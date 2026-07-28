Värmeböljan i Europa pressar floder till rekordlåga nivåer – vilket i sin tur skapar en flaskhals för leveranser vattenvägen.
Värmeböljan tömmer floder: Rekordlåga nivåer
En ny värmebölja lägger sig över Europa. Nu hotar den även, i förlängningen, delar av energiförsörjningen.
I Tyskland har vattennivån i floden Rhen sjunkit och riskerar att sjunka till en rekordlåg nivå i spåren av värmen.
Det skapar en flaskhals för leveranser av kol och bränsle inåt landet, samtidigt som det driver upp fraktkostnaderna.
Enligt tyska myndigheter har vattennivån vid Kaub, en kritisk flaskhals för vattenburna transporter till södra Tyskland och Schweiz, redan sjunkit till 28 centimeter, den lägsta nivån sedan 2018.
Lågt vatten i Rhen hotar tysk industri. Dagens PS
Kan sjunka ytterligare
Prognoser visat att det tillåtna djupgåendet för pråmar kan minska ytterligare under veckan och nå 24 centimeter fredag.
Det skulle i så fall vara den lägsta nivån i statistiken, vilken sträcker sig tillbaka till 1990, skriver Bloomberg.
Floden Rhen slingrar sig cirka 129 mil från Schweiz till Nordsjön och transporterar bland annat kol, oljeprodukter, järnmalm och containergods.
Utöver påverkar på vattenvägarna har värmen och torkan i sommar satt press på energisystem, sjukvård och orsakat stora skogsbränder.
Västeuropas varmaste juni någonsin. Dagens PS
Stör redan transporter
De sjunkande vattennivåerna i Rhen stör redan godstransporterna. Kostnaden för att frakta diesel från Rotterdam till Karlsruhe, har stigit till den högsta nivån sedan Bloomberg började sammanställa uppgifter 2009.
Situationen väntas inte förbättras den närmaste tiden, eftersom Europa nu står inför ännu en värmebölja.
Enligt Atmospheric G2 väntas temperaturen i Frankfurt nå 39 grader under torsdagen, samtidigt som ytterst lite nederbörd väntas i närtid.
”För varje centimeter mindre i vattennivå blir det svårare och inget regn är i sikte”, konstaterar Florian Krekel vid tyska WSV, som förvaltar landets vattenvägar.
Här dog tusentals i värmeböljan. Dagens PS
Kollagren fylls i hamnarna
Störningen för vattenvägarna märks även inom kolets logistik och försörjning. Lagren av bränsle i hamnarna kring knutpunkten Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen har ökat med cirka 75 procent sedan i våras, enligt DBX Commodities.
Samtidigt har lastningen av pråmar för vidare transport inåt landet minskat med tre fjärdedelar.
”Rhen har i praktiken stängt dörren för kolleveranser inåt landet, och nu står lastbilarna i kö i Rotterdam”, säger Alexandre Claude, vd för DBX Commodities.