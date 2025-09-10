Roman Abramovitj förlorar åter igen mot EU i domstol. Det blir inga hävda sanktioner för den ryske oligarken som kan tvingas till ännu större eftergifter framöver.
Ryske oligarken förlorar mot EU
Roman Abramovitj har täta band med Rysslands president Vladimir Putin.
En koppling som har kostat oligarken, som länge ansågs vara en av Rysslands rikaste personer, en hel del.
Ryske oligarken förlorar mot EU – igen
Abramovitj har försökt häva sanktionerna riktade mot honom tidigare men har förlorat i EU-domstolen.
Som tidigare ägare av fotbollsklubben Chelsea lovade han även att skänka vinsten av försäljningen som hamnade på 3 miljarder dollar till behövande över hela världen.
Pengarna är dock frysta i Storbritannien som vill dela ut pengarna till krigshärjade Ukraina.
Sanktionerna mot oligarken har varit på plats sedan 2022 och miljardären har än så länge inte lyckats bli av med dem.
Sanktioner är “nödvändiga och lämpliga”
Det stod klart under onsdagen när Abramovitj åter igen förlorade i EU-domstolen där EU hävdar att sanktionerna fortsatt är “nödvändiga och lämpliga”, enligt Politico.
Oligarken försöker tvätta rent sitt rykte till varje pris i sin kamp mot EU och Storbritannien men det går inget vidare.
Täta banden med Putin
Hans advokater uppger att det hela hamnar om Abramovitjs kända namn och de täta banden med Putin som har gjort honom till ett hett villebråd för EU:s sanktioner
Advokaterna har försökt upphäva reseförbudet som gäller inom Europa och de frysta tillgångarna, bland annat försäljningssumman från Chelsea, eftersom de hävdar att åtgärderna är orättvisa.
Ersättning för skadat rykte
De har också fram tills nu försökt pressa fram ersättning för skadat rykte.
Än så länge är dock EU-domstolen orubblig i frågan.
Ryske oligarken förlorar mot EU
Roman Abramovitj förlorar åter igen mot EU i domstol. Det blir inga hävda sanktioner för den ryske oligarken som kan tvingas till ännu större eftergifter framöver. Roman Abramovitj har täta band med Rysslands president Vladimir Putin. En koppling som har kostat oligarken, som länge ansågs vara en av Rysslands rikaste personer, en hel del.
