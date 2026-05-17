För första gången sedan 2022 oroar sig ryssarna mer för attacker på hemmaplan i Ryssland än för vad som händer vid frontlinjen mot Ukraina.
Vändpunkten: Ryssarna mer oroliga för attacker på hemmaplan
Ukrainska attacker inne i Ryssland har börjat oroa ryssarna mer än utvecklingen vid fronten, visar en ny opinionsundersökning.
Anmärkningsvärt är att den publicerades, 15 maj, av den Kreml-kontrollerade Public Opinion Foundation och kan ses som en del av spelet inom ledningen.
Undersökningens resultat presenteras samtidigt som Ukraina intensifierar sina långväga drönar och missilattacker mot rysk militär och energiinfrastruktur.
Den markerar den första offentligt synliga förändringen i den ryska allmänhetens perspektiv.
Fler oroliga på hemmaplan
Enligt undersökningen svarar 18 procent av de svarande att attacker mot ryskt territorium är det som oroar dem mest, jämfört med de 16 procent som är mer oroliga över utvecklingen vid fronten.
Vad de svarande nämner är i första hand attacker mot större ryska städer, drönarattacker, attacker mot oljeraffinaderier.
Speciellt pekar man på en drönarattack mot ryska staden Jekaterinburg, som ligger nästan 160 mil från gränsen mot Ukraina, skriver Kyiv Independent.
50 procent ”oroliga”
Andelen svarande som säger att människor i deras omgivning är oroliga, ökade till 50 procent i undersökningen.
Oron stiger i takt med att de ukrainska attackerna inne i Ryssland ökar i omfattning och frekvens.
Opinionsundersökningen genomfördes 1-3 maj i 97 städer i 51 ryska regioner, med 1 500 svarande.
Parallellt med detta publicerar nu Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bilder av ukrainska attacker mot ryska flygplan och mot andra mål långt bakom fiendens linjer.
Ukraina har denna vecka attackerat flera ryska, militära mål, däribland ett flygplan av typen Be-200, enligt Zelenskyj.
Ökar sin kapacitet
Attackerna är en del av Ukrainas bredare kampanj mot rysk militär infrastruktur, samtidigt som Ukraina utöka sin kapacitet för attacker på lång distans, skriver Kyiv Independent.
Zelenskyj skriver att de mål som attackerats denna vecka inkluderar en Kamov Ka-27-helikopter, ett torrlastfartyg med ammunition, ett Pantsir-S1-luftvärnsrobot- och kanonsystem, ett Tor-luftvärnsrobotsystem, ett kommunikationssystem ”Redut-2US” och drönare.
”Våra långsiktiga aktioner drabbade även ryska oljeindustrianläggningar och fartyg. Avstånd som tillryggalagdes var nästan 1 000 kilometer från kontaktlinjen”, enlilgt Zelenskyj.
”Detta är helt berättigade reaktioner på vad ryssarna gör.”