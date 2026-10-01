Risken är stor att teknik kring kärnvapen finansieras genom illegal finansiell verksamhet och via kryptotillgångar. Även Sverige kan drabbas.
"Sverige måste vara på sin vakt": Varnar kring kryptovalutor och kärnvapen
Regeringen har gett tio centrala myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram en nationell bedömning av risker kring spridning av kärnvapenteknik.
Arbetet har letts av Polismyndigheten och övriga medverkande myndigheter är Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för strategiska produkter, Kommerskollegium, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.
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Nationell analys för Sverige
Tillsammans utgör de tio myndigheterna Sanktionssamverkansrådet. I uppdraget att ta fram den nationella bedömningen, handlar det om att bedöma riskerna att ekonomiska sanktioner, beslutade av FN, kring finansiering av spridning av kärnvapen kringgås eller inte genomförs.
Nu har rapporten lagts fram och där konstateras att risken för finansiering av spridning av kärnvapen, bedöms vara högst inom illegal finansiell verksamhet samt genom användning av kryptotillgångar.
Bedömningen är avgränsad till de resolutioner som antagits av FN:s säkerhetsråd och som innehåller riktade ekonomiska sanktioner mot antingen Nordkorea eller Iran.
Kryptovalutor skurk även här
”Inom den samlade bedömningen är den relativa risken högst inom illegal finansiell verksamhet, så kallad underground banking, samt genom användning av kryptotillgångar”, skriver rådet.
”Bedömningen motiveras främst av verksamheternas karaktär och omfattning, förekomsten av komplexa och gränsöverskridande transaktionsmönster, samt möjligheten för aktörer att verka i parallella finansiella strukturer utanför den reglerade finansiella sektorn” konstaterar man.
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Sverige måste ha säkra processer
Sverige måste vara på sin vakt, menar de tio myndigheterna. Det beror på att Sverige är en öppen ekonomi med en relativt stor finansiell sektor samt en högteknologisk tillverkningsindustrin och ”en, sett till sin storlek, stor försvarsindustri”, som man skriver med en formulering man kunde ha filat på.
Utifrån Irans och Nordkoreas intresse av att skaffa teknik och kunskap för ett kärnvapen-sammanhang krävs att Sverige har ”robusta strukturer för att identifiera försök att riktade ekonomiska sanktioner inte genomförs eller kringgås”.
Vi behöver alltså vara på vår vakt och då behöver alla ha ”goda processer för att identifiera försök att genomföra dolda anskaffningar”.
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Risknivåer enligt myndigheterna
(Rapporten har delat in risknivåer i låg, medel, betydande och hög för Sverige)
Hög risknivå
- Finansiering genom illegal finansiell verksamhet, så kallad underground banking
- Finansiering via kryptotillgångar
Betydande risk
- Ägande och kontroll döljs genom komplexa företagsstrukturer
- Ägande och kontroll döljs genom transaktionskedjor i flera led, inklusive via alternativ betalnings-infrastruktur i tredje land
Medelrisk
- Oförmåga och underlåtenhet att identifiera tillgångar och företag som ägs eller kontrolleras av sanktionslistade personer
- Finansiering genom försäljning av tjänster och arbetskraft
Låg risk
- Finansiering genom försäljning av varor
(Källa: Nationell riskbedömning om finansiering av spridning av massförstörelsevapen)