Varnar EU för att stoppa ryssar

Det är i ett brev till EU:s utrikeskommissionär Kaja Kallas som Yulia Navalnaya uppmanar EU att inte införa restriktioner för turistvisum för ryska medborgare.

Navalnaya, änka efter oppositionelle Aleksej Navalnyj som avled i ryskt fängelse, menar att ett sådant beslut skulle skada vanliga ryssar och dessutom ge understöd åt propagandan från den ryska ledningen, skriver Moscow Times.

Strängare visumregler

Det är den italienska nyhetsbyrån Ansa som rapporterat att EU-länder överväger strängare regler för turistvisum, sedan de ryska visumansökningarna ökat under sommaren.

EU:s utrikespolitiskt ansvarige Kaja Kallas har sagt att unionens 19:e sanktionspaket ”borde vara klart” i slutet av september och dit kopplas potentiellt hårdare visumregler.

I brevet till Kallas menar nu Navalnaya att Rysslands president Vladimir Putin inte representerar hela Ryssland och att vanliga ”ryska medborgare inte är krigets skyldiga”.

“Det finns ingen anledning att tro att påtryckningar på alla medborgare i landet kan påverka den ryska ledningens och dess presidents åsikt”, skriver hon.

