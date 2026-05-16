Nu försvinner världens största sjö

En långsiktig minskning av vattennivåerna är dokumenterad genom satellitobservationer.

De stöds av hydrologisk och klimatforskning, som fått se havet minska sedan mitten av 1990-talet.

Alltmer synligt

Längs delar av Azerbajdzjans kust, däribland i låglänta områden på Absheron-halvön, är de sjunkande vattennivåerna alltmer synliga.

Forskare varnar för att klimatförändringarna accelererar vattenförlusten för hela regionen och redan nu påverkar förändringarna ekosystem, biologisk mångfald och kustsamhällen längs hela den kaspiska kusten.

Kaspiska havet beskrivs som ”en inlandsbassäng utan naturligt utlopp”. Det gör att dess vattennivå helt beror på balansen mellan inflöde, nederbörd och avdunstning.

Volgafloden är den huvudsakliga källan till inflöde av sötvatten och förser havet med majoriteten av det vatten som kommer in i systemet.