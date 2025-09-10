Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ryske oligarken förlorar mot EU

Den ryske oligarken Roman Abramovitj kommer inte åt sina pengar.
Den ryske oligarken Roman Abramovitj kommer inte åt sina pengar. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Roman Abramovitj förlorar åter igen mot EU i domstol. Det blir inga hävda sanktioner för den ryske oligarken som kan tvingas till ännu större eftergifter framöver.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Roman Abramovitj har täta band med Rysslands president Vladimir Putin.

En koppling som har kostat oligarken, som länge ansågs vara en av Rysslands rikaste personer, en hel del.

ANNONS

Ryske oligarken förlorar mot EU – igen

Abramovitj har försökt häva sanktionerna riktade mot honom tidigare men har förlorat i EU-domstolen.

Som tidigare ägare av fotbollsklubben Chelsea lovade han även att skänka vinsten av försäljningen som hamnade på 3 miljarder dollar till behövande över hela världen.

Pengarna är dock frysta i Storbritannien som vill dela ut pengarna till krigshärjade Ukraina.

Sanktionerna mot oligarken har varit på plats sedan 2022 och miljardären har än så länge inte lyckats bli av med dem.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Sanktioner är “nödvändiga och lämpliga”

Det stod klart under onsdagen när Abramovitj åter igen förlorade i EU-domstolen där EU hävdar att sanktionerna fortsatt är “nödvändiga och lämpliga”, enligt Politico.

ANNONS

Oligarken försöker tvätta rent sitt rykte till varje pris i sin kamp mot EU och Storbritannien men det går inget vidare.

Täta banden med Putin

Hans advokater uppger att det hela hamnar om Abramovitjs kända namn och de täta banden med Putin som har gjort honom till ett hett villebråd för EU:s sanktioner

Advokaterna har försökt upphäva reseförbudet som gäller inom Europa och de frysta tillgångarna, bland annat försäljningssumman från Chelsea, eftersom de hävdar att åtgärderna är orättvisa.

Ersättning för skadat rykte

De har också fram tills nu försökt pressa fram ersättning för skadat rykte.

Än så länge är dock EU-domstolen orubblig i frågan.

Läs även:

Oligarken flyttade miljarder innan invasionen. Dagens PS

ANNONS

Storklubb finansierat från skatteparadis. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
oligarkRoman AbramovitjRysslandSanktionerUkraina
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS