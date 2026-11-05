Världsordningen förändras – så ska Norden bli en vinnare och stor ekonomi

Norden ligger bra till

Enligt Jyrki Katainen ligger Norden faktiskt bra till när den internationella ekonomin förändras.

Kaoset är något man kan dra nytta av, menar han i en intervju med danska Børsen.

”Vi måste bestämma oss för om vi bara är oroliga, eller om vi vill göra något åt det”, säger Katainen.

Så vad bör då göras konkret för att Norden ska kunna bortse från vad som händer i stora delar av världen och flytta fram sina egna positioner?

Nordiskt samarbete

Katainen vill se en mer sammanhållen nordisk kapitalmarknad som ett första steg.

Göra det enklare för företag att få finansiering och börsnoteras över landsgränserna. En gemensam nordisk börs har diskuterats, men inget beslut har fattats ännu i frågan, enligt Euronews.

Vidare vill han se gemensamma satsningar på försvarsindustrin.

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Ericsson, Saab, Nokia, Patria och Kongsberg samarbetar redan inom Nordic Compass. Målet är bland annat att utveckla försvarsteknik, digital kommunikation och nya säkerhetssystem.

Där ingår även AI, där nordiska bolag lättare ska kunna samarbeta över gränserna.

Samarbete kring energin

Energi är en annan viktig pusselbit i det nya samarbetet, där bolag och regeringar ska kunna investera gemensamt för att förbättra konkurrenskraften och försörjningstryggheten i Norden.

”Norden har inte längre råd att låta sina gemensamma styrkor förbli splittrade”, uppger Katainen enligt ett pressmeddelande från Nordic Compass.

Han fortsätter:

”Nu går vi från ambition till handling genom att lägga fram konkreta initiativ.”

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