"Sverige måste vara på sin vakt": Varnar kring kryptovalutor och kärnvapen

Kryptovalutor skurk även här

”Inom den samlade bedömningen är den relativa risken högst inom illegal finansiell verksamhet, så kallad underground banking, samt genom användning av kryptotillgångar”, skriver rådet.

”Bedömningen motiveras främst av verksamheternas karaktär och omfattning, förekomsten av komplexa och gränsöverskridande transaktionsmönster, samt möjligheten för aktörer att verka i parallella finansiella strukturer utanför den reglerade finansiella sektorn” konstaterar man.

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Iran och Nordkorea är under sanktioner från FN kring kärnvapen. De finansierar satsningar via kryptovalutor och Sverige kan drabbas. Arkivbild. (Foto: Vahid Salemi /AP-TT)

Sverige måste ha säkra processer

Sverige måste vara på sin vakt, menar de tio myndigheterna. Det beror på att Sverige är en öppen ekonomi med en relativt stor finansiell sektor samt en högteknologisk tillverkningsindustrin och ”en, sett till sin storlek, stor försvarsindustri”, som man skriver med en formulering man kunde ha filat på.

Utifrån Irans och Nordkoreas intresse av att skaffa teknik och kunskap för ett kärnvapen-sammanhang krävs att Sverige har ”robusta strukturer för att identifiera försök att riktade ekonomiska sanktioner inte genomförs eller kringgås”.

Vi behöver alltså vara på vår vakt och då behöver alla ha ”goda processer för att identifiera försök att genomföra dolda anskaffningar”.

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Risknivåer enligt myndigheterna

(Rapporten har delat in risknivåer i låg, medel, betydande och hög för Sverige)

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Hög risknivå

Finansiering genom illegal finansiell verksamhet, så kallad underground banking

Finansiering via kryptotillgångar



Betydande risk

Ägande och kontroll döljs genom komplexa företagsstrukturer

Ägande och kontroll döljs genom transaktionskedjor i flera led, inklusive via alternativ betalnings-infrastruktur i tredje land



Medelrisk

Oförmåga och underlåtenhet att identifiera tillgångar och företag som ägs eller kontrolleras av sanktionslistade personer

Finansiering genom försäljning av tjänster och arbetskraft



Låg risk

Finansiering genom försäljning av varor



(Källa: Nationell riskbedömning om finansiering av spridning av massförstörelsevapen)

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