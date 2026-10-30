Det här kan avgöra valet: Energipriser oroar USA

Har presidenten haft fel fokus? Analytiker menar att det kan vara så och att kraftigt stigande energikostnader kan avgöra valet.

De skenande kostnaderna för el och gas och den snabba utbyggnaden av datacenter påverkar amerikanerna starkt. Nu spekulerar experter i att det kan avgöra maktbalanser både i delstater och i kongressen.

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El och gas har drivit inflationen

Redan innan Trump startade sitt krig mot Iran, var det kostnader för el och naturgas som drev den amerikanska inflationen.

Det bidrog dessutom till det växande motståndet mot AI och elslukande datacenter.

Den ilskan har inte lagt sig, trots att det i den offentliga debatten på senare tid enbart handlat om diesel, bensin och priset vid pumpen.

”Energifrågan är inte längre något tråkigt och sömnigt”, säger Charles Hua, chef för Powerlines, som arbetar för ett modernare regelverk kring energi.

”Jag kan inte komma på något tidigare val, före detta mellanårsval, där kostnader för el och energi har varit en central valfråga.”

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