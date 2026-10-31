Jakten på guldskatterna – mest äventyrsromantik för stora plånböcker

Thompson hävdar att intäkterna mest gick till advokatarvoden och banklån. I mars i år släpptes han efter drygt tio år i fängelse, dit han dömdes för att han vägrat avslöja var 500 guldmynt tagit vägen.

Piraten William Kidd, generalen Yamashita Tomoyukioch gangstern Dutch Schultz kan ha gömt några av världens mest eftertraktade skatter. BildmontageWikipedia / Unsplash (János Venczák)



Mönstret går igen i branschen, enligt författaren Julian Sancton, som i år gav ut en bok om galeonen San José utanför Colombia.

– Hoppas du på att tjäna pengar på skattjakt väntar en obehaglig överraskning. Du kan lika gärna kasta resväskor fulla med kontanter i havet, säger han till Robb Report.

Börsbolaget Odyssey Marine Exploration bärgade 2007 silver- och guldmynt för omkring 500 miljoner dollar från en spansk fregatt, men 2012 tilldömdes Spanien hela skatten, och Odyssey blev utan, enligt The Art Newspaper.

Bolaget har i dag lämnat skattjakten och letar i stället mineraler på havsbotten, och årsredovisningen från mars visar ackumulerade förluster på 323,5 miljoner dollar från de båda verksamheterna.

Så har det gått för de mest kända aktörerna i skattjakterna:

Aktör Skattjakt Utfall Omkring 160 investerare bakom Tommy Thompson Guldskeppet SS Central America, sjönk 1857 Guldet såldes för 50 miljoner dollar, investerarna fick inga pengar Odyssey Marine Exploration, börsnoterat Djuphavsbärgning, bland annat den spanska fregatten Skatten på 500 miljoner dollar till Spanien, 323,5 miljoner dollar i ackumulerad förlust Mynthandlaren Dwight Manley Köpte och sålde nästan hela skatten från Central America En enda guldtacka gick för 8 miljoner dollar på auktion Sea Search Armada, amerikanska investerare Galeonen San José utanför Colombia Tvist med Colombia om skatten, ingenting bärgat Anthony Clake, hedgefonden Marshall Wace Största ägare i Ocean Infinity, finansierade sökandet efter San José Inga redovisade intäkter från skatter Carl Allen, plastentreprenör Spanska galeoner utanför Bahamas och i Filippinerna Säljer inga fynd, staten tar 25–50 procent, resten till eget museum Ray Dalio, Bridgewater Djuphavsexpeditioner och havsforskning genom OceanX Ingen redovisad avkastning Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions Galeonen Atocha, sjönk 1622 Fyndet 1985 värderades till 400 miljoner dollar, en silvertacka i somras till högst 100 000 dollar 1715 Fleet Spanska skattflottan 1715 utanför Florida Mynt för 1 miljon dollar förra året, delstaten tar 20 procent Lords of Fortune RMS Republic, sjönk 1909 Har fått löften om 4 av de 8,5 miljoner dollar som bärgningen kräver, bärgning tidigast 2027

Det största fyndet i listan gjorde Mel Fisher, vars last från galeonen Atocha 1985 värderades till omkring 400 miljoner dollar efter mer än 16 års letande. Hans bolag letar fortfarande, och i somras tog dykarna upp den första silvertackan från vraket sedan 1999, värd mellan 50 000 och 100 000 dollar.

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