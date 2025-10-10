Trump bryter med Xi – världsekonomin skakar

I ett inlägg på sociala medier på fredagen sa Trump att han nu inte ser “någon anledning” att träffa Xi senare denna månad. Han anklagade Kina för att försöka hålla världen som “gisslan”, rapporterar Reuters.

Uttalandet fick de globala finansmarknader att inleda en nedåtspiral. S&P 500-indexet föll med 2 procent, den största endagsnedgången sedan april.

Investerare flydde till säkra tillgångar som guld och amerikanska statsobligationer, och dollarn försvagades mot en korg av utländska valutor.

De två presidenterna hade planerats att mötas om cirka tre veckor i Sydkorea. Detta skulle ske i samband med Asia-Pacific Economic Cooperation-forumet (APEC) i Gyeongju, som börjar den 31 oktober. Enligt Reuters hade Peking aldrig bekräftat mötet mellan ledarna.

Nya exportregler från Kina

Trumps utspel kom som en reaktion på att Kinas handelsministerium på torsdagen meddelade nya exportregler. Utländska aktörer måste från och med 1 december skaffa licens för att exportera produkter.

Dessa produkter innehåller mer än 0,1 procent sällsynta jordartsmetaller från Kina. Eller så har de tillverkats med kinesisk extraktions-, raffinations- eller magnettillverkningsteknologi.

Kina vill stärka sin position gentemot Donald Trump. (Foto: Evan Vucci /AP/TT)

Kina kontrollerar omkring 70 procent av det globala utbudet av dessa mineral. De är avgörande för högteknologiska industrier som bilar, försvar och halvledare.

Kina producerar också över 90 procent av världens bearbetade sällsynta jordartsmetaller och magneter. Dessa är avgörande komponenter i produkter från elbilar till flygplansmotorer och militära radarsystem.