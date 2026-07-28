Värmeböljan tömmer floder: Rekordlåga nivåer

Det skapar en flaskhals för leveranser av kol och bränsle inåt landet, samtidigt som det driver upp fraktkostnaderna.

Enligt tyska myndigheter har vattennivån vid Kaub, en kritisk flaskhals för vattenburna transporter till södra Tyskland och Schweiz, redan sjunkit till 28 centimeter, den lägsta nivån sedan 2018.

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Kan sjunka ytterligare

Prognoser visat att det tillåtna djupgåendet för pråmar kan minska ytterligare under veckan och nå 24 centimeter fredag.

Det skulle i så fall vara den lägsta nivån i statistiken, vilken sträcker sig tillbaka till 1990, skriver Bloomberg.

Floden Rhen slingrar sig cirka 129 mil från Schweiz till Nordsjön och transporterar bland annat kol, oljeprodukter, järnmalm och containergods.

Utöver påverkar på vattenvägarna har värmen och torkan i sommar satt press på energisystem, sjukvård och orsakat stora skogsbränder.

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