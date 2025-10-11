Trumps nya hot sänker börsen

Under fredagen spädde Donald Trump på spänningarna mellan USA och Kina. I ett inlägg på sitt eget Truth Social säger USA:s härskare att USA ska införa ytterligare 100 procent tull på kinesiska varor från 1 november.

Trump förklarar att åtgärden föranleds av att Kina intagit en ”extremt aggressiv” position genom nya exportkontroll när det gäller sällsynta jordartsmetaller från nästa månad.

Trump, upprörd över att Kina agerar likadant som han själv gör, menar att Kinas agerande är en ”moralisk skam i förhållandet till andra nationer”, refererar Yahoo Finance.

Kan flyttas – som vanligt

I vanlig ordning säger Trump att tidpunkten för de nya 100-procentiga tullarna kan flyttas fram om Kina viker ner sig.

I annat fall kommer USA även att införa nya exportkontroller mot Kinas tillgång till ”kritisk programvara” från samma datum i november.

Tidigare under fredagen hotade Trump med en ”massiv höjning” av tullarna på kinesiska varor, samtidigt som han antydde att han skulle skrota ett planerat möte med den kinesiska presidenten Xi Jinping senare i oktober.

