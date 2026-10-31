Jägare hotade med leksakspistol – fick vapenlicensen indragen

Det fick polisen att anse mannen olämplig att inneha skjutvapen. Genom att jaga ut inkräktaren med en leksakspistol, visade sig mannen olämplig och att han inte uppfyllde vapenlagens krav på lämplighet för att inneha vapen.

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Borde ha hittat annan metod

När det kom till förvaltningsrätten i Luleå ifrågasatte rätten inte att mannen blev rädd när inkräktaren tog sig in i hans hem.

Samtidigt gick händelseförloppet snabbt, konstaterade rätten, och det har inte framkommit att mannen inte kunnat freda sig på annat sätt än att ta fram leksakspistolen, ansåg rätten, refererad av Lexnova.

Rätten höll därför med polisen om att mannen var olämplig att få ha vapen.

”Såsom Polismyndigheten har anfört har klaganden genom sitt agerande uttryckt ett hot om att använda ett vapen mot en annan person, vilket enligt förvaltningsrättens mening i sig visar på en olämplighet att inneha skjutvapen”, skriver domstolen.

Omständigheten att mannen använt en leksakspistol saknar enligt domstolen betydelse för bedömningen. Man avslog därför mannens överklagande av polisens beslut.

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