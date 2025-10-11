Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA

Länder och storbolag kuvar ett efter ett för de nya amerikanska reglerna. Genom att satsa stort i USA kan man köpa sig fri från de höga tullar som hotar resten av marknaden.

Läkemedelsindustrin köpslår just nu med Vita huset för att få bedriva sin verksamhet i landet på hållbara villkor. Nu presenterar man framsteg mellan USA och AstraZeneca, där den svensk-brittiska börsjätten ska satsa miljarder i USA på ny produktion och sänkta priser, rapporterar Yahoo Finance.

”AstraZeneca, Storbritanniens största läkemedelstillverkare, åtar sig att erbjuda amerikaner stora rabatter på sitt omfattande sortiment av receptbelagda läkemedel”, sade Donald Trump på fredagen i Ovala rummet, där han sällskapades av AstraZenecas vd Pascal Soriot.

Sänkta tullar ger lägre priser

AstraZeneca utlovar dels ny verksamhet i USA som ska ge över 3000 arbetstillfällen men man kommer också att jobba med vita huset för att få ner priserna på läkemedel. Något som ska ge lägre sjukvårdskostnader för amerikaner.

Stora bolag kan friköpa sig från tullar i USA genom uppgörelser med Vita huset. (Bild: Canva)

Uppgörelsen påminner om den affär som Pfizer redan har gjort med Vita huset förra veckan. Det ledde till spekulation om AstraZeneca som gav en historiska rusning på stockholmsbörsen.

”Ni kommer att betala samma pris som det lägsta någonstans i världen”, sade Donald Trump.

Det brittiska läkemedelsbolaget ska nu utöka antalet produkter som säljs direkt till konsument via sajten AstraZeneca Direct, till vad Trump beskrev som ”kraftigt rabatterade” priser. Läkemedlen ska också göras tillgängliga på den kommande plattformen TrumpRx när den lanseras.

Enligt företrädare för Trumps administration är överenskommelsen den senaste i en rad frivilliga åtgärder som läkemedelsbolag genomför för att undvika mer långtgående statliga ingrepp mot branschen.