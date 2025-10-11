Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

Trumps nya hot sänker börsen

Nya hot från Trump mot Kina
I skuggan av Abraham Lincoln. Under fredagen kom nya hot från Donald Trump mot Kina, inklusive ett om nya 100-procentiga tullar inom kort. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Trump hotar med ”ytterligare 100 procent tull” på kinesiska varor i november. Handelskriget fortsätter att eskalera.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Under fredagen spädde Donald Trump på spänningarna mellan USA och Kina. I ett inlägg på sitt eget Truth Social säger USA:s härskare att USA ska införa ytterligare 100 procent tull på kinesiska varor från 1 november.

Trump förklarar att åtgärden föranleds av att Kina intagit en ”extremt aggressiv” position genom nya exportkontroll när det gäller sällsynta jordartsmetaller från nästa månad.

Trump, upprörd över att Kina agerar likadant som han själv gör, menar att Kinas agerande är en ”moralisk skam i förhållandet till andra nationer”, refererar Yahoo Finance.

Trump bryter med Xi – världsekonomin skakar. Dagens PS

Kan flyttas – som vanligt

I vanlig ordning säger Trump att tidpunkten för de nya 100-procentiga tullarna kan flyttas fram om Kina viker ner sig.

I annat fall kommer USA även att införa nya exportkontroller mot Kinas tillgång till ”kritisk programvara” från samma datum i november.

Tidigare under fredagen hotade Trump med en ”massiv höjning” av tullarna på kinesiska varor, samtidigt som han antydde att han skulle skrota ett planerat möte med den kinesiska presidenten Xi Jinping senare i oktober.

Vita husets plan för militären: “Byter ut kompetens mot lydnad”. Dagens PS

ANNONS
Trump hotar ställa in nästa möte med Xi Jinping. Den kinesiske diktatorn lyckas ändå hitta middagssällskap, här premiärminister Li Qiang. (Foto: Ng Han Guan/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Trump: ”Väldigt fientligt”

Donald Trump anklagar Kina för att vara ”väldigt fientligt” och pekar på begränsningar som införts denna vecka kring sällsynta jordartsmetaller.

Kina har även infört nya hamnavgifter på amerikanska fartyg och inlett en utredning mot amerikanska företaget Qualcomm, samt stoppat alla inköp av amerikanska sojabönor.

Under första delen av november kommer Högsta domstolen i USA att pröva en överklagan av Trumps mest omfattande tullar.

Ett avgörande där mot tullarna, i linjer med beslut i lägre instanser, skulle få betydande konsekvenser för Trumps tullstrategi och handelskrig.

Påven och Terminator blir radarpar mot Trump. Dagens PS

Utspelen sänkte börsen

Trumps fredag fick tulloron att återvända stort till Wall Street. Dow Jones föll nästan 900 poäng, S&P 500 tappade 2,7 procent och Nasdaq Compoosite sjönk 3,5 procent i en av sina sämsta dagar sedan april.

ANNONS

Den nedåtgående rörelsen på börsen cementerade betydande veckovisa förluster och utplånade oktober månads uppgång hittills.

Det sker i ett läge där de viktigaste indexen inte haft en nedgångsmånad sedan maj.

Kinas nya regler utlöser börsrusning – USA vill bryta beroendet. Dagens PS

Därför har Trumps tullar inte knäckt världsekonomin. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpHandelstullarKinaUSAUSA-börsen
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Stefan Engeseth
Spela klippet
PS Studio

Författaren: "Om fem till tio år kanske du har en giraff som kollega"

11 okt. 2025
ANNONS
ANNONS