"Ryssland testar Nato" – artikel 5 kan aktiveras

Ryssland testar Nato med sina drönarattacker, vilket kan leda till att artkel 5 aktiveras.
Ryssland testar Nato med sina drönarattacker, vilket kan leda till att artkel 5 aktiveras. (Foto: TT)
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Ryssland testar Nato genom sina drönare och då gäller det att sätta in tuffa motåtgärder. Det menar Europaparlamentarikern Pekka Toveri.

Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen.

Polen håller krismöten

Drönarna sköts ner över flera regioner i östra Polen och landet har hållit krismöten sedan dess och en begäran om att Nato ska aktivera artikel 4.

Det innebär att Natos medlemsländer ska samråda om hur de kan hjälpa varandra som ett första steg i krishanteringen och det är sedan upp till medlemsländerna att besluta om eventuella åtgärder, till exempel militära insatser, enligt Yle.

Ryssland testar Nato

Det är uppenbart att Ryssland testar Nato, det är en uppfattning som har kommit från många håll, bland annat från Europaparlamentarikern och tidigare underrättelsechefen vid den finska försvarsmakten Pekka Toveri.

“Det är Ryssland som testar vad Nato och Europeiska unionen som helhet gör i den här situationen, när de agerar mot Polen”, säger han till Yle.

Pekka Toveri varnar för Rysslands framfart.
Pekka Toveri varnar för Rysslands framfart. (Foto: EPP Group)

Kraftfullt svar

Förutom att aktivera artikel 4 måste Nato nu agera kraftfullt som svar mot Ryssland.

“Det är sista tillfället att reagera på rätt sätt – och det är att sätta in riktigt hårda, kännbara motåtgärder, så att Ryssland fattar att det här var en dålig idé.”

Ett sådant sätt kan vara att utöka säkerhetszonen på den ukrainska sidan om den polska gränsen där Nato skjuter ner drönare och annat som kan hota Polen, där man alltså flyttar “det polska luftvärnet in på ukrainskt territorium, 100–200 kilometer från den polska gränsen”.

“Självfallet skulle det samtidigt vara ett stöd för det ukrainska försvaret, för då kan de använda sina resurser på annat håll”, säger Pekka Toveri.

Ryssland hotar flyg och sjöfart i Europa
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i Rumänien, efter att ha fått sin flight störd av vad man tror är ryska GPS-störningar. (Foto: Eduard Vinatoru/AP-TT)

Hårdare sanktioner

Han vill samtidigt se ännu hårdare sanktioner mot den ryska krigsmaskinen och därmed försöka kasta grus i den enorma produktionen av drönare.

Ryssland vill fördubbla produktionen av drönare till 10 000 om året, av den typen som sköts ner över Polen.

Alldeles för många för det polska försvaret att klara av menar Toveri.

“De ska stoppas i fabrikerna genom att förlama den militärindustriella produktionen med angrepp mot den ryska ekonomin, med sanktioner mot Kina, som stöder den.”

Nära krig – artikel 5 kan aktiveras

Det råder krisläge inom Nato just nu där Polen uppger att landet inte har varit så här nära krig sedan andra världskriget.

Artikel 4 kan aktivers inom kort och därefter är det inte långt till artikel 5 – där ett väpnat angrepp mot ett Natoland betraktas som ett angrepp mot samtliga, och varje medlem är förpliktigad att bistå den angripna parten för att upprätthålla säkerheten för hela alliansen.

“Det är inte ofarligt att skjuta robotar och avfyra automatkanoner i fredstid”, konstaterar Toveri.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

