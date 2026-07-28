”Betydande” antal antas döda i skalv i Japan

Mellan 20 och 30 personer saknas enligt public service-bolaget NHK inne i byggnaden, där ett febrilt räddningsarbete pågår.

Flera byggnader har rasat i samband med skalvet, rapporterar NHK. Enligt tidigare uppgifter har minst 50 personer förts till sjukhus.

Många efterskalv

Skalvet inträffade på eftermiddagen lokal tid på tio kilometers djup på ön Kyushu i södra Japan. USA:s geologiska myndighet USGS uppmätte inledningsvis magnituden 7,1 men reviderade sedan ned den till 6,8.

Japans meteorologiska myndighet JMA rapporterar om över 60 efterskalv bara under de första timmarna efter den första jordbävningen.

En tsunamivarning utfärdades, men den kunde lyftas efter mindre än två timmar.

Myndigheterna varnar också allmänheten för ytterligare skalv de kommande dagarna. När ön Kyushu för tio år sedan drabbades av kraftiga skalv var det första kraftiga skalvet inte det mest dödliga. Då, 2016, omkom enligt BBC över 200 människor.

Kärnkraftverk oskatt

Jordbävningen mättes på landets egen Shindoskala till den högsta möjliga nivån. Vid skakningar av den intensiteten är det enligt landets JMA omöjligt att stå upp, rapporterar Bloomberg.

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Ett kärnkraftverk, Sendai, i närheten av Kashima, är enligt FN:s atomenergiorgan IAEA oskatt, men organet övervakar situationen, rapporterar BBC.