Roman Abramovitj har täta band med Rysslands president Vladimir Putin.

En koppling som har kostat oligarken, som länge ansågs vara en av Rysslands rikaste personer, en hel del.

Ryske oligarken förlorar mot EU – igen

Abramovitj har försökt häva sanktionerna riktade mot honom tidigare men har förlorat i EU-domstolen.

Som tidigare ägare av fotbollsklubben Chelsea lovade han även att skänka vinsten av försäljningen som hamnade på 3 miljarder dollar till behövande över hela världen.

Pengarna är dock frysta i Storbritannien som vill dela ut pengarna till krigshärjade Ukraina.

Sanktionerna mot oligarken har varit på plats sedan 2022 och miljardären har än så länge inte lyckats bli av med dem.