Gömt inne i snön. Under den evigt vita ytan. Uthuggen direkt mer än 100 mil från närmaste kust. Välkommen till Antarktis kallaste arkiv.
Här finns världens kallaste museum
Under Antarktis oändliga vita yta och gömt djupt inne i snön, ligger ett ovärderligt arkiv för världens klimatminne.
Det är varken gjort av stål eller betong och inte heller finns några säkerhetssystem eller ens surrande frysar.
I stället är grottan/valvet uthugget direkt i den antarktiska snön nära Concordia Research Station, en avlägsen fransk-italiensk utpost.
I denna grotta lagrar forskare cylindrar av forntida is, utvunnen ur några av världens mest hotade glaciärer.
I denna is finns all tidigare klimathistoria, från vulkanutbrott och rök från skogsbränder till industriell förorening och skiftande atmosfäriska förhållanden under århundranden, ibland årtusenden.
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”Först och unikt i mycket”
Projektet leds av Ice Memory Foundation och syftet är att bevara delar av dessa glaciärer innan stigande temperaturer får dem att försvinna.
”Det är en unik plats. Det är en unik idé. Det är verkligen först och unikt i många avseenden”, säger Thomas Stocker, ordförande för stiftelsen och professor i klimat- och miljöfysik i Bern, hos CNN.
”Vi kan inte rädda hela glaciären, men vi kan rädda den miljö- och klimatinformation som finns lagrad i dessa glaciärer.”
Den informationen bevaras i mikroskopiska luftbubblor fångade i isen.
”Dessa bubblor är fulla av atmosfärisk luft från den tidpunkt då denna bubbla bildades – kanske hundra år, tusen år, en miljon år tillbaka i tiden”, säger Stocker.
Forskare kan analysera dessa bubblor för att rekonstruera historiska koncentrationer av koldioxid, metan och andra växthusgaser.
Iskärnor från hela världen
Idén till Ice Memory-arkiven kom för ett drygt decennium sedan. Dessa år har team rest runt världen och borrat samt transporterat ömtåliga kärnor av is till Antarktis, där kontinentens naturliga kyla kan bevara dem i århundraden.
Ett internationellt nätverk av forskare och institutioner har samlat in, lagrat och studerat iskärnor från glaciärer och polarisar runt om i världen.
”Det finns platser på planeten med kritiska klimatregister som går förlorade varje dag”, säger Alison Criscitiello, chef för det kanadensiska iskärnlaboratoriet vid University of Alberta.
”Bevara innan de försvinner”
Medan den mesta iskärneforskningen har fokuserat på att förstå tidigare klimatförändringar, lägger Ice Memory Foundation till en ny dimension. Man vill bevara ett arkiv med utrotningshotade glaciärer innan de försvinner.
Forskarna valde området nära Concordia Research Station just för att temperaturerna där förblir tillräckligt låga för att iskärnor ska kunna bevaras naturligt, utan behov av komplexa kylsystem.
”Detta är verkligen en säker plats. Vi gör den ännu säkrare genom att skapa en grotta som är 10 meter under ytan”, säger Thomas Stocker.
”I den grottan, på den platsen, har vi konstant minus 52 grader Celsius. Grottan är skyddad av ett snötäcke; den är i huvudsak ett valv, men gjort av komprimerad snö.”
”Iskärnor innehåller global klimatinformation, så det finns vissa saker som varje enskild iskärna på jorden kommer att innehålla”, säger Criscitiello. ”Men iskärnor innehåller också en enorm mängd mycket lokal klimatinformation.”
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”Kommer inte att existera”
Den informationen inkluderar data om skogsbränder, miljöföroreningar, monsunsystem och regionala vattenförsörjningar.
”Det här är klimatregister som inte kommer att existera längre”, menar Alison Criscitiello.
Värdet av de iskärnor som arkiveras i dag kommer att fortsätta att växa, i takt med att framtida generationer utvidgar gränserna för tekniken, menar Stocker.
”Vi kan mäta saker i dag som vi aldrig föreställde oss för 50 år sedan”, säger han.
”Så vi tror att om 50-100 år kommer den generationen forskare att kunna utvinna helt ny information från de iskärnor vi bevarar i dag.”