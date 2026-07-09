Ännu en rapport vi inte kommer att bry oss om; Västeuropa har upplevt sin varmaste junimånad någonsin under juni 2026.
Västeuropas varmaste juni någonsin
Juni 2026 var en månad där värmeböljor gav rekordhöga temperaturer i ett antal europeiska länder.
Totalt noterade Västeuropa sin varmaste junimånad någonsin, enligt en ny rapport från EU:s klimattjänst Copernicus.
Globalt sett var juni 2026 den näst varmaste junimånaden någonsin.
”Värmeböljorna som sveper över Europa visar att klimatförändringarna sker här och nu. Och de sker betydligt snabbare i Europa än i resten av världen”, säger norske klimat- och miljöministern Andreas Bjelland Eriksen.
Här dog tusentals i värmeböljan. Dagens PS
Temperaturrekord på bred front
Under juni slogs temperaturrekord i flera länder och städer, skriver Dagens näringsliv.
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Schweiz, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern nådde temperaturnivåer som aldrig tidigare uppmätts under någon junimånad.
I Västeuropa – den region som drabbades hårdast av värmeböljorna – låg medeltemperaturen på 20,74 grader Celsius, vilket överträffade rekordet från juni 2025 på 20,49 grader.
Dessutom låg temperaturen hela 3,05 grader över genomsnittet för juni för perioden 1990-2020, refererar Dagens näringsliv.
Drevs av höga havstemperaturer
Den rekordhöga värmen drevs på av lika rekordhöga havstemperaturer, dels i västra Medelhavet och dels längs Atlantkusten.
Forskare kopplar enigt rekordet starkt till de klimatförändringar vi valt att skapa.
”Juni 2026 understryker klimatförändringarnas allvarliga karaktär”, säger Samantha Burgess, ansvarig för klimatstrategi vid den europeiska meteorologiska organisationen ECMWF, som driver Copernicus.
Genomsnittstemperaturen för hela Europa låg på 19,14 grader, vilket gör det till den näst varmaste junimånaden som uppmätts på kontinenten. Endast juni 2019 var varmare.
Globalt var genomsnittstemperaturen 16,54 grader, vilket är 0,56 grader över genomsnittet för perioden 1991–2020.
Knäcktes av Northvolt: Tillbaka efter konkursen. Dagens PS
Flera värmeböljor i rad
Värmeböljan över Europa andra halvan av juni kom bara veckor efter en särskilt intensiv värmebölja i maj.
Den följdes sedan av ytterligare en värmebölja i början av juli. Värmen fick allvarliga konsekvenser ledde till ett stort antal dödsfall.
Dessutom drabbades flera länder av omfattande torka, vilket ledde till skogsbränder på olika håll, bland annat i Portugal där temperaturen i vissa områden översteg 40 grader.
Investerare: ”Folk kommer att skratta åt Space X”. Dagens PS