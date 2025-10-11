Allt fler bolag brottas med svåra vägval kopplat till världens största marknad. Möt Vita husets krav eller bli utfryst genom skyhöga tullar på allt som säljs i USA.
Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA
Mest läst i kategorin
Miljardären flyttar till Sverige
Han blev miljardär på norsk mark. Nu packar den svenske entreprenören väskorna och flyttar till Sverige, med en dyr prislapp. Efter mer än två decennier i Norge väljer entreprenören och Gelato-grundaren Henrik Müller-Hansen att lämna landet. Beslutet är personligt, men också kostsamt. Missa inte: Jonas, 53, sökte hundratals jobb – blev uppläxad för sin erfarenhet. …
Försvarsaktier: Uppstickaren får stororder i USA
Försvarsaktien är upp 61 procent på börsen i år. Nu har den svenska uppstickaren fått en genombrottsorder i USA på 52 miljoner kronor. ”Detta är den största ordern på MilDefs egenutvecklade 19/2-teknikplattform (datorer, switchar, servrar, routrar) som tagits av vårt bolag i USA”, bekräftar bolagets IR-chef Olof Engvall till Dagens PS. Läs även: Oro för …
Vindkraftssektorn skakar: gigant säger upp tusentals
Vindkraftsjätten Ørsted skär bort var fjärde anställd och lämnar USA-marknaden. Samtidigt gör bolaget en rekordstor nyemission på nästan 60 miljarder danska kronor för att stärka kassan. Ørsted genomför en stor omstrukturering och minskar personalstyrkan med 25 procent, motsvarande omkring 2 000 anställda. Neddragningarna ska vara klara senast 2027 och sker genom naturlig avgång, avyttringar och …
Han kammar hem supervinst i svenska nischbanken
Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har redan gjort en supervinst på 600 miljoner kronor i den svenska nischbankjätten Noba Bank. Den svenska nischbankjätten Noba Bank noterades i slutet av september i Stockholm där värderingen hamnade på 35 miljarder kronor. Satsade på Fabege Norges rikaste man John Fredriksen är ofta snabb med sina investeringar, där …
Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”
”När jag började för ett år sedan hade vi 30 000 kortkunder. Per i dag har vi över 167 000. Det är en enorm tillväxt för oss som bank.” Det berättar Julie Chatterjee, vd på den svenska Northmill vars populära betalkort nu börjar dyka upp i var mans ficka. Men för utmanarbanken som en gång i tiden …
Länder och storbolag kuvar ett efter ett för de nya amerikanska reglerna. Genom att satsa stort i USA kan man köpa sig fri från de höga tullar som hotar resten av marknaden.
Läkemedelsindustrin köpslår just nu med Vita huset för att få bedriva sin verksamhet i landet på hållbara villkor. Nu presenterar man framsteg mellan USA och AstraZeneca, där den svensk-brittiska börsjätten ska satsa miljarder i USA på ny produktion och sänkta priser, rapporterar Yahoo Finance.
”AstraZeneca, Storbritanniens största läkemedelstillverkare, åtar sig att erbjuda amerikaner stora rabatter på sitt omfattande sortiment av receptbelagda läkemedel”, sade Donald Trump på fredagen i Ovala rummet, där han sällskapades av AstraZenecas vd Pascal Soriot.
Sänkta tullar ger lägre priser
AstraZeneca utlovar dels ny verksamhet i USA som ska ge över 3000 arbetstillfällen men man kommer också att jobba med vita huset för att få ner priserna på läkemedel. Något som ska ge lägre sjukvårdskostnader för amerikaner.
Uppgörelsen påminner om den affär som Pfizer redan har gjort med Vita huset förra veckan. Det ledde till spekulation om AstraZeneca som gav en historiska rusning på stockholmsbörsen.
”Ni kommer att betala samma pris som det lägsta någonstans i världen”, sade Donald Trump.
Det brittiska läkemedelsbolaget ska nu utöka antalet produkter som säljs direkt till konsument via sajten AstraZeneca Direct, till vad Trump beskrev som ”kraftigt rabatterade” priser. Läkemedlen ska också göras tillgängliga på den kommande plattformen TrumpRx när den lanseras.
Enligt företrädare för Trumps administration är överenskommelsen den senaste i en rad frivilliga åtgärder som läkemedelsbolag genomför för att undvika mer långtgående statliga ingrepp mot branschen.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Redan starka i USA
AstraZeneca är ett av de europeiska läkemedelsbolagen som varit minst bekymrade över utvecklingen i USA då merparten av läkemedlen som säljs på den amerikanska marknaden redan tillverkats där. Men uppenbarligen vill man undvika negativ uppmärksamhet från Vita huset.
Exakt hur mycket uppgörelsen kommer att påverka bolagets intäkter i USA är oklart.
Läkemedel som väntas få prissänkningar enligt Trumps överenskommelse inkluderar Airsupra, Farxiga och Bevespi mot KOL, enligt en tabell som visades under evenemanget.
Farxiga var AstraZenecas bästsäljande läkemedel i fjol med en försäljning på 7,7 miljarder dollar, men priserna var redan på väg att sänkas som en del av det amerikanska Medicare-programmet för prisförhandlingar 2026.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Trumps nya hot sänker börsen
Trump hotar med ”ytterligare 100 procent tull” på kinesiska varor i november. Handelskriget fortsätter att eskalera. Under fredagen spädde Donald Trump på spänningarna mellan USA och Kina. I ett inlägg på sitt eget Truth Social säger USA:s härskare att USA ska införa ytterligare 100 procent tull på kinesiska varor från 1 november. Trump förklarar att …
Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA
Allt fler bolag brottas med svåra vägval kopplat till världens största marknad. Möt Vita husets krav eller bli utfryst genom skyhöga tullar på allt som säljs i USA. Länder och storbolag kuvar ett efter ett för de nya amerikanska reglerna. Genom att satsa stort i USA kan man köpa sig fri från de höga tullar …
Pekskärmar i bilen straffas i Euro NCAP:s tester
Bilvärlden står inför en stor förändring. De nya säkerhetskraven kan tvinga jättarna att skrota pekskärmar och återinföra fysiska knappar. Bilar blir ständigt säkrare och effektivare, men en trend har länge oroat många: den ökade användningen av pekskärmar för grundläggande funktioner. Detta har kritiserats för att distrahera förare och öka olycksrisken. En inflytelserik organisation sätter nu …
Författaren: "Om fem till tio år kanske du har en giraff som kollega"
Att prata med djur och växter låter som science fiction, men forskningen har redan börjat. Med hjälp av AI, sensorteknik och nya språkmodeller försöker forskare nu bryta människans isolering från naturen. "Vi har missat dialogen med naturen. Men nu när planeten börjar få nog av vår dumhet behöver vi återförenas med den", säger författaren Stefan …
Sportbilen använder simulerad teknik för att rädda körglädjen
Att fylla tomrummet efter sportikonerna Audi TT och superbilen R8 är en uppgift som få biltillverkare skulle ta lätt på. Men det är precis vad Audi gör med sin Concept C. Denna helelektriska, tvåsitsiga roadster är mer än bara en designstudie. Den är det första konkreta manifestet för märkets nya strategiska inriktning och designfilosofi, som …