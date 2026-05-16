Ryssland ökar sina ansträngningar för att skapa en ny front och dra in Belarus i krig mot Ukraina och Nato, säger Volodymyr Zelenskyj.
Zelenskyj avslöjar Rysslands nya plan
Efter att ha fått en aktuell briefing från Ukrainas militära och civila underrättelsetjänster, säger president Volodymyr Zelenskyj nu att Ryssland ökar sina ansträngningar att dra in Belarus i kriget.
Enligt Zelenskyj planerar Ryssland att attackera Ukraina eller Nato från Belarus territorium.
Ukrainska underrättelserapporter talar om att den ryska ledningen varit i ny kontakt med Belarus president Alexandr Lukasjenko, för att övertyga honom om att ”ansluta sig till nya aggressionshandlingar”.
President Zelenskyj hävdar det och säger sig ”ha tillgång till detaljerna i samtalet” mellan Ryssland och Belarus.
Lång gräns mot Ukraina
Belarus väpnade styrkor har ännu inte varit aktivt involverade i Ryssland krig mot Ukraina.
Styrkorna anses dessutom vara föråldrade, dåligt motiverade och oförberedda på den moderna, drönardominerade krigföringen.
Ledningen i Belarus har ändå tillåtit att dess territorium – inklusive den mer än 100 mil långa gränsen mot Ukraina – använts av ryska styrkor i anfallskriget.
Belarus har dels varit uppskjutningsområde för drönare och missiler och även utgångspunkt för attacker mot Kyiv.
Tror på attack mot Nato
Ryssland har inte lyckats bryta igenom Ukrainas försvar i öster och söder, men överväger nu enligt Zelenskyj offensiver mot områdena kring Kyiv och Tjernihiv oblast.
Den ryska ledningen överväger även att använda Belarus territorium för attacker mot angränsande Nato-länder, enligt den ukrainske presidenten.
Det så kallade Suwalki-gapet, den delade gränsen mellan Polen och Litauen som går genom en 70 kilometer bred korridor mellan Belarus och Rysslands Kalilningrad-enklav, har länge ansetts vara en tydlig svaghet i Natos östra flank ur försvarssynpunkt, skriver Kyiv Independent.
Zelenskyj varnar nu Belarus president för att ställa upp i den ryska offensiven.
”Ukraina kommer utan tvekan att försvara sig självt och sitt folk om Alexandr Lukasjenko gör ett misstag och beslutar sig för att stödja även denna ryska avsikt”, skriver Zelenskyj.
”Ryssland har inte förmågan”
Jörgen Elfving, militärexpert och tidigare överstelöjtnant vid Försvarshögskolan, är skeptisk både till Belarus engagemang och än mer till en rysk attack mot Nato-länder.
”Även om Ryssland kan ha aspirationer vad gäller de baltiska staterna så ser jag inte att man har en militär förmåga att agera aktivt mot Nato”, säger han hos DN.
Inte heller tror Elfving på att Belarus ska bli en aktiv part i kriget mot Ukraina.
”Om Lukasjenko är klok har han nog insett att det här kriget inte är någon framgångssaga för Putin. Och att då binda sig alltför hårt vid honom skulle kunna innebära nackdelar i framtiden när kriget är avvecklat”, menar Jörgen Elfving.
