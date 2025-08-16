USA:s president har flera gånger aviserat nya tullar. Några har införts, andra har försvunnit från agendan.
Tullarna Trump talade om – men aldrig införde
Missa inte: Tullarna Trump talade om – …
President Donald Trump har under sin tid i Vita Huset flaggat för tullar på allt från filmer till olja och jordbruksprodukter, men flera av planerna tycks ha ramlat av på vägen.
Här är några av de tullar som Trump en gång talat om, men som sedan dess har lämnats kvar.
Filmtull uteblev
I maj rapporterade SVT att Trump ville införa 100 procent tull på alla filmer producerade utanför USA. På Truth Social skrev presidenten att filmindustrin i Amerika ”dör en väldigt snabb död” och att andra länder lockar bort produktioner med skattelättnader.
Förslaget väckte snabbt frågetecken, eftersom filmer inte fungerar som traditionella handelsvaror. Men ingen tull på film har införts, rapporterar Investopedia.
En talesperson för Vita huset betonade ändå att alla alternativ ligger kvar på bordet.
”Administrationen fortsätter att undersöka alla alternativ för att upprätthålla presidentens löfte att sätta Amerika först,” enligt Vita husets talesperson Kush Desai.
BRICS-hot på paus?
Trump har också riktat hot mot BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika med löften om hundraprocentiga tullar om länderna skulle överge dollarn. I somras gick han längre och varnade för ytterligare tio procent tull för länder som följde BRICS “anti-amerikanska” politik.
Trots den hårda retoriken har inga sådana tullar införts, enligt Investopedia. Brasilien är det enda undantaget, efter att landet fått en femtio-procentig tull med motiveringen att det censurerar amerikanska sociala medier.
Samtidigt hotade Trump även jordbrukssektorn. I mars skrev han:
”Gör er redo att börja producera mycket jordbruksprodukter som ska säljas inom USA. Tullar kommer att läggas på utländska produkter den 2 april. Ha det så kul!”.
Visserligen införde USA ett stort paket med tullar den 2 april, men jordbruksprodukter omfattades inte, konstaterar Investopedia.
Olja, gas och Kanada
I januari aviserade också Trump tullar på olja och gas med start den 18 februari. Några sådana tullar har ännu inte införts.
När det gäller Kanada tog Trump till samma strategi. Han hotade att matcha vad han beskrev som landets 250-procentiga tullar på amerikanska mejeri- och trävaror. Resultatet blev ändå bara en 35-procentig tull på vissa varor.
Men samtidigt undantas många produkter tack vare frihandelsavtalet USMCA, som gäller fram till 2036. USMCA står för United States–Mexico–Canada Agreement och ersatte NAFTA den 1 juli 2020.
Vid en presskonferens motiverade Trump beslutet med att ”de har behandlat vårt land väldigt illa i många år”. Tullarna på 35 procent mot Kanada började gälla den 1 augusti, medan införandet för flera andra länder sköts upp till senare i månaden.
SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist kallade tullbeskeden ett ”fullständigt virrvarr” av nivåer och undantag och varnade för att alla förlorar på den ökade oförutsägbarheten i världshandeln.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Missa inte: Tullarna Trump talade om – men aldrig införde. Dagens PS
Missa inte: Tullarna Trump talade om – …
