talets depression. EU och Sverige får räkna med 15 procent, medan Kanada och Schweiz får upp till 40 procent. Kina ser ut att möta 30 procent och Indien hela 50 procent.
”Tullarna fungerar som en direkt skatt för konsumenter. Alla blir förlorare – Trump får en pyrrhusseger att stoltsera med”, skriver Manner i en krönika i Placera.
Enligt honom är tullarna inte huggna i sten utan kan förändras beroende på handelsflöden, politik och Donald Trumps dagsform. Länder som Brasilien och Indien har fått de högsta tullsatserna av politiska skäl snarare än ekonomiska.
Världsläget fortsatt spänt
Parallellt med tullkonflikterna är det geopolitiska läget fortsatt instabilt. Kriget i Ukraina har fastnat i ett dödläge, situationen i Mellanöstern är spänd och Kina intensifierar sina manövrer runt Taiwan.
”De finansiella marknaderna har blivit stryktåliga av en lång period av geopolitisk osäkerhet”, säger Manner.
Han pekar på att IMF nyligen höjt sin globala tillväxtprognos och att börserna har återhämtat sig efter vårens tullbesked. I Sverige visar inköpschefsindex för juli på en ny årshögsta, vilket tyder på att industrin återhämtar sig. Han menar också att mer förutsägbarhet kring tullnivåerna, även om de är höga, kan ge investeringarna en skjuts.
Positiva signaler från hushållen
Vidare på hemmaplan ser Manner flera ljuspunkter. Siffror från Konjunkturinstitutet visar att hushållen är mer positiva till sin ekonomi, både nu och framåt. Hushållsbarometern steg från 84,9 i juni till 90,7 i juli, den näst största uppgången på en månad sedan serien startade 1996, enligt KI:s mätningar. Uppgången syns i samtliga delindikatorer, särskilt i bedömningen av den egna ekonomin.
”Om hushållen agerar som de känner kan konsumtion, och därmed tillväxt, lyfta under hösten”, säger Manner.
SEB:s chefsekonom Jens Magnusson håller med.
”Nu kan vändningen vi väntat på vara på gång”, säger han och tillägger att mer optimistiska hushåll brukar vara mindre försiktiga och mer benägna att konsumera.
Han menar att hushållens netto- och bruttoförmögenheter är solida och att börsen har återhämtat sig efter en skakig vår med tullutspel.
Enligt Manner är även konkurserna en indikator på förbättring. De minskade med 30 procent i juli jämfört med samma månad 2024. Samtidigt bedömer marknaden att det finns en knappt 50-procentig sannolikhet för en räntesänkning under hösten, även om de flesta banker tror på en sänkning i september till 1,75 procent.
”Trenden i svensk ekonomi är en av få ljuspunkter att glädjas åt”, sammanfattar Manner.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
