Yulia Navalnaya, änka efter Aleksej Navalnyj, varnar EU för att införa restriktioner för turistvisum för ryska medborgare.
Varnar EU för att stoppa ryssar
Det är i ett brev till EU:s utrikeskommissionär Kaja Kallas som Yulia Navalnaya uppmanar EU att inte införa restriktioner för turistvisum för ryska medborgare.
Navalnaya, änka efter oppositionelle Aleksej Navalnyj som avled i ryskt fängelse, menar att ett sådant beslut skulle skada vanliga ryssar och dessutom ge understöd åt propagandan från den ryska ledningen, skriver Moscow Times.
Strängare visumregler
Det är den italienska nyhetsbyrån Ansa som rapporterat att EU-länder överväger strängare regler för turistvisum, sedan de ryska visumansökningarna ökat under sommaren.
EU:s utrikespolitiskt ansvarige Kaja Kallas har sagt att unionens 19:e sanktionspaket ”borde vara klart” i slutet av september och dit kopplas potentiellt hårdare visumregler.
I brevet till Kallas menar nu Navalnaya att Rysslands president Vladimir Putin inte representerar hela Ryssland och att vanliga ”ryska medborgare inte är krigets skyldiga”.
“Det finns ingen anledning att tro att påtryckningar på alla medborgare i landet kan påverka den ryska ledningens och dess presidents åsikt”, skriver hon.
”Gå på Putins elit i stället”
Yulia Navalnaya vill i stället att EU ska utökade sanktionerna mot Putins inre krets.
”Potentialen för riktade personliga sanktioner mot Vladimir Putins närmaste medarbetare och medlemmar av hans elit är fortfarande långt ifrån fullt utnyttjad”, påpekar Navalnaya.
Hon namnger personer som dirigenten Valery Gergiev, miljardären Leonid Mikhelson och andra med kopplingar till den ryska ledningen eller som tjänar på kriget.
”Är kontraproduktivt”
Navalnaya tillägger att bredda restriktioner för ryska resenärer skulle passa den ryska ledningen med dess ”isolationistiska berättelse” och propaganda om att väst är emot inte bara Ryssland utan även alla enskilda ryssar.
”För att uppnå fred i Europa är det kontraproduktivt att hjälpa ryska myndigheter att isolera det ryska samhället”, understryker Navalnaya.
