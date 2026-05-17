Världens längsta tunnel sparar svenska bilister 1,5 timmar till Tyskland

Tunnel för 70 miljarder kronor under Östersjön

Projektet kostar 52,6 miljarder danska kronor, motsvarande cirka 70 miljarder svenska kronor. EU har klassat förbindelsen som ett prioriterat europeiskt transportprojekt och bidragit med närmare 6 miljarder kronor. Tunneln ska finansieras genom vägtullar.

Totalt ska 89 tunnelelement, vart och ett 217 meter långt och med en vikt på 73 000 ton, sänkas ned och fogas samman på havsbotten.

Det första placerades i maj 2026, enligt projektbolaget Femern A/S. Tusentals personer arbetar på bygget enbart på den danska sidan.

Tåget Köpenhamn–Hamburg på 2,5 timmar

För den som föredrar tåg blir skillnaden minst lika stor. Restiden mellan Köpenhamn och Hamburg minskar från dagens fyra timmar och 40 minuter till ungefär två och en halv timmar.

Det gör dagspendling och helgutflykter till den tyska Östersjökusten till ett realistiskt alternativ för skåningar och danskar.

Från Stockholm innebär det att en tågresa till Hamburg kan ta under sex timmar, jämfört med dagens åtta-nio timmar. Det knyter ihop Skandinavien med det europeiska höghastighets­nätet på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Sverige riskerar hamna utanför

Frågan är om Sverige kan dra full nytta av förbindelsen. Kapaciteten på järnvägen söderut är redan pressad, och kritiker menar att regeringen missar avgörande flaskhalsar i infrastrukturplaneringen.

Utan investeringar i södra stambanan riskerar Sverige att bli åskådare medan Danmark och Tyskland integrerar sina ekonomier.

Diskussioner pågår om en ny fast förbindelse över Öresund som komplement till bron. Det skulle ge Sverige en direktare koppling till det nya europeiska transportstråket.

Godstrafiken kan flytta

Tunneln väntas också förändra logistikflödena. I dag fraktas stora volymer gods via färja eller den långa Jyllandsomvägen.

En fast förbindelse med järnvägskapacitet gör det möjligt att skicka gods direkt från Skandinavien till Centraleuropa utan omlastning, men det kan också innebära ökad lastbilstrafik på svenska vägar i nord-sydlig riktning.

