Vändpunkten: Ryssarna mer oroliga för attacker på hemmaplan

50 procent ”oroliga”

ANNONS

Andelen svarande som säger att människor i deras omgivning är oroliga, ökade till 50 procent i undersökningen.

Oron stiger i takt med att de ukrainska attackerna inne i Ryssland ökar i omfattning och frekvens.

Opinionsundersökningen genomfördes 1-3 maj i 97 städer i 51 ryska regioner, med 1 500 svarande.

Parallellt med detta publicerar nu Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bilder av ukrainska attacker mot ryska flygplan och mot andra mål långt bakom fiendens linjer.

Ukraina har denna vecka attackerat flera ryska, militära mål, däribland ett flygplan av typen Be-200, enligt Zelenskyj.

Ryssland hetsar mot Sverige: ”Saab-plan nerskjutet”. Dagens PS

”Helt berättigade reaktioner”. Volodymyr Zelenskyjs omdöme om de attacker Ukraina nu genomför mot rysk militär och infrastruktur inne i Ryssland. (Foto: Petros Karadjias/AP-TT)

Ökar sin kapacitet

Attackerna är en del av Ukrainas bredare kampanj mot rysk militär infrastruktur, samtidigt som Ukraina utöka sin kapacitet för attacker på lång distans, skriver Kyiv Independent.

ANNONS

Zelenskyj skriver att de mål som attackerats denna vecka inkluderar en Kamov Ka-27-helikopter, ett torrlastfartyg med ammunition, ett Pantsir-S1-luftvärnsrobot- och kanonsystem, ett Tor-luftvärnsrobotsystem, ett kommunikationssystem ”Redut-2US” och drönare.

”Våra långsiktiga aktioner drabbade även ryska oljeindustrianläggningar och fartyg. Avstånd som tillryggalagdes var nästan 1 000 kilometer från kontaktlinjen”, enlilgt Zelenskyj.

”Detta är helt berättigade reaktioner på vad ryssarna gör.”

Ukraina slår tillbaka efter rysk offensiv. Dagens PS