Trump hotar med ”ytterligare 100 procent tull” på kinesiska varor i november. Handelskriget fortsätter att eskalera.
Trumps nya hot sänker börsen
USA-Kina: "Ett ekonomiskt kärnvapenkrig"
Kinas upptrappning av dominansen kring sällsynta jordartsmetaller hotar handelssamtal och den globala ekonomin, menar USA. Under diktatorn Xi Jinping har Kina använt sin dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller mer aktivt. De senaste restriktionerna på området markerar en ”nästan exempellös exportkontroll som riskerar att störa den globala ekonomin”, menar Wall Street Journal i en analys.Samtidigt …
Oväntade siffran: Riksbanken hade fel om Sverige
För bara några veckor sedan sänkte Riksbanken styrräntan för att få fart på svensk ekonomi. Nu kommer siffror som visar att ekonomin redan tycks ha kommit igång – snabbare än banken räknat med. Sveriges ekonomi utvecklades starkare än prognoserna i augusti. Enligt Statistiska centralbyråns indikator steg BNP med 1,1 procent jämfört med juli. På årsbasis …
Ray Dalio om USA:s skulder: ”Som plack i artärerna”
Hedgefondmiljardären Ray Dalio fortsätter skrocka över USA:s skenande skuldberg och liknar nu situationen vid blodkärl som korkat igen – han varnar även för någon form av inbördeskrig. I en intervju med Bloomberg TV upprepade Ray Dalio, som är grundare av megahedgefonden Bridgewater Associates, sina varningar över den amerikanska statsskulden, skriver nyhetsbyrån. Skuldökningen går på tok …
Svart onsdag i Moskva: djupt ras på ryska börsen
Det djupaste raset sen 2022. Så summerar The Moscow Times onsdagen den 8:e på ryska börsen, som haft kraftiga motgångar under 2025. De flesta västerländska investerare har för länge sedan vänt den ryska marknaden ryggen. Men handeln fortsätter med inhemska aktörer, statsbolag och en ekonomi som allt mer domineras av krigsindustrin. I onsdags tog den …
Sänka räntan eller ej? "Flyger i blindo"
Debatten om sänkt ränta eller ej går vidare i USA. Samtidigt flyger centralbanken Fed i blindo under den federala nedstängningen. Fed-representanter fortsätter vara oeniga om sänkt ränta eller ej och i så fall hur mycket räntan bör sänkas.En central orsak till oenigheten är att den federala nedstängning USA nu lider av, berövar beslutsfattarna viktiga data …
Under fredagen spädde Donald Trump på spänningarna mellan USA och Kina. I ett inlägg på sitt eget Truth Social säger USA:s härskare att USA ska införa ytterligare 100 procent tull på kinesiska varor från 1 november.
Trump förklarar att åtgärden föranleds av att Kina intagit en ”extremt aggressiv” position genom nya exportkontroll när det gäller sällsynta jordartsmetaller från nästa månad.
Trump, upprörd över att Kina agerar likadant som han själv gör, menar att Kinas agerande är en ”moralisk skam i förhållandet till andra nationer”, refererar Yahoo Finance.
Trump bryter med Xi – världsekonomin skakar. Dagens PS
Kan flyttas – som vanligt
I vanlig ordning säger Trump att tidpunkten för de nya 100-procentiga tullarna kan flyttas fram om Kina viker ner sig.
I annat fall kommer USA även att införa nya exportkontroller mot Kinas tillgång till ”kritisk programvara” från samma datum i november.
Tidigare under fredagen hotade Trump med en ”massiv höjning” av tullarna på kinesiska varor, samtidigt som han antydde att han skulle skrota ett planerat möte med den kinesiska presidenten Xi Jinping senare i oktober.
Vita husets plan för militären: “Byter ut kompetens mot lydnad”. Dagens PS
Trump: ”Väldigt fientligt”
Donald Trump anklagar Kina för att vara ”väldigt fientligt” och pekar på begränsningar som införts denna vecka kring sällsynta jordartsmetaller.
Kina har även infört nya hamnavgifter på amerikanska fartyg och inlett en utredning mot amerikanska företaget Qualcomm, samt stoppat alla inköp av amerikanska sojabönor.
Under första delen av november kommer Högsta domstolen i USA att pröva en överklagan av Trumps mest omfattande tullar.
Ett avgörande där mot tullarna, i linjer med beslut i lägre instanser, skulle få betydande konsekvenser för Trumps tullstrategi och handelskrig.
Påven och Terminator blir radarpar mot Trump. Dagens PS
Utspelen sänkte börsen
Trumps fredag fick tulloron att återvända stort till Wall Street. Dow Jones föll nästan 900 poäng, S&P 500 tappade 2,7 procent och Nasdaq Compoosite sjönk 3,5 procent i en av sina sämsta dagar sedan april.
Den nedåtgående rörelsen på börsen cementerade betydande veckovisa förluster och utplånade oktober månads uppgång hittills.
Det sker i ett läge där de viktigaste indexen inte haft en nedgångsmånad sedan maj.
Kinas nya regler utlöser börsrusning – USA vill bryta beroendet. Dagens PS
Därför har Trumps tullar inte knäckt världsekonomin. Realtid
Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA
Allt fler bolag brottas med svåra vägval kopplat till världens största marknad. Möt Vita husets krav eller bli utfryst genom skyhöga tullar på allt som säljs i USA. Länder och storbolag kuvar ett efter ett för de nya amerikanska reglerna. Genom att satsa stort i USA kan man köpa sig fri från de höga tullar …
Pekskärmar i bilen straffas i Euro NCAP:s tester
Bilvärlden står inför en stor förändring. De nya säkerhetskraven kan tvinga jättarna att skrota pekskärmar och återinföra fysiska knappar. Bilar blir ständigt säkrare och effektivare, men en trend har länge oroat många: den ökade användningen av pekskärmar för grundläggande funktioner. Detta har kritiserats för att distrahera förare och öka olycksrisken. En inflytelserik organisation sätter nu …
Författaren: "Om fem till tio år kanske du har en giraff som kollega"
Att prata med djur och växter låter som science fiction, men forskningen har redan börjat. Med hjälp av AI, sensorteknik och nya språkmodeller försöker forskare nu bryta människans isolering från naturen. "Vi har missat dialogen med naturen. Men nu när planeten börjar få nog av vår dumhet behöver vi återförenas med den", säger författaren Stefan …
Sportbilen använder simulerad teknik för att rädda körglädjen
Att fylla tomrummet efter sportikonerna Audi TT och superbilen R8 är en uppgift som få biltillverkare skulle ta lätt på. Men det är precis vad Audi gör med sin Concept C. Denna helelektriska, tvåsitsiga roadster är mer än bara en designstudie. Den är det första konkreta manifestet för märkets nya strategiska inriktning och designfilosofi, som …