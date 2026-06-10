"Trodde elbilar var framtiden" – släppte monsterhybrid nyss

”Vi trodde att elbilar var framtiden”, konstaterade vd:n Feng Qingfeng enligt tyska Merkur men verkligheten blev en annan.

”Marknadspenetrationen för elbilar var inte så hög som förväntat, och vi fann att kunderna fortfarande föredrar fordon med förbränningsmotorer.”

Resultatet av strategibytet blev bland annat den monsterhybrid som döpts till Eletre X, och är en fortsättning på helt elektriska Eletre som Dagens PS testade 2023. Då imponerades vi av en blixtsnabb 0-100-tid (2,95 sekunder) men irriterade oss något på de sju (!) skärmar som belamrade kupén.

Räckviddsförlängare med extra allt

Eletre X har en ovanlig drivlina. Först och främst har man petat in ett högvoltsbatteri på 70 kWh, vilket är i största laget för de allra flesta hybridmodeller. Top Gear uppskattar att man med endast batteriet borde kunna ta sig omkring 240 kilometer.

Den tvåliters turbomatade fyrcylindriga bensinmotorn driver en generator på 150 watt – och fungerar därmed som en räckviddsförlängare, vilket knappt går att hitta på några bilar på europeiska marknaden just nu. Men flera tillverkare har uppgett att de sneglar på att damma av den semiobsoleta tekniken.

Med kombinerad el- och bensindrift uppger Lotus att den totala räckvidden närmar sig 1200 kilometer.

Bensinmotorn kan dock också kopplas in och driva framhjulen. Totalt levererar Eletre X 952 hästkrafter i den tuffaste versionen, och avverkar då 0-100 km/h på 3,3 sekunder.

Kan beställas nu

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Eletre X finns att beställa redan nu i Europa, prislappen har satts till 96 900 euro, eller strax över miljonstrecket i svenska kronor.

Dagens PS gjorde en djupgående analys av Eletre X i våras.