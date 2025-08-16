Tullarna Trump talade om – men aldrig införde

President Donald Trump har under sin tid i Vita Huset flaggat för tullar på allt från filmer till olja och jordbruksprodukter, men flera av planerna tycks ha ramlat av på vägen.

Här är några av de tullar som Trump en gång talat om, men som sedan dess har lämnats kvar.

Filmtull uteblev

I maj rapporterade SVT att Trump ville införa 100 procent tull på alla filmer producerade utanför USA. På Truth Social skrev presidenten att filmindustrin i Amerika ”dör en väldigt snabb död” och att andra länder lockar bort produktioner med skattelättnader.

Förslaget väckte snabbt frågetecken, eftersom filmer inte fungerar som traditionella handelsvaror. Men ingen tull på film har införts, rapporterar Investopedia.

En talesperson för Vita huset betonade ändå att alla alternativ ligger kvar på bordet.

”Administrationen fortsätter att undersöka alla alternativ för att upprätthålla presidentens löfte att sätta Amerika först,” enligt Vita husets talesperson Kush Desai.

Trumps hot om film-tullar väckte frågetecken. (Foto: Unsplash)