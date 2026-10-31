Musk har lagt 3,6 miljarder på valet – varnar för ”game over”

Han tror också att de kommer att öppna gränserna, ge uppehållsrätt åt alla som bor olagligt i landet och utöka högsta domstolen ”för att få en omedelbar majoritet”. Det skrev han på X på fredagsmorgonen, och följden skulle enligt honom bli att USA förvandlas till ”en permanent enpartistat”.

”Det skulle vara game over för Amerika”, lade han till en halvtimme senare. På lördagen hade det första inlägget visats nästan 24 miljoner gånger.

Senaten avgör i Musks kalkyl

Musk skrev också att allt som behövs för att stoppa en sådan utveckling är ”51 republikanska senatorer 2029”, och att väljarna därför ska rösta på republikanska senatorer i det här valet.

Siffran är 51 eftersom vicepresidenten fäller avgörandet vid lika röstetal, och efter en demokratisk seger 2028 skulle vicepresidenten vara demokrat. Utan en majoritet i senaten kan Demokraterna varken göra nya områden till delstater eller ändra antalet domare i högsta domstolen, som är nio och bestäms i vanlig lag, inte i konstitutionen. Senatorer sitter i sex år, så de flesta som väljs på tisdag sitter kvar 2029.

I dag har Republikanerna 53 av senatens 100 platser och försvarar 22 av de 35 platser som är uppe för val, enligt en sammanställning från Kalshi. Demokraterna måste vinna fyra platser netto för att ta över, eftersom vicepresident JD Vance i dag fäller avgörandet vid lika röstetal.

Kamala Harris, som förlorade presidentvalet 2024 och inte har uteslutit en ny kandidatur, lyfte både domstolsfrågan och delstatsfrågan i ett tal i Nashville i slutet av juli. ”Vi måste återigen ta upp frågan om att utöka domstolen till 13 domare”, sa hon enligt The Independent. ”Vi måste ta upp delstatsstatus för Puerto Rico och DC igen, om de själva vill det.”