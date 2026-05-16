Zelenskyj avslöjar Rysslands nya plan

Enligt Zelenskyj planerar Ryssland att attackera Ukraina eller Nato från Belarus territorium.

Ukrainska underrättelserapporter talar om att den ryska ledningen varit i ny kontakt med Belarus president Alexandr Lukasjenko, för att övertyga honom om att ”ansluta sig till nya aggressionshandlingar”.

President Zelenskyj hävdar det och säger sig ”ha tillgång till detaljerna i samtalet” mellan Ryssland och Belarus.

Ukraina slår tillbaka efter rysk offensiv. Dagens PS

Lång gräns mot Ukraina

Belarus väpnade styrkor har ännu inte varit aktivt involverade i Ryssland krig mot Ukraina.

Styrkorna anses dessutom vara föråldrade, dåligt motiverade och oförberedda på den moderna, drönardominerade krigföringen.

Ledningen i Belarus har ändå tillåtit att dess territorium – inklusive den mer än 100 mil långa gränsen mot Ukraina – använts av ryska styrkor i anfallskriget.

Belarus har dels varit uppskjutningsområde för drönare och missiler och även utgångspunkt för attacker mot Kyiv.

ANNONS

Betyget på ryska trupperna: ”De är utmattade”. Dagens PS