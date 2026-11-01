Fem personer i Norge är misstänkta för grovt bedrägeri mot Nato. De anklagas för att ha lurat Nato på elva miljoner.
Fem gripna: Mångmiljon-bedrägeri mot Nato
14 oktober greps fem män avØkokrim i norska Bergen. De är misstänkta för att ha överfakturerat Nato med cirka elva miljoner norska kronor.
Männen häktades och är misstänkta för grovt bedrägeri. En av dem släpptes ur häkte i början av veckan och nu har övriga släppts.
Økokrim, den norska myndigheten för utredning och lagföring av ekonomisk brottslighet och miljöbrott, bedömer inte längre att det finns risk för att bevis går förlorade eller undanröjs.
”Det kommer inte att begäras förlängd häktning för de misstänkta. Två av de misstänkta släpps i dag, och den sista i morgon. Skillnaden beror på olika bedömningar gällande risken för att bevis undanröjs”, har statsåklagare Marianne Bender meddelat norska media.
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Polisaktioner i tre länder
Samtidigt som de fem männen greps i Bergen genomförde polisen i Rumänien och Tyskland insatser mot andra företag som kopplas till samma bedrägeriupplägg, skriver Forsvarets forum.
Fakturorna som Økokrim menar att männen hjälpt till att blåsa upp rör tjänster som levererats till Nato-fartyg i norska hamnar mellan 2021 och 2025. De fem männen nekar alla till brott.
Rent konkret har bedrägerierna riktats mot NSPA, Nato Support and Procurement Agency”.
”Utredningen av detta ärende kommer att ta tid, eftersom anklagelserna sträcker sig över flera år och omfattar ett mycket stort antal hamnanlöp”, säger Marianne Bender, förste statsåklagare vid Økokrim.
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Samordning genom Eurojust
Insatserna i Rumänien och Tyskland är kopplade till samma bedrägeriupplägg. Operationen samordnades genom polissamarbetsorganet Eurojust.
”Eurojust har bistått de olika länder som är inblandade i ärendet, vilket har gjort det enklare och mer effektivt att genomföra en samtidig polisinsats i Bergen och husrannsakningar i Rumänien och Tyskland”, förklarar Marianne Bender.
Eurojust kopplades in i ärendet i april 2025, uppger myndigheten i ett pressmeddelande. Utöver bedrägeriet omfattar utredningen även mutbrott, där en tjänsteman ska ha tagit emot mutor för att godkänna fakturor.
”Med tanke på hur vanligt det är med överfakturering av det här slaget, och de enorma summor som cirkulerar inom Nato, framstår tio miljoner kronor inte som en särskilt stor summa”, säger korruptionsexperten Nigel Iyer hos Forsvarets forum.
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”Vanligt förekommande”
Han har ägnat 35 år åt att utreda och förebygga bedrägerier, korruption och förskingring av medel.
Den Oslo-baserade brittiske revisorn har skrivit flera fackböcker om hur man upptäcker bedrägerier och korruption.
Han säger att forskning och bedömningar visar att så mycket som tio procent av medlen i infrastrukturprojekt går förlorade genom oegentligheter.
”Överfakturering från leverantörer, både mot försvarsmakten och inom alla andra sektorer, är vanligt förekommande. En betydande andel av budgetarna går förlorad på grund av oegentligheter och bedrägerier. En stor del av detta utgörs av överfakturering”, hävdar Iyer.