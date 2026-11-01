Vilda studentfester för att locka desillusionerande ungdomar in i Trump-leden – en strategi inför veckans mellanårsval.
Vilda fester ska ge Trump ungdomsväljarna
Mitt i Donald Trumps andra mandatperiod som president har många av hans unga anhängare blivit desillusionerade. Misstron gäller både hans hantering av ekonomin och hans iver att ge sig in i krig och militära attacker utomlands.
Enligt en undersökning från Yale Youth Poll har Trump under det senaste året tappat mest bland män under 30 år och kvinnor under år.
För Demokraterna är det nästan tvärtom De har vunnit mark bland män i åldersgruppen 23-34 år och kvinnor mellan 18 och 45 år.
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Högljudda partyn ska ge röster
Nu skriver The Times om hur Maga-aktivister kämpar för att nå och återvinna Trumps unga väljare, bland annat genom högljudda partyn.
Med röda kepsar och texten ”Make America Party Again”, ska de mobilisera unga väljare inför veckans mellanårsval.
Vid senaste presidentvalet lämnade många unga Demokraterna för att rösta på Trump. Nu har de gått i andra riktningen igen – och ska fås tillbaka, bland annat partyvägen, rapporterar The Times.
Dallin Mello Pearson är en av grundarna av Next 250, en politisk kampanjorganisation. Just nu turnerar den bland amerikanska universitetscampus.
Där delar de ut profilprodukter, anordnar livliga fester och hjälper unga att registrera sig inför valet.
”Vi ska rädda Amerika, en studentfest i taget”, förklarar han i Georgia till det rytmiska dunkandet från ett liveband.
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Bygger en lukrativ karriär
Under det senaste decenniet har Pearson byggt en lukrativ karriär som digital opinionsbildare och organisatör i Washington.
Efter att ha varit med och lett det republikanska partiets rådgivande ungdomsråd, skapar han nu korta videor för sina en halv miljon följare på X och 300 000 på Instagram, där han varvar hyllningar till Trump med att hårt kritisera demokraterna.
Han är en uttalad abortmotståndare men stöder samkönade äktenskap. Han riktar ofta kritik mot den så kallade ”woke”-kulturen och har använt sin plattform för att sprida obekräftade påståenden om valfusk i presidentvalet 2020.
”Kan vi utvisa Ilhan Omar härnäst?” skrev han nyligen, med syftning på den demokratiska kongressledamoten från Minnesota vars immigrationsstatus är omdiskuterad.
Han har även delat klipp från tal av Kamala Harris, där han återkommande hånar hennes uttalanden.
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”Dricker, dansar och gör upp”
Pearson är ett stående inslag i Fox News och reser runt i landet för att stötta kandidater.
Han anordnar även fester under parollen ”Make America Hot Again”, som samlar hundratals unga konservativa för att dricka, dansa och göra upp med den golfklubbsestetik som präglar den traditionella, äldre och vita republikanska rörelsen, summerar Times.
Förra månaden tecknade Pearson ett avtal värt 20 000 dollar i månaden för att bedriva påverkansarbete åt Xtend Reality, en israelisk drönartillverkare.
Enligt Miami Herald står han även på lönelistan hos en PR-byrå på Bahamas, där han bistår med relationerna till den amerikanska regeringen.
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Har rejäl uppförsbacke
Liksom många andra unga konservativa under Trumps andra mandatperiod har Pearson sett sitt inflytande på nätet omsättas i konkret makt i Washington och i betydande ekonomisk vinning.
Men han och övriga aktivister har en rejäl uppförsbacke. I valet 2024 såg USA en tydlig förskjutning bland unga väljare bort från Demokraterna och i riktning Trump.
Nu vänder de i allt högre grad ryggen åt Republikanerna. En färsk undersökning talar om att endast nio procent av de unga amerikanerna anser att USA går i rätt riktning.
77 procent av de svarande var kritiskt till hur Donald Trump sköter ekonomin.