Presidenten har fokus på bensin och diesel – men amerikanerna är oroade över sina energikostnader. Det kan avgöra valet, menar analytiker.
Det här kan avgöra valet: Energipriser oroar USA
3 november går USA till valet och sällan har ett mellanårsval varit så haussat i förhand. Donald Trump har gjort allt för att säkra en seger – och ”allt” inkluderar att sno åt sig all tillgänglig olja globalt, inklusive att bygga på Putins krigskassa genom att byta lättnader i sanktioner mot diesel till USA.
Har presidenten haft fel fokus? Analytiker menar att det kan vara så och att kraftigt stigande energikostnader kan avgöra valet.
De skenande kostnaderna för el och gas och den snabba utbyggnaden av datacenter påverkar amerikanerna starkt. Nu spekulerar experter i att det kan avgöra maktbalanser både i delstater och i kongressen.
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El och gas har drivit inflationen
Redan innan Trump startade sitt krig mot Iran, var det kostnader för el och naturgas som drev den amerikanska inflationen.
Det bidrog dessutom till det växande motståndet mot AI och elslukande datacenter.
Den ilskan har inte lagt sig, trots att det i den offentliga debatten på senare tid enbart handlat om diesel, bensin och priset vid pumpen.
”Energifrågan är inte längre något tråkigt och sömnigt”, säger Charles Hua, chef för Powerlines, som arbetar för ett modernare regelverk kring energi.
”Jag kan inte komma på något tidigare val, före detta mellanårsval, där kostnader för el och energi har varit en central valfråga.”
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”Nytt att elfrågan är i fokus”
”Energi har alltid varit en fråga som engagerat väljare, men då främst kopplat till olja, gas och bränslekostnader, alltså vad folk betalar vid pumpen”, utvecklar Hua.
”Det som är nytt och utmärkande för just denna tid är hur elfrågan nu har hamnat i fokus, och hur elkostnaderna har blivit en av de främsta källorna till frustration för energikonsumenter över hela landet.”
Under de senaste fem åren har elpriserna i USA i snitt stigit med cirka 40 procent. Under de tre första kvartalen 2026 har energibolagen begärt ytterligare prishöjningar på totalt 23,1 miljarder dollar.
Därmed ligger de på god väg att nå upp till den rekordhöga nivån på nästan 31 miljarder dollar från 2025.
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Investerar för datacentren
Rekordet som sattes förra året var nästan dubbelt så högt som den tidigare toppnoteringen. Prishöjningarna från energibolagen hänger oftast samman med ökade investeringar.
Medan de flesta prishöjningarna tidigare förklarats med ett åldrande elnät i behov av uppgraderingar, alltmer extremt väder och volatila bränslepriser, går en stor del av de framtida investeringarna till ny elproduktion, delvis för att möta energibehovet från den snabba utbyggnaden av datacenter för AI, konstaterar Fortune.
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”Sätter stor press på elnätet”
”Datacenter sätter stor press på elnätet, och huruvida de faktiskt driver upp elpriserna på en viss elmarknad eller i en viss delstat är en fråga med många nyanser”, säger Charles Hua.
”Oavsett hur verkligheten ser ut, finns det i de flesta om inte alla delstater en uppfattning om att datacenter bidrar till högre elräkningar.”
Enligt Hua upplever många konsumenter att kostnaderna för både drivmedel och allmännyttiga tjänster – såsom el – samverkar och blir en tung börda.
”Folk märker verkligen när bensinpriserna är höga. Det finns en allmän känsla av olust och frustration över att räkningarna stiger och att man inte har råd med dem”, konstaterar han.
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