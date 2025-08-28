"Vi vet inte vad vi talar om" – experter oroas över Ukrainas stöd

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Oklara säkerhetsgarantier oroar

I en insändare i Helsingin Sanomat betonar Staffans tillsammans med Katariina Mustasilta, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet, vikten av att hålla isär begreppen. De skriver att ”diskussionen om säkerhetsgarantier för Ukraina bör inte förväxlas med fredsbevarande åtgärder”.

De förklarar att säkerhetsgarantier kan innebära allt från logistiskt och materiellt stöd till kärnvapenavskräckning eller västerländska trupper i Ukraina. En sådan modell skulle vara långt ifrån fredsbevarande och i praktiken signalera en militär allians.

Fredsbevarande insatser handlar däremot ofta om internationella styrkor med FN-mandat som övervakar fredsavtal eller vapenvilor och agerar neutralt i konflikten.

Krishantering är ett bredare begrepp och kan inkludera olika militära operationer under EU eller Nato, ofta med begränsade mandat.

”Det är viktigt att skilja mellan begreppen så att det blir tydligt vad Finland, tillsammans med andra villiga länder, potentiellt förbinder sig till”, skriver de i Helsingin Sanomat.

Läs också: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

ANNONS

Risk för vilseledning

Rysslands använder ofta begreppet säkerhetsgarantier på ett sätt som, enligt Staffans, bidrar till förvirring i den internationella diskussionen. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT)

Staffans varnar för att en begreppsförvirrad debatt kan göra att både medborgare och beslutsfattare får en felaktig bild av vad insatserna faktiskt innebär.

”Främst handlar det om att vi inte vet vad vi talar om. Och då vet vi kanske inte vad vi går med i”, säger han.

Han betonar att han inte tar ställning till vilken lösning som är bäst för Ukraina men att diskussionen måste föras med tydliga definitioner.

”För att vi ska kunna föra en politisk debatt måste vi veta vad begreppen betyder”, säger Staffans.

Han menar också att vagheten ibland kan vara medveten. Samtidigt pekar han på att Ryssland använder uttrycket säkerhetsgarantier för att skapa ytterligare förvirring i den internationella diskussionen.

“Det kan handla om att man inte vill visa alla sina kort i det här skedet. Eller så vill man helt enkelt inte visa att man kanske inte har kommit så långt i processen ännu”, säger Staffans.

Staffans och Mustasilta sammanfattar i Helsingin Sanomat att frågan är central eftersom tydliga definitioner är avgörande för att förstå riskerna och väga alternativen som kan leda till en mer varaktig fred.

ANNONS

Läs även: Fem brutala knep för att bli rik före 30. Dagens PS

Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS