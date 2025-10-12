Donald Trumps eget arbetsmarknadsdepartement pekar nu i hemlighet på risken att hans politik ger både matbrist och högre priser.
Varningen till Trump: USA kan få brist på mat
I tysthet och dolt väl i en anmälan till Federal Register medger Donald Trumps eget arbetsmarknadsdepartement att hans politik kring invandring riskerar att skapa en ”utbudschock och matbrist” samt leda till högre priser.
Stopp för invandring och avhysning av människor från USA leder dit, inte minst för att amerikanska arbetare inte kommer att fylla de luckor som uppstår, menar departementet.
Det Fortune beskriver som ett ”häpnadsväckande erkännande” begravs i en anmälan till Federal Register 2 oktober, där man ska förklara en ny regel som sänker lönerna enligt H-2A-visumprogrammet, ett regelverk som tillåter amerikanska företag att ta in utländska medborgare för tillfälliga jordbruksjobb.
”Förvärras av stoppet”
Departementet skriver att “den nuvarande och förestående arbetskraftsbristen, förvärrad av det nästan totala upphörandet av inflödet av illegala invandrare, ökad tillämpning av befintlig immigrationslag och globala konkurrenstryck som beskrivs nedan, utgör en tillräcklig risk för utbudschockinducerad livsmedelsbrist för att motivera omedelbart genomförande” av regeln.
Departementet tillägger sedan att bristen på papperslösa och arbetare med dokument ”resulterar i betydande störningar i produktionskostnaderna och hotar stabiliteten i den inhemska livsmedelsproduktionen och priserna för amerikanska konsumenter.”
Samtidigt påpekar departementet att amerikaner inte är villiga att ersätta papperslösa lantarbetare.
Helt annan syn
Jordbruksminister Brooke Rollins har lovat att den amerikanska jordbruksarbetskraften kommer att bli “100 procent amerikansk” som ett resultat av den främlingsfientliga politiken i USA.
Arbetsmarknadsdepartementet har en helt annorlunda syn på saken.
”Dessutom tror inte departementet att amerikanska arbetare som för närvarande är arbetslösa eller marginellt anställda kommer att göra sig tillgängliga i tillräckligt antal för att ersätta ett stort antal utlänningar som inte längre kommer in i landet, frivilligt lämnar eller väljer att lämna arbetskraften på grund av den självupplevda potentialen för deras utvisning baserat på deras illegala inresa och status”, står det i anmälan till Federal Register.
38 av 100 inom jordbruket
Enligt Census Bureau utgjorde utrikesfödda arbetare mindre än 19 procent av den amerikanska arbetskraften år 2023 men stod för 38 procent av jobben inom jordbruk, fiske och skogsbruk.
Federal Register-anmälan tyder på att andelen är högre och uppskattar att 42 procent av den amerikanska arbetskraften inom sektorn inte kan resa in i landet, riskerar att utvisas eller lämnar USA.
Departementet tillägger att dess erfarenheter med H-2A-visumprogrammet visar ”en ihållande och systematisk brist på tillräckligt många kvalificerade, berättigade och intresserade amerikanska arbetare för att utföra den typ av arbete som arbetsgivare inom jordbruket efterfrågar.”
