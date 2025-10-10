USA:s president Donald Trump har hotat att ställa in ett planerat möte med Kinas president Xi Jinping. Detta sker efter att Peking skärpt sina exportregler för sällsynta jordartsmetaller.
Trump bryter med Xi – världsekonomin skakar
I ett inlägg på sociala medier på fredagen sa Trump att han nu inte ser “någon anledning” att träffa Xi senare denna månad. Han anklagade Kina för att försöka hålla världen som “gisslan”, rapporterar Reuters.
Uttalandet fick de globala finansmarknader att inleda en nedåtspiral. S&P 500-indexet föll med 2 procent, den största endagsnedgången sedan april.
Investerare flydde till säkra tillgångar som guld och amerikanska statsobligationer, och dollarn försvagades mot en korg av utländska valutor.
De två presidenterna hade planerats att mötas om cirka tre veckor i Sydkorea. Detta skulle ske i samband med Asia-Pacific Economic Cooperation-forumet (APEC) i Gyeongju, som börjar den 31 oktober. Enligt Reuters hade Peking aldrig bekräftat mötet mellan ledarna.
USA-Kina: “Ett ekonomiskt kärnvapenkrig”
Kinas upptrappning av dominansen kring sällsynta jordartsmetaller hotar handelssamtal och den globala ekonomin, menar USA.
Nya exportregler från Kina
Trumps utspel kom som en reaktion på att Kinas handelsministerium på torsdagen meddelade nya exportregler. Utländska aktörer måste från och med 1 december skaffa licens för att exportera produkter.
Dessa produkter innehåller mer än 0,1 procent sällsynta jordartsmetaller från Kina. Eller så har de tillverkats med kinesisk extraktions-, raffinations- eller magnettillverkningsteknologi.
Kina kontrollerar omkring 70 procent av det globala utbudet av dessa mineral. De är avgörande för högteknologiska industrier som bilar, försvar och halvledare.
Kina producerar också över 90 procent av världens bearbetade sällsynta jordartsmetaller och magneter. Dessa är avgörande komponenter i produkter från elbilar till flygplansmotorer och militära radarsystem.
Teknikbolag faller – gruvor stiger
Stockholmsbörsen reagerade negativt på nyheten och vid stängning hade OMXSPI fallit 1,0 procent och OMXS30 backade 0,8 procent.
Tekniktunga Nasdaqs kompositindex faller vid 17.30-tiden med 2,5 procent medan S&P 500 backar 1,7 procent.
Gruvbolagen däremot stiger på börsen efter nyheten. MP Materials handlas upp drygt 16 procent och USA Rare Earth, rusar drygt 18 procent.
Teknikbolag som är beroende av handel med Kina sjönk dock. Nvidia backar med 1,5 procent och AMD med drygt 5 procent under fredagen.
Trumps motåtgärder
Donald Trump hotar nu med en “massiv” ökning av tullarna på kinesiska varor.
“En av de politiska åtgärder vi för närvarande räknar på är en massiv ökning av tullarna på kinesiska produkter som kommer in i USA”, skrev Trump på Truth Social enligt CNBC.
Läs även:
Därför har Trumps tullar inte knäckt världsekonomin. Realtid
Han tillade att “många andra motåtgärder” också övervägs.
“Beroende på vad Kina säger om den fientliga ‘order’ som de just har utfärdat, kommer jag att tvingas, som USA:s president, att finansiellt motverka deras drag”, skrev Trump.
Han hävdade även att USA hade kontaktats av andra länder som var “extremt arga” över Kinas handelsfientlighet.
Stigande spänningar
Kina har dessutom öppnat en monopolutredning mot amerikanska teknikföretaget Qualcomm, skriver Financial Times. De planerar även att ta ut nya hamnavgifter från fartyg med kopplingar till USA, skriver BBC.
Trump-administrationen föreslog på torsdagen att förbjuda kinesiska flygbolag från att flyga över Ryssland på rutter till och från USA.
Läs även:
Kinas hot mot Taiwan: En total blackout. Realtid
Enligt Craig Singleton, Kinaexpert vid Foundation for Defense of Democracies, ser Washington exportkontrollerna som ett svek.
“Trumps inlägg kan markera början på slutet för tullvapenvilan”, säger han till Reuters.
De två länderna har befunnit sig i en skör “handelsfred” sedan maj. Då kom de överens om att släppa de tresiffriga tullar som nästan hade stoppat handeln dem emellan.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
