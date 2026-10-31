Omkring 160 investerare betalade för jakten på guldskeppet SS Central America. Lasten såldes för 50 miljoner dollar, men investerarna fick inga pengar.
Jakten på guldskatterna – mest äventyrsromantik för stora plånböcker
Skattjägaren Tommy Thompson hittade vraket 1988, och fyndet ledde till stämningar från både investerare och försäkringsbolag, enligt The Columbus Dispatch. Investerarna hade inte fått något när de stämde Thompson 2005, rapporterar CBS News.
Thompson hävdar att intäkterna mest gick till advokatarvoden och banklån. I mars i år släpptes han efter drygt tio år i fängelse, dit han dömdes för att han vägrat avslöja var 500 guldmynt tagit vägen.
Mönstret går igen i branschen, enligt författaren Julian Sancton, som i år gav ut en bok om galeonen San José utanför Colombia.
– Hoppas du på att tjäna pengar på skattjakt väntar en obehaglig överraskning. Du kan lika gärna kasta resväskor fulla med kontanter i havet, säger han till Robb Report.
Börsbolaget Odyssey Marine Exploration bärgade 2007 silver- och guldmynt för omkring 500 miljoner dollar från en spansk fregatt, men 2012 tilldömdes Spanien hela skatten, och Odyssey blev utan, enligt The Art Newspaper.
Bolaget har i dag lämnat skattjakten och letar i stället mineraler på havsbotten, och årsredovisningen från mars visar ackumulerade förluster på 323,5 miljoner dollar från de båda verksamheterna.
Så har det gått för de mest kända aktörerna i skattjakterna:
|Aktör
|Skattjakt
|Utfall
|Omkring 160 investerare bakom Tommy Thompson
|Guldskeppet SS Central America, sjönk 1857
|Guldet såldes för 50 miljoner dollar, investerarna fick inga pengar
|Odyssey Marine Exploration, börsnoterat
|Djuphavsbärgning, bland annat den spanska fregatten
|Skatten på 500 miljoner dollar till Spanien, 323,5 miljoner dollar i ackumulerad förlust
|Mynthandlaren Dwight Manley
|Köpte och sålde nästan hela skatten från Central America
|En enda guldtacka gick för 8 miljoner dollar på auktion
|Sea Search Armada, amerikanska investerare
|Galeonen San José utanför Colombia
|Tvist med Colombia om skatten, ingenting bärgat
|Anthony Clake, hedgefonden Marshall Wace
|Största ägare i Ocean Infinity, finansierade sökandet efter San José
|Inga redovisade intäkter från skatter
|Carl Allen, plastentreprenör
|Spanska galeoner utanför Bahamas och i Filippinerna
|Säljer inga fynd, staten tar 25–50 procent, resten till eget museum
|Ray Dalio, Bridgewater
|Djuphavsexpeditioner och havsforskning genom OceanX
|Ingen redovisad avkastning
|Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions
|Galeonen Atocha, sjönk 1622
|Fyndet 1985 värderades till 400 miljoner dollar, en silvertacka i somras till högst 100 000 dollar
|1715 Fleet
|Spanska skattflottan 1715 utanför Florida
|Mynt för 1 miljon dollar förra året, delstaten tar 20 procent
|Lords of Fortune
|RMS Republic, sjönk 1909
|Har fått löften om 4 av de 8,5 miljoner dollar som bärgningen kräver, bärgning tidigast 2027
Det största fyndet i listan gjorde Mel Fisher, vars last från galeonen Atocha 1985 värderades till omkring 400 miljoner dollar efter mer än 16 års letande. Hans bolag letar fortfarande, och i somras tog dykarna upp den första silvertackan från vraket sedan 1999, värd mellan 50 000 och 100 000 dollar.
Miljardärerna betalar för äventyret
Bärgning har blivit så dyr och omstridd att den sällan ger vinst, skrev Robb Report i augusti, och stater och forskningsinstitut har svårt att bekosta expeditionerna. I deras ställe finansierar hedgefondmiljardärerna Ray Dalio och Anthony Clake och plastentreprenören Carl Allen expeditioner för spänningens skull och för att bevara historien, enligt tidningen.
Clake är största ägare i Ocean Infinity, som bekostade sökandet efter San José. Enligt Sancton ligger lasten kvar på havsbotten eftersom flera parter gör anspråk på den och bärgningen är dyr.
Allen letar efter spanska galeoner utanför Bahamas och i Filippinerna med en superyacht på 50 meter som moderskepp och en egen ubåt.
– Det är en bransch full av pirater och tjuvar. Jag bestämde mig för att gå en annan väg, säger han.
Hans bolag säljer inget av det som bärgas. Bahamas tar 25 procent och Filippinerna 50 procent av det som hittas i ländernas vatten, och resten visas i hans museum i Freeport.
Pengarna räknar Allen med att tjäna på en planerad dokumentärserie om sökandet.
– Jag har alltid trott att innehållet i det vi gör kan vara värt mycket mer än det vi letar efter, säger han.
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