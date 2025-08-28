Experter varnar för begreppsförvirring i debatten om Ukrainas säkerhet. ”Vi vet inte vad vi talar om”, säger en doktorand.
"Vi vet inte vad vi talar om" – experter oroas över Ukrainas stöd
Mest läst i kategorin
Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna
Ryssland blir alltmer beroende av sin krigsekonomi. En snabb fred i Ukraina skulle få Ryssland att gå på knäna ekonomiskt. Kriget i Ukraina har förändrat Rysslands ekonomi i grunden, konstaterar analytiker. I praktiken är det i dag kriget och krigsindustrin som håller i gång den ryska ekonomin. Samtidigt kämpar den privata sektorn med stora problem …
Rysk ubåt jagas i Norge – "hotar" amerikanskt hangarfartyg
Nu jagas en rysk ubåt sedan den “hotar” ett amerikanskt hangarfartyg i norska Lofoten. Händelsen ska ha inträffat under söndagen och norska, brittiska och amerikanska flygplan har skickats till Norska havet utanför Lofoten i jakt på den ryska ubåten, enligt brittiska The Sun. Rysk ubåt “hotar” Ubåten ska enligt uppgifter ha “hotat” det amerikanska hangarfartyget …
Nu öppnar det lyxigaste privatpalatset i Göteborg – redan fullsatt
Efter 160 år bakom stängda dörrar öppnar palatset vid Avenyn i Göteborg för allmänheten den 3 september. Louise Johansson och Oliver Ingrosso står bakom nya restaurangen Umarell – och intresset är så stort att hela hösten redan är fullbokad. Perfect Weekend har gått husesyn. Ett palats för mat, barer och schack i Göteborg Dicksonska Palatset …
Rapporten övertygade inte: Experten behåller säljrådet i aktien
“Vi bedömer att förväntningarna är höga och ger litet utrymme för en uppsida i aktien.” Det skriver Handelsbankens analytiker Gustaf Schwerin i en nya analys av småspararfavoriten som landar i ett fortsatt säljråd till investerare. Läs även: Analys: “Krisaktien” kan stiga 70 procent – Dagens PS Swedbank tror på vändning Värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) har …
Många länder nobbar USA –slutar skicka paket
Postnord har slutat skicka paket till USA. Sammanlagt rör det sig om 25 länder som nu nobbar USA och drar in sina postleveranser. Postnord har redan meddelat att man tills vidare slutar skicka vissa paket till USA och Puerto Rico, efter ändringar i USA:s tullregler. Många länder nobbar USA Det rör sig om sammanlagt 25 …
Diskussionen om västvärldens stöd till Ukraina väcker frågor.
Forskarna Anton Staffans och Katariina Mustasilta varnar för att begrepp blandas ihop och att både politiker och medborgare riskerar att vilseledas.
Missa inte: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS
Ukrainas säkerhet väcker frågor
Efter de senaste veckornas diplomatiska möten mellan USA:s, Rysslands och Ukrainas presidenter samt flera europeiska ledare har frågan om Ukrainas framtida säkerhet blivit allt mer aktuell. Enligt Bloomberg skickar Ukraina den här veckan en delegation till USA för att diskutera säkerhetsgarantier, ledd av presidentens stabschef Andrij Jermak och säkerhetsrådets ordförande Rustem Umjerov.
Men samtidigt råder det förvirring kring vad olika säkerhetslösningar egentligen innebär.
”Det handlar om stora frågor, om krig och fred och om att möjligtvis skicka västliga och till och med finländska trupper till Ukraina. Då är det viktigt att vi kan föra en klar politisk debatt”, säger Anton Staffans, doktorand vid Tammerfors universitet.
Han konstaterar att begreppen säkerhetsgarantier, krishantering och fredsbevarande insatser ofta blandas ihop både i Finland och internationellt. Han lyfter fram att till och med i Storbritannien har röster på högsta politiska nivå skapat osäkerhet genom att tala om insatserna på ett otydligt sätt.
”Jag tycker att det även internationellt funnits viss oklarhet gällande terminologin och begreppen. Till och med i Storbritannien tycker jag att det på högsta politiska nivå funnits vissa röster som talat om fredsbevarande och säkerhetsgarantier rätt så blandat”, säger han till Svenska Yle.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Oklara säkerhetsgarantier oroar
I en insändare i Helsingin Sanomat betonar Staffans tillsammans med Katariina Mustasilta, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet, vikten av att hålla isär begreppen. De skriver att ”diskussionen om säkerhetsgarantier för Ukraina bör inte förväxlas med fredsbevarande åtgärder”.
De förklarar att säkerhetsgarantier kan innebära allt från logistiskt och materiellt stöd till kärnvapenavskräckning eller västerländska trupper i Ukraina. En sådan modell skulle vara långt ifrån fredsbevarande och i praktiken signalera en militär allians.
Fredsbevarande insatser handlar däremot ofta om internationella styrkor med FN-mandat som övervakar fredsavtal eller vapenvilor och agerar neutralt i konflikten.
Krishantering är ett bredare begrepp och kan inkludera olika militära operationer under EU eller Nato, ofta med begränsade mandat.
”Det är viktigt att skilja mellan begreppen så att det blir tydligt vad Finland, tillsammans med andra villiga länder, potentiellt förbinder sig till”, skriver de i Helsingin Sanomat.
Läs också: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Risk för vilseledning
Staffans varnar för att en begreppsförvirrad debatt kan göra att både medborgare och beslutsfattare får en felaktig bild av vad insatserna faktiskt innebär.
”Främst handlar det om att vi inte vet vad vi talar om. Och då vet vi kanske inte vad vi går med i”, säger han.
Han betonar att han inte tar ställning till vilken lösning som är bäst för Ukraina men att diskussionen måste föras med tydliga definitioner.
”För att vi ska kunna föra en politisk debatt måste vi veta vad begreppen betyder”, säger Staffans.
Han menar också att vagheten ibland kan vara medveten. Samtidigt pekar han på att Ryssland använder uttrycket säkerhetsgarantier för att skapa ytterligare förvirring i den internationella diskussionen.
“Det kan handla om att man inte vill visa alla sina kort i det här skedet. Eller så vill man helt enkelt inte visa att man kanske inte har kommit så långt i processen ännu”, säger Staffans.
Staffans och Mustasilta sammanfattar i Helsingin Sanomat att frågan är central eftersom tydliga definitioner är avgörande för att förstå riskerna och väga alternativen som kan leda till en mer varaktig fred.
Läs även: Fem brutala knep för att bli rik före 30. Dagens PS
Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Nytt chockartat Tesla-ras trots elbilsracet i Europa
Elbilar ökar försäljningen i Europa i juli, men för Elon Musks amerikanska elbilsjätte Tesla fortsätter kräftgången för sjunde månaden i rad. Nya siffror från den europeiska biltillverkarorganisationen ACEA visar att Teslas försäljningen i Europa sjönk med 40 procent i juli. Totalt registrerades 8 837 Teslabilar. Det kan jämföras med den kinesiska elbilskonkurrenten BYD, som enligt …
Staden vill införa mobilgräns på fritiden – invånarna rasar
Smartphonen är alltid nära. Men nu vill en japansk stad sätta stopp för vanan och förslaget har redan satt fart på debatten. En tvåtimmarsgräns för smartphones väcker heta känslor i Japan. Förslaget gäller alla invånare i en japansk stad och kan snart bli verklighet. Missa inte: Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live. …
70 kronor i höjd pension – men inget stoppar tjänstepensionen
Unga svenskar drömmer om pension vid 63, men räknar med att få jobba nästan ett decennium längre. Samtidigt kallas en ny pensionsreform för ”historisk” – men effekten väntas bli marginell. Det har varit en ovanligt händelserik pensionsvecka. Detta beror inte minst på att regeringen och Pensionsgruppen i veckan presenterade en ny ”gas” i pensionssystemet – …
Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna
Ryssland blir alltmer beroende av sin krigsekonomi. En snabb fred i Ukraina skulle få Ryssland att gå på knäna ekonomiskt. Kriget i Ukraina har förändrat Rysslands ekonomi i grunden, konstaterar analytiker. I praktiken är det i dag kriget och krigsindustrin som håller i gång den ryska ekonomin. Samtidigt kämpar den privata sektorn med stora problem …
Nya hotet mot Ozempic: Fettätande pärlor i desserten
Kan små, ätbara pärlor bli nästa genombrott i kampen mot övervikt? Nya forskningsresultat visar att så kallade microbeads kan få kroppen att göra sig av med fett redan i tarmen.? Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller obesitas, visar siffror från Folkhälsomyndigheten. I USA har 1 av 3 vuxna övervikt medan 2 …