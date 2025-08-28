Dagens PS
"Vi vet inte vad vi talar om" – experter oroas över Ukrainas stöd

Volodymyr Zelenskyj skickar denna vecka en delegation till USA för att diskutera säkerhetsgarantier, enligt Bloomberg.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skickar denna vecka en delegation till USA för att diskutera säkerhetsgarantier, enligt Bloomberg. (Foto: Javad Parsa / POOL / NTB/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Experter varnar för begreppsförvirring i debatten om Ukrainas säkerhet. ”Vi vet inte vad vi talar om”, säger en doktorand.

Diskussionen om västvärldens stöd till Ukraina väcker frågor.

Forskarna Anton Staffans och Katariina Mustasilta varnar för att begrepp blandas ihop och att både politiker och medborgare riskerar att vilseledas.

Ukrainas säkerhet väcker frågor

Efter de senaste veckornas diplomatiska möten mellan USA:s, Rysslands och Ukrainas presidenter samt flera europeiska ledare har frågan om Ukrainas framtida säkerhet blivit allt mer aktuell. Enligt Bloomberg skickar Ukraina den här veckan en delegation till USA för att diskutera säkerhetsgarantier, ledd av presidentens stabschef Andrij Jermak och säkerhetsrådets ordförande Rustem Umjerov.

Men samtidigt råder det förvirring kring vad olika säkerhetslösningar egentligen innebär.

”Det handlar om stora frågor, om krig och fred och om att möjligtvis skicka västliga och till och med finländska trupper till Ukraina. Då är det viktigt att vi kan föra en klar politisk debatt”, säger Anton Staffans, doktorand vid Tammerfors universitet.

Trump och Putin sida vid sida efter tre timmars samtal om kriget i Ukraina – utan fredsavtal, men med löfte om fler möten.
Trump och Putin höll presskonferens sida vid sida under förra veckan efter tre timmars samtal om kriget i Ukraina – utan fredsavtal, men med löfte om fler möten. Bild: AP/TT

Han konstaterar att begreppen säkerhetsgarantier, krishantering och fredsbevarande insatser ofta blandas ihop både i Finland och internationellt. Han lyfter fram att till och med i Storbritannien har röster på högsta politiska nivå skapat osäkerhet genom att tala om insatserna på ett otydligt sätt.

”Jag tycker att det även internationellt funnits viss oklarhet gällande terminologin och begreppen. Till och med i Storbritannien tycker jag att det på högsta politiska nivå funnits vissa röster som talat om fredsbevarande och säkerhetsgarantier rätt så blandat”, säger han till Svenska Yle.

Oklara säkerhetsgarantier oroar

I en insändare i Helsingin Sanomat betonar Staffans tillsammans med Katariina Mustasilta, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet, vikten av att hålla isär begreppen. De skriver att ”diskussionen om säkerhetsgarantier för Ukraina bör inte förväxlas med fredsbevarande åtgärder”.

De förklarar att säkerhetsgarantier kan innebära allt från logistiskt och materiellt stöd till kärnvapenavskräckning eller västerländska trupper i Ukraina. En sådan modell skulle vara långt ifrån fredsbevarande och i praktiken signalera en militär allians.

Fredsbevarande insatser handlar däremot ofta om internationella styrkor med FN-mandat som övervakar fredsavtal eller vapenvilor och agerar neutralt i konflikten.

Krishantering är ett bredare begrepp och kan inkludera olika militära operationer under EU eller Nato, ofta med begränsade mandat.

”Det är viktigt att skilja mellan begreppen så att det blir tydligt vad Finland, tillsammans med andra villiga länder, potentiellt förbinder sig till”, skriver de i Helsingin Sanomat.

Risk för vilseledning

Rysslands använder ofta begreppet säkerhetsgarantier på ett sätt som, enligt Staffans, bidrar till förvirring i den internationella diskussionen. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT)
Rysslands använder ofta begreppet säkerhetsgarantier på ett sätt som, enligt Staffans, bidrar till förvirring i den internationella diskussionen. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT)

Staffans varnar för att en begreppsförvirrad debatt kan göra att både medborgare och beslutsfattare får en felaktig bild av vad insatserna faktiskt innebär.

”Främst handlar det om att vi inte vet vad vi talar om. Och då vet vi kanske inte vad vi går med i”, säger han.

Han betonar att han inte tar ställning till vilken lösning som är bäst för Ukraina men att diskussionen måste föras med tydliga definitioner.

”För att vi ska kunna föra en politisk debatt måste vi veta vad begreppen betyder”, säger Staffans.

Han menar också att vagheten ibland kan vara medveten. Samtidigt pekar han på att Ryssland använder uttrycket säkerhetsgarantier för att skapa ytterligare förvirring i den internationella diskussionen.

“Det kan handla om att man inte vill visa alla sina kort i det här skedet. Eller så vill man helt enkelt inte visa att man kanske inte har kommit så långt i processen ännu”, säger Staffans.

Staffans och Mustasilta sammanfattar i Helsingin Sanomat att frågan är central eftersom tydliga definitioner är avgörande för att förstå riskerna och väga alternativen som kan leda till en mer varaktig fred.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

