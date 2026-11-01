Fem gripna: Mångmiljon-bedrägeri mot Nato

Samordning genom Eurojust

Insatserna i Rumänien och Tyskland är kopplade till samma bedrägeriupplägg. Operationen samordnades genom polissamarbetsorganet Eurojust.

”Eurojust har bistått de olika länder som är inblandade i ärendet, vilket har gjort det enklare och mer effektivt att genomföra en samtidig polisinsats i Bergen och husrannsakningar i Rumänien och Tyskland”, förklarar Marianne Bender.

Eurojust kopplades in i ärendet i april 2025, uppger myndigheten i ett pressmeddelande. Utöver bedrägeriet omfattar utredningen även mutbrott, där en tjänsteman ska ha tagit emot mutor för att godkänna fakturor.

”Med tanke på hur vanligt det är med överfakturering av det här slaget, och de enorma summor som cirkulerar inom Nato, framstår tio miljoner kronor inte som en särskilt stor summa”, säger korruptionsexperten Nigel Iyer hos Forsvarets forum.

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De fem misstänkta har överfakturerat Nato när fartyg legat i norsk hamn. Det handlar om ett grovt bedrägeri i storleksordningen elva miljoner kronor. (Foto: Adam Ihse /TT)

”Vanligt förekommande”

Han har ägnat 35 år åt att utreda och förebygga bedrägerier, korruption och förskingring av medel.

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Den Oslo-baserade brittiske revisorn har skrivit flera fackböcker om hur man upptäcker bedrägerier och korruption.

Han säger att forskning och bedömningar visar att så mycket som tio procent av medlen i infrastrukturprojekt går förlorade genom oegentligheter.

”Överfakturering från leverantörer, både mot försvarsmakten och inom alla andra sektorer, är vanligt förekommande. En betydande andel av budgetarna går förlorad på grund av oegentligheter och bedrägerier. En stor del av detta utgörs av överfakturering”, hävdar Iyer.

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