Vilda fester ska ge Trump ungdomsväljarna

Enligt en undersökning från Yale Youth Poll har Trump under det senaste året tappat mest bland män under 30 år och kvinnor under år.

För Demokraterna är det nästan tvärtom De har vunnit mark bland män i åldersgruppen 23-34 år och kvinnor mellan 18 och 45 år.

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Högljudda partyn ska ge röster

Nu skriver The Times om hur Maga-aktivister kämpar för att nå och återvinna Trumps unga väljare, bland annat genom högljudda partyn.

Med röda kepsar och texten ”Make America Party Again”, ska de mobilisera unga väljare inför veckans mellanårsval.

Vid senaste presidentvalet lämnade många unga Demokraterna för att rösta på Trump. Nu har de gått i andra riktningen igen – och ska fås tillbaka, bland annat partyvägen, rapporterar The Times.

Dallin Mello Pearson är en av grundarna av Next 250, en politisk kampanjorganisation. Just nu turnerar den bland amerikanska universitetscampus.

Där delar de ut profilprodukter, anordnar livliga fester och hjälper unga att registrera sig inför valet.

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”Vi ska rädda Amerika, en studentfest i taget”, förklarar han i Georgia till det rytmiska dunkandet från ett liveband.

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