Varningen till Trump: USA kan få brist på mat

I tysthet och dolt väl i en anmälan till Federal Register medger Donald Trumps eget arbetsmarknadsdepartement att hans politik kring invandring riskerar att skapa en ”utbudschock och matbrist” samt leda till högre priser.

Stopp för invandring och avhysning av människor från USA leder dit, inte minst för att amerikanska arbetare inte kommer att fylla de luckor som uppstår, menar departementet.

Det Fortune beskriver som ett ”häpnadsväckande erkännande” begravs i en anmälan till Federal Register 2 oktober, där man ska förklara en ny regel som sänker lönerna enligt H-2A-visumprogrammet, ett regelverk som tillåter amerikanska företag att ta in utländska medborgare för tillfälliga jordbruksjobb.

”Förvärras av stoppet”

Departementet skriver att “den nuvarande och förestående arbetskraftsbristen, förvärrad av det nästan totala upphörandet av inflödet av illegala invandrare, ökad tillämpning av befintlig immigrationslag och globala konkurrenstryck som beskrivs nedan, utgör en tillräcklig risk för utbudschockinducerad livsmedelsbrist för att motivera omedelbart genomförande” av regeln.

Departementet tillägger sedan att bristen på papperslösa och arbetare med dokument ”resulterar i betydande störningar i produktionskostnaderna och hotar stabiliteten i den inhemska livsmedelsproduktionen och priserna för amerikanska konsumenter.”

Samtidigt påpekar departementet att amerikaner inte är villiga att ersätta papperslösa lantarbetare.

