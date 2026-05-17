Inga nya undantag för sanktioner mot rysk olja

Undantagen kom kort efter det att USA och Israel inledde kriget mot Iran den 28 februari. Syftet skulle enligt USA:s finansminister Scott Bessent vara att stabilisera den globala energimarknaden.

Det blockerade Hormuzsundet och attacker mot infrastruktur runt Persiska viken är den största utbudsstörningen för oljemarknaden genom tiderna, enligt det västerländska energiorganet IEA.

Priset på nordsjöolja (Brent) steg drygt 8 procent i veckan till 109,26 dollar per fat. Det kan jämföras med cirka 70 dollar per fat i slutet av februari.