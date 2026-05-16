Det handlar om världens största sjö. Än så länge. Kaspiska havet krymper snabbt och är på väg att försvinna. Det här blir konsekvenserna.
Nu försvinner världens största sjö
När Kaspiska havet försvinner tar den med sig ekosystem och försörjningsmöjligheter i massor. Forskarna varnar nu för att klimatförändringar accelererar vattenförlusten i havet.
En långsiktig minskning av vattennivåerna är dokumenterad genom satellitobservationer.
De stöds av hydrologisk och klimatforskning, som fått se havet minska sedan mitten av 1990-talet.
Alltmer synligt
Längs delar av Azerbajdzjans kust, däribland i låglänta områden på Absheron-halvön, är de sjunkande vattennivåerna alltmer synliga.
Forskare varnar för att klimatförändringarna accelererar vattenförlusten för hela regionen och redan nu påverkar förändringarna ekosystem, biologisk mångfald och kustsamhällen längs hela den kaspiska kusten.
Kaspiska havet beskrivs som ”en inlandsbassäng utan naturligt utlopp”. Det gör att dess vattennivå helt beror på balansen mellan inflöde, nederbörd och avdunstning.
Volgafloden är den huvudsakliga källan till inflöde av sötvatten och förser havet med majoriteten av det vatten som kommer in i systemet.
Ökar och stör balansen
Forskarna har nu kunnat visa att förändringarna i avrinning i kombination med stigande temperaturer, ökar avdunstning och stör balansen.
”Klimatförändringarna accelererar avdunstningen och stör vattenbalansen i Kaspiska havet”, förklarar Elnur Safarov, expert på studier av Kaspiska havet vid miljöorganisationen Idea Public Union.
Tillbakagången förändrar redan kustlandskap och ekosystem. Förändringarna är tydligast vid kustområden där sjunkande vattennivåer exponerar havsbottnen.
Dessa förändringar är mest märkbara i kustområden, där även små minskningar av vattennivån kan leda till stora områden med exponerad havsbotten.
Förlorar sina livsmiljöer
”Fisk i Kaspiska havet, inklusive stör och andra endemiska arter, förlorar sina naturliga livsmiljöer”, säger zoologen Nijat Hasanov hos Euronews.
Miljösamarbetet i avrinningsområdena samordnas genom Teherankonventionen, som undertecknats av Azerbajdzjan, Iran, Kazakstan, Ryssland och Turkmenistan.
Enligt Mahir Aliyev, samordnare för Teherankonventionens sekretariat, är minskningen av vattennivåerna en gemensam oro, med synliga effekter redan på biologisk mångfald, våtmarker och kustsystem.
”Allvarlig fråga för alla”
”Den fortsatta minskningen av vattennivån är en allvarlig fråga för alla fem kuststaterna runt havet. Som världens största slutna inlandsvattenförekomst är Kaspiska havet särskilt känsligt för klimatvariationer och mänsklig påverkan”, konstaterar Aliyev.
Sammantaget indikerar satellitobservationer, hydrologiska studier och ekologisk övervakning att Kaspiska havet genomgår en ihållande minskning av vattennivåerna, är det eniga omdömet.
Resultatet är en gradvis omvandling av kustgeografi, ekosystem och försörjningsmöjligheter i hela regionen, med fortsatt tryck på livsmiljöer, biologisk mångfald och samhällen som är beroende av avrinningsområdets föränderliga miljö, avslutar Euronews.