Elon Musk uppmanar amerikanerna att rösta på republikanska senatorer i mellanårsvalet på tisdag den 3 november. Han har lagt 366 miljoner dollar, cirka 3,6 miljarder kronor, på att Republikanerna ska behålla kongressen.
Musk har lagt 3,6 miljarder på valet – varnar för ”game over”
Musk tror att Demokraterna, om de vinner representanthuset, senaten och Vita huset 2028, kommer att göra Washington DC och Puerto Rico till delstater ”för att få en stark majoritet i senaten”.
Han tror också att de kommer att öppna gränserna, ge uppehållsrätt åt alla som bor olagligt i landet och utöka högsta domstolen ”för att få en omedelbar majoritet”. Det skrev han på X på fredagsmorgonen, och följden skulle enligt honom bli att USA förvandlas till ”en permanent enpartistat”.
”Det skulle vara game over för Amerika”, lade han till en halvtimme senare. På lördagen hade det första inlägget visats nästan 24 miljoner gånger.
Senaten avgör i Musks kalkyl
Musk skrev också att allt som behövs för att stoppa en sådan utveckling är ”51 republikanska senatorer 2029”, och att väljarna därför ska rösta på republikanska senatorer i det här valet.
Siffran är 51 eftersom vicepresidenten fäller avgörandet vid lika röstetal, och efter en demokratisk seger 2028 skulle vicepresidenten vara demokrat. Utan en majoritet i senaten kan Demokraterna varken göra nya områden till delstater eller ändra antalet domare i högsta domstolen, som är nio och bestäms i vanlig lag, inte i konstitutionen. Senatorer sitter i sex år, så de flesta som väljs på tisdag sitter kvar 2029.
I dag har Republikanerna 53 av senatens 100 platser och försvarar 22 av de 35 platser som är uppe för val, enligt en sammanställning från Kalshi. Demokraterna måste vinna fyra platser netto för att ta över, eftersom vicepresident JD Vance i dag fäller avgörandet vid lika röstetal.
Kamala Harris, som förlorade presidentvalet 2024 och inte har uteslutit en ny kandidatur, lyfte både domstolsfrågan och delstatsfrågan i ett tal i Nashville i slutet av juli. ”Vi måste återigen ta upp frågan om att utöka domstolen till 13 domare”, sa hon enligt The Independent. ”Vi måste ta upp delstatsstatus för Puerto Rico och DC igen, om de själva vill det.”
Pengarna går till senatskampen
Av de 366 miljoner dollar Musk har lagt sedan valcykeln började i januari 2025 har 276 miljoner betalats ut sedan juli. Den största posten, 158 miljoner dollar eller cirka 1,55 miljarder kronor, gick till Senate Leadership Fund, som arbetar för att få republikaner valda till senaten.
Siffrorna kommer från Reuters genomgång den 12 oktober, och hans valorganisation America PAC har bekräftat dem. Enligt Reuters är Musk troligen den största enskilda givaren i valet.
Men opinionen har svängt till Demokraternas fördel. I början av veckan gav prediktionsmarknaden Kalshi partiet 63 procents sannolikhet att ta båda kamrarna, enligt CNBC, mot omkring 30 procent tidigare i år, före kriget mot Iran och de stigande bensinpriserna.
Bara 17 procent av amerikanerna är nöjda med hur Donald Trump hanterar levnadskostnaderna, och 65 procent skyller de höga priserna på hans politik, enligt en mätning från AP-NORC i slutet av september.
Enligt samma CNBC-uppgifter var sannolikheten på Kalshi 29 procent att Republikanerna behåller senaten medan Demokraterna tar representanthuset, och knappt 10 procent att Republikanerna behåller båda kamrarna.
Det utfall Musk lägger sina pengar på hade därmed under 40 procents chans.