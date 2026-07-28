Tungt för Mercedes – svag efterfrågan i Kina

Världen

Nya greppet: Gift dig via statens dejtingapp

Kanalerna fylls av mer eller mindre märkliga dejtingprogram. I Japan är det enklare. Där har staten tagit över dejtingen. Folk som gifter sig vid första ögonkastet, eller via att ha sett motparten naken nerifrån och uppåt, seniorer och juniorer som möts och bönder som söker fruar och till och med präster som letar något att …