Tungt för Mercedes – svag efterfrågan i Kina
Minskad efterfrågan på den kinesiska bilmarknaden får nu även Mercedes-Benz att sänka sin försäljningsprognos.
Under andra kvartalet sjönk företagets försäljning med 30 procent i Kina och den justerade rörelsevinsten backade 26 procent jämfört med samma period föregående år.
Resultatet sätter ytterligare press på bolagets svenska vd Ola Källenius, skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Precis som konkurrenten BMW möter den tyska biljätten tufft motstånd i Kina i form av inhemska tillverkare, vilket inneburit ett priskrig på marknaden.