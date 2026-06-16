Här finns världens kallaste museum

I stället är grottan/valvet uthugget direkt i den antarktiska snön nära Concordia Research Station, en avlägsen fransk-italiensk utpost.

I denna grotta lagrar forskare cylindrar av forntida is, utvunnen ur några av världens mest hotade glaciärer.

I denna is finns all tidigare klimathistoria, från vulkanutbrott och rök från skogsbränder till industriell förorening och skiftande atmosfäriska förhållanden under århundranden, ibland årtusenden.

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”Först och unikt i mycket”

Projektet leds av Ice Memory Foundation och syftet är att bevara delar av dessa glaciärer innan stigande temperaturer får dem att försvinna.

”Det är en unik plats. Det är en unik idé. Det är verkligen först och unikt i många avseenden”, säger Thomas Stocker, ordförande för stiftelsen och professor i klimat- och miljöfysik i Bern, hos CNN.

”Vi kan inte rädda hela glaciären, men vi kan rädda den miljö- och klimatinformation som finns lagrad i dessa glaciärer.”

Den informationen bevaras i mikroskopiska luftbubblor fångade i isen.

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”Dessa bubblor är fulla av atmosfärisk luft från den tidpunkt då denna bubbla bildades – kanske hundra år, tusen år, en miljon år tillbaka i tiden”, säger Stocker.

Forskare kan analysera dessa bubblor för att rekonstruera historiska koncentrationer av koldioxid, metan och andra växthusgaser.

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