En jägare motade ut en inkräktare ur sitt hem med en leksakspistol. Det fick polisen att vilja dra in hans vapenlicens.
Jägare hotade med leksakspistol – fick vapenlicensen indragen
I oktober 2025 beslutade polismyndigheten att dra in en mans tillstånd att inneha skjutvapen.
Bakgrunden var att mannen blivit angripen av en inkräktare i sitt hem och då motat ut denne genom att hota med en leksakspistol och sedan ringa polisen.
Det fick polisen att anse mannen olämplig att inneha skjutvapen. Genom att jaga ut inkräktaren med en leksakspistol, visade sig mannen olämplig och att han inte uppfyllde vapenlagens krav på lämplighet för att inneha vapen.
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Borde ha hittat annan metod
När det kom till förvaltningsrätten i Luleå ifrågasatte rätten inte att mannen blev rädd när inkräktaren tog sig in i hans hem.
Samtidigt gick händelseförloppet snabbt, konstaterade rätten, och det har inte framkommit att mannen inte kunnat freda sig på annat sätt än att ta fram leksakspistolen, ansåg rätten, refererad av Lexnova.
Rätten höll därför med polisen om att mannen var olämplig att få ha vapen.
”Såsom Polismyndigheten har anfört har klaganden genom sitt agerande uttryckt ett hot om att använda ett vapen mot en annan person, vilket enligt förvaltningsrättens mening i sig visar på en olämplighet att inneha skjutvapen”, skriver domstolen.
Omständigheten att mannen använt en leksakspistol saknar enligt domstolen betydelse för bedömningen. Man avslog därför mannens överklagande av polisens beslut.
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Höll med – drog en annan slutsats
Sedan hamnade ärendet hos Kammarrätten i Sundsvall, som höll med om att ingen kunde ifrågasätta att mannen med leksakspistolen uppfattat inkräktaren som stor och aggressiv och blivit rädd.
Men sedan drar man en helt annan slutsats än förvaltningsrätten och konstaterar att man faktiskt inte kunnat kräva att mannen skulle ha letat igenom huset för att hitta något annat sätt att mota ut inkräktaren.
”Mot den här bakgrunden kan det enligt kammarrättens mening inte, såsom underinstanserna har gjort, ställas något krav på att klaganden först borde vidtagit andra åtgärder för att få ut mannen ur sitt hem”, konstaterar kammarrätten.
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”Polisen gjorde fel”
Dessutom påpekar kammarrätten att mannen inte, med anledning av händelsen, blivit misstänkt för något brott.
Sammantaget bedömer därför kammarrätten att polisen gjort fel och inte visat att mannen är olämplig att inneha skjutvapen och upphäver därför polisens beslut.
Och vi kan väl alla, förhoppningsvis och med kammarrätten i ryggen, se att vi har legala möjligheter att göra oss av med eventuella inkräktare med hjälp av barnens leksakspistoler.
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