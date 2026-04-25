Rekord i kryptostölder – Nordkorea bakom nästan allt

Under aprils 18 första dagar förlorades 606 miljoner dollar, motsvarande 5,6 miljarder kronor.

Så stora mängder har inte gått förlorade sedan det stora Bybit-intrånget februari 2025 då motsvarande 12,9 miljarder kronor försvann, enligt data från Defillama.

Nu handlar det alltså om nästan hälften så mycket på mindre än 3 veckor. Yahoo Finance rapporterade siffran som kommer ur Belncryptos analys.

Ökar efter lugnt kvartal

Omfattningen av skadorna i april är tydliga och dokumenterade, skriver Cryptonews. De kommer efter en relativt lugn inledning av 2026.

Under de tre första månaderna av 2026 uppgick dokumenterade kryptostölder via hack och exploateringar till motsvarande 1,52 miljarder kronor totalt.

De 5,6 miljarder kronor som nu redan gått förlorade under april är 3,7 gånger mer än på hela det föregående kvartalet.

Totalt har nu nästan motsvarande 7,2 miljarder kronor förlorats, fördelat på 47 separata incidenter.