Västeuropas varmaste juni någonsin

Globalt sett var juni 2026 den näst varmaste junimånaden någonsin.

”Värmeböljorna som sveper över Europa visar att klimatförändringarna sker här och nu. Och de sker betydligt snabbare i Europa än i resten av världen”, säger norske klimat- och miljöministern Andreas Bjelland Eriksen.

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Temperaturrekord på bred front

Under juni slogs temperaturrekord i flera länder och städer, skriver Dagens näringsliv.

Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Schweiz, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern nådde temperaturnivåer som aldrig tidigare uppmätts under någon junimånad.

I Västeuropa – den region som drabbades hårdast av värmeböljorna – låg medeltemperaturen på 20,74 grader Celsius, vilket överträffade rekordet från juni 2025 på 20,49 grader.

Dessutom låg temperaturen hela 3,05 grader över genomsnittet för juni för perioden 1990-2020, refererar Dagens näringsliv.

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