Dagens PS
JUST NU:

Världens längsta tunnel sparar svenska förare 1,5 timmar

Dagensps.se
Konflikter

Inga nya undantag för sanktioner mot rysk olja

USA drar åt snaran kring rysk oljeindustri, slopar omstritt undantag från sanktioner. Arkivbild
USA drar åt snaran kring rysk oljeindustri, slopar omstritt undantag från sanktioner. Arkivbild Foto: Ramon Espinosa /AP/TT
Undantagen kom kort efter det att USA och Israel inledde kriget mot Iran den 28 februari. Syftet skulle enligt USA:s finansminister Scott Bessent vara att stabilisera den globala energimarknaden.

Trumpregeringen har valt att inte förlänga undantag som gjordes i våras när det gäller USA-sanktioner mot rysk olja.

De omstridda undantagen – som kritiserats för att fylla på den ryska krigskassan – har öppnat för vissa ryska oljeleveranser som redan lastats på tankfartyg.

Undantagen kom kort efter det att USA och Israel inledde kriget mot Iran den 28 februari. Syftet skulle enligt USA:s finansminister Scott Bessent vara att stabilisera den globala energimarknaden.

Det blockerade Hormuzsundet och attacker mot infrastruktur runt Persiska viken är den största utbudsstörningen för oljemarknaden genom tiderna, enligt det västerländska energiorganet IEA.

Priset på nordsjöolja (Brent) steg drygt 8 procent i veckan till 109,26 dollar per fat. Det kan jämföras med cirka 70 dollar per fat i slutet av februari.

Mest lästa i kategorin

Ryssland hetsar mot Sverige - lögner om nedskjutet Saab-plan
Världen

Ryssland hetsar mot Sverige: "Saab-plan nerskjutet"

15 maj 2026