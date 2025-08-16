Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

Tullarna Trump talade om – men aldrig införde

Trump har hotat med tullar på allt från filmer till jordbruksprodukter.
Trump har hotat med tullar på allt från filmer till jordbruksprodukter.(Foto:Julia Demaree Nikhinson/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

USA:s president har flera gånger aviserat nya tullar. Några har införts, andra har försvunnit från agendan.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

President Donald Trump har under sin tid i Vita Huset flaggat för tullar på allt från filmer till olja och jordbruksprodukter, men flera av planerna tycks ha ramlat av på vägen.

Här är några av de tullar som Trump en gång talat om, men som sedan dess har lämnats kvar.

Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

Filmtull uteblev

I maj rapporterade SVT att Trump ville införa 100 procent tull på alla filmer producerade utanför USA. På Truth Social skrev presidenten att filmindustrin i Amerika ”dör en väldigt snabb död” och att andra länder lockar bort produktioner med skattelättnader.

Förslaget väckte snabbt frågetecken, eftersom filmer inte fungerar som traditionella handelsvaror. Men ingen tull på film har införts, rapporterar Investopedia.

En talesperson för Vita huset betonade ändå att alla alternativ ligger kvar på bordet.

”Administrationen fortsätter att undersöka alla alternativ för att upprätthålla presidentens löfte att sätta Amerika först,” enligt Vita husets talesperson Kush Desai.

Trumps hot om film-tullar väckte frågetecken. (Foto: Unsplash)
Trumps hot om film-tullar väckte frågetecken. (Foto: Unsplash)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

BRICS-hot på paus?

Trump har också riktat hot mot BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika med löften om hundraprocentiga tullar om länderna skulle överge dollarn. I somras gick han längre och varnade för ytterligare tio procent tull för länder som följde BRICS “anti-amerikanska” politik.

Trots den hårda retoriken har inga sådana tullar införts, enligt Investopedia. Brasilien är det enda undantaget, efter att landet fått en femtio-procentig tull med motiveringen att det censurerar amerikanska sociala medier.

Samtidigt hotade Trump även jordbrukssektorn. I mars skrev han:

”Gör er redo att börja producera mycket jordbruksprodukter som ska säljas inom USA. Tullar kommer att läggas på utländska produkter den 2 april. Ha det så kul!”.

Visserligen införde USA ett stort paket med tullar den 2 april, men jordbruksprodukter omfattades inte, konstaterar Investopedia.

Läs också: Kursraket efter Buffetts drag – miljarder in i krisbolag. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Olja, gas och Kanada

ANNONS

I januari aviserade också Trump tullar på olja och gas med start den 18 februari. Några sådana tullar har ännu inte införts.

När det gäller Kanada tog Trump till samma strategi. Han hotade att matcha vad han beskrev som landets 250-procentiga tullar på amerikanska mejeri- och trävaror. Resultatet blev ändå bara en 35-procentig tull på vissa varor.

Containrar lastas på lastbilar – men för varor från Mexiko och Kanada gäller oftast nolltull, trots Trumps tullar.
Containrar lastas på lastbilar i en amerikansk hamn – men för varor från Mexiko och Kanada är det ofta inga tullar, trots Trumps nya tullar.

Men samtidigt undantas många produkter tack vare frihandelsavtalet USMCA, som gäller fram till 2036. USMCA står för United States–Mexico–Canada Agreement och ersatte NAFTA den 1 juli 2020.

Vid en presskonferens motiverade Trump beslutet med att ”de har behandlat vårt land väldigt illa i många år”. Tullarna på 35 procent mot Kanada började gälla den 1 augusti, medan införandet för flera andra länder sköts upp till senare i månaden.

SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist kallade tullbeskeden ett ”fullständigt virrvarr” av nivåer och undantag och varnade för att alla förlorar på den ökade oförutsägbarheten i världshandeln.

Läs även: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS

Läs även: Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiTrumpTullarUSA
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David Ingnäs rapporterar direkt från Oslobörsen
Spela klippet
Börs & Finans

Därför rusar Oslobörsen: "En högborg för kassaflöden"

16 aug. 2025
ANNONS
ANNONS