Ukraina har signerat två nya försvarsavtal

Byter militär kunskap

Deklarationen mellan Estland och Ukraina formaliserar samarbetet inom områden som utveckling av försvarsindustrin, luftförsvar och utbyte av militära erfarenheter.

”Mitt första möte med Lettlands nya premiärminister Andris Kulbergs och ett viktigt resultat för våra länder – vi undertecknade ett drönaravtal”, skriver Zelenskyj.

”Detta är konkreta saker för att stärka vårt gemensamma försvar och samproduktion, och, viktigt, detta innebär även att Ukrainas expertis och erfarenhet bidrar till att stärka våra partners.”

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Samarbetar kring drönare

Andris Kulbergs tillägger att avtalet gör det möjligt för Lettland och Ukraina att dela expertis inom drönarteknik och militär utbildning. Samtidigt ökar avtalet det försvarsindustriella samarbetet mellan länderna.

Drönaravtalet kommer att ha ”ömsesidig nytta genom att göra Östersjöns luftrum säkrare och de ekonomiska militära banden starkare”, skriver Kulbergs på sociala medier.

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Ukraina och Estland undertecknade en gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete.

”I dag undertecknade vi deklarationen om säkerhets- och försvarssamarbete mellan Estland och Ukraina. Vi kommer att fördjupa det försvarsindustriella samarbetet, lära av varandra och stärka Europas säkerhet tillsammans”, säger Kristen Michal.

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”Klassfotot” på Nordic-Baltic Eights möte i Tallinn. I samband med mötet skrev Ukraina nya försvarsavtal med Lettland och Estland. (Foto: Sergei Grits/AP-TT)

”Ett avgörande steg framåt”

Zelenskyj menar att deklaration och försvarsavtal skapar en ram för utökat samarbete på fler områden, refererar Kyiv Independent.

”Våra länder tog ett avgörande steg framåt – vi undertecknade den gemensamma deklarationen om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete. Detta viktiga dokument formaliserar områden som erfarenhetsutbyte, försvarsindustriellt samarbete och luftförsvar. Vi fortsätter också att arbeta med ett avtal i Drone Deal-formatet”, skriver den ukrainske presidenten.

Zelenskyj tackar Estland och övriga nordiska och baltiska länder för deras fortsatta stöd och beskriver dem som partners som har stöttat Ukraina ”mycket principiellt, mycket meningsfullt och vänligt” sedan starten av Rysslands fullskaliga invasion 2022.



Besöket kommer samtidigt som Ukraina intensifierar sitt diplomatiska engagemang inför toppmöten i EU, G7 och Nato.

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Samtidigt söker landet ytterligare militärt stöd och samordning med allierade som svar på Rysslands krig mot Ukraina.

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