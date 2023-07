Lågt vatten i Rhen hotar tysk industri

Avgörande för många

80 procent av dessa transporter sker alltså på Rhen och är avgörande för många företag.

Den tyska kemikalieproducenten Covestro, exempelvis, transporterar mer än 30 procent av sina färdiga varor på Rhen och tar emot majoriteten av råvarorna via floden.

”Betydande utmaning”

“Klimatförändringar och den ökande förekomsten av låga vattennivåer utgör betydande utmaningar för Covestro såväl som andra företag”, säger Uwe Arndt, som leder Covestros Rhen-arbetsgrupp, till Reuters.

Koncernen har nu chartrat två lågvattenpråmar som kan förse kunderna med saltsyra även när Rhennivåerna i Köln faller till 0,40 meter.

Även Basf, ett annat kemikalieföretag, har börjat använda ett lågvattenfartyg för att försörja sitt Ludwigshafen-nav, där man får cirka 40 procent av sina råvaror via

Enda alternativet

När det gäller brandfarliga och giftiga kemikalier är floden ofta det enda hållbara alternativet för transport.

Basfs vice vd Barbara Hoyer säger att man som världens främsta kemikaliegrupp är beroende av Rhen eftersom de flesta flytande råvaror, inklusive nafta, transporteras via floden.

Påverkar hela ekonomin

Effekterna av låga vattennivåer är inte begränsade till stora företag. Tysklands BNP minskade med 0,4 procent under 2018 när Rhentrafiken avtog.

En tumregel är att om vattennivån i Kaub faller under 78 centimeter 30 dagar i sträck, vilket var fallet 2022 och 2018, faller industriproduktionen med 1 procent, enligt Kiel Institute for the World Economy.

Deutsche Bank, som redan räknar med att Tysklands ekonomi kommer att minska med 0,3 procent 2023, räknar med att en längre period av låga vattennivåer kan fördröja landets återhämtning från lågkonjunktur.

