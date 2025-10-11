Dagens PS
Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA

Utpressning eller affärer? Oavsett vilket så är en uppgörelse på plats mellan Vita huset och AstraZeneca. AstraZenecas vd Pascal Soriot skakar hand med Donald Trump. (Foto: Alex Brandon / AP / TT)
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Allt fler bolag brottas med svåra vägval kopplat till världens största marknad. Möt Vita husets krav eller bli utfryst genom skyhöga tullar på allt som säljs i USA.

Länder och storbolag kuvar ett efter ett för de nya amerikanska reglerna. Genom att satsa stort i USA kan man köpa sig fri från de höga tullar som hotar resten av marknaden.

Läkemedelsindustrin köpslår just nu med Vita huset för att få bedriva sin verksamhet i landet på hållbara villkor. Nu presenterar man framsteg mellan USA och AstraZeneca, där den svensk-brittiska börsjätten ska satsa miljarder i USA på ny produktion och sänkta priser, rapporterar Yahoo Finance.

”AstraZeneca, Storbritanniens största läkemedelstillverkare, åtar sig att erbjuda amerikaner stora rabatter på sitt omfattande sortiment av receptbelagda läkemedel”, sade Donald Trump på fredagen i Ovala rummet, där han sällskapades av AstraZenecas vd Pascal Soriot.

Sänkta tullar ger lägre priser

AstraZeneca utlovar dels ny verksamhet i USA som ska ge över 3000 arbetstillfällen men man kommer också att jobba med vita huset för att få ner priserna på läkemedel. Något som ska ge lägre sjukvårdskostnader för amerikaner.

Satsar stort i USA
Stora bolag kan friköpa sig från tullar i USA genom uppgörelser med Vita huset. (Bild: Canva)

Uppgörelsen påminner om den affär som Pfizer redan har gjort med Vita huset förra veckan. Det ledde till spekulation om AstraZeneca som gav en historiska rusning på stockholmsbörsen.

”Ni kommer att betala samma pris som det lägsta någonstans i världen”, sade Donald Trump.

Det brittiska läkemedelsbolaget ska nu utöka antalet produkter som säljs direkt till konsument via sajten AstraZeneca Direct, till vad Trump beskrev som ”kraftigt rabatterade” priser. Läkemedlen ska också göras tillgängliga på den kommande plattformen TrumpRx när den lanseras.

Enligt företrädare för Trumps administration är överenskommelsen den senaste i en rad frivilliga åtgärder som läkemedelsbolag genomför för att undvika mer långtgående statliga ingrepp mot branschen.

Redan starka i USA

AstraZeneca är ett av de europeiska läkemedelsbolagen som varit minst bekymrade över utvecklingen i USA då merparten av läkemedlen som säljs på den amerikanska marknaden redan tillverkats där. Men uppenbarligen vill man undvika negativ uppmärksamhet från Vita huset.

Exakt hur mycket uppgörelsen kommer att påverka bolagets intäkter i USA är oklart.

Läkemedel som väntas få prissänkningar enligt Trumps överenskommelse inkluderar Airsupra, Farxiga och Bevespi mot KOL, enligt en tabell som visades under evenemanget.

Farxiga var AstraZenecas bästsäljande läkemedel i fjol med en försäljning på 7,7 miljarder dollar, men priserna var redan på väg att sänkas som en del av det amerikanska Medicare-programmet för prisförhandlingar 2026.

Edvard Lundkvist
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

