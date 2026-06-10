Ukraina stärker banden med Lettland och Estland via två nya försvarsavtal. Med Lettland handlar det om ett samarbete kring drönare.
Ukraina har signerat två nya försvarsavtal
Ukraina har skrivit två nya samarbetsavtal. Med Lettland har man skrivit ett avtal om drönarsamarbete, med Estland en deklaration kring försvarssamarbete.
Avtalen skrev i samband med toppmötet Nordic-Baltic Eight i Tallinn.
I Nordic-Baltic Eight, NB8, ingår som hörs av namnet åtta länder. Det är de fem nordiska länderna och de tre baltiska.
Det innebär alltså att Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Estland, Lettland och Litauen är medlemmar.
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På plats i Tallinn
NB8 fungerar som ett regionalt forum för diskussioner kring utrikes- och säkerhetspolitik, men samarbetet har utvidgats till ett NB8 Plus i vissa sammanhang.
Nu deltog Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vid mötet i Tallinn.
Efter möten med Lettlands premiärminister Andris Kulbergs och Estlands premiärminister Kristen Michal tillkännagav Zelenskyj avtalen.
Avtalen med Lettland fokuserar på drönarproduktion, teknikdelning och försvarssamarbeten.
Byter militär kunskap
Deklarationen mellan Estland och Ukraina formaliserar samarbetet inom områden som utveckling av försvarsindustrin, luftförsvar och utbyte av militära erfarenheter.
”Mitt första möte med Lettlands nya premiärminister Andris Kulbergs och ett viktigt resultat för våra länder – vi undertecknade ett drönaravtal”, skriver Zelenskyj.
”Detta är konkreta saker för att stärka vårt gemensamma försvar och samproduktion, och, viktigt, detta innebär även att Ukrainas expertis och erfarenhet bidrar till att stärka våra partners.”
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Samarbetar kring drönare
Andris Kulbergs tillägger att avtalet gör det möjligt för Lettland och Ukraina att dela expertis inom drönarteknik och militär utbildning. Samtidigt ökar avtalet det försvarsindustriella samarbetet mellan länderna.
Drönaravtalet kommer att ha ”ömsesidig nytta genom att göra Östersjöns luftrum säkrare och de ekonomiska militära banden starkare”, skriver Kulbergs på sociala medier.
Ukraina och Estland undertecknade en gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete.
”I dag undertecknade vi deklarationen om säkerhets- och försvarssamarbete mellan Estland och Ukraina. Vi kommer att fördjupa det försvarsindustriella samarbetet, lära av varandra och stärka Europas säkerhet tillsammans”, säger Kristen Michal.
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”Ett avgörande steg framåt”
Zelenskyj menar att deklaration och försvarsavtal skapar en ram för utökat samarbete på fler områden, refererar Kyiv Independent.
”Våra länder tog ett avgörande steg framåt – vi undertecknade den gemensamma deklarationen om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete. Detta viktiga dokument formaliserar områden som erfarenhetsutbyte, försvarsindustriellt samarbete och luftförsvar. Vi fortsätter också att arbeta med ett avtal i Drone Deal-formatet”, skriver den ukrainske presidenten.
Zelenskyj tackar Estland och övriga nordiska och baltiska länder för deras fortsatta stöd och beskriver dem som partners som har stöttat Ukraina ”mycket principiellt, mycket meningsfullt och vänligt” sedan starten av Rysslands fullskaliga invasion 2022.
Besöket kommer samtidigt som Ukraina intensifierar sitt diplomatiska engagemang inför toppmöten i EU, G7 och Nato.
Samtidigt söker landet ytterligare militärt stöd och samordning med allierade som svar på Rysslands krig mot Ukraina.