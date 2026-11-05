Mitt i det globala kaoset finns nya möjligheter för Norden. Det säger Finlands tidigare statsminister Jyrki Katainen, numera ordförande för Nordic Compass, som ska stärka det nordiska samarbetet.
Världsordningen förändras – så ska Norden bli en vinnare och stor ekonomi
Det sker mycket i den globala ekonomin just nu.
Kina flyttar fram sina positioner, samtidigt som USA backar från Europa där Donald Trump i stället ingått samarbete med Vladimir Putin.
Det är upplopp och förödelse på gatorna i Frankrike och Tyskland – två länder som länge sågs som stöttepelare för hela Europas ekonomi, vilket i sin tur kan föra med sig en ny skuldkris för kontinenten.
Var ska det hela sluta?
Norden bör samarbeta med grannarna
Norden bör blicka inåt och samarbeta med sina grannar.
Det är vägen framåt, menar Finlands tidigare statsminister Jyrki Katainen.
Han är inte den enda som säger det.
Tunga näringslivsprofiler som Jacob Wallenberg är inne på samma spår.
En väg att gå är genom den nya nordiska industrialliansen Nordic Compass. Flera av Wallenbergsfärens bolag är med bland de 25 tunga initiativtagarna.
Norden ligger bra till
Enligt Jyrki Katainen ligger Norden faktiskt bra till när den internationella ekonomin förändras.
Kaoset är något man kan dra nytta av, menar han i en intervju med danska Børsen.
”Vi måste bestämma oss för om vi bara är oroliga, eller om vi vill göra något åt det”, säger Katainen.
Så vad bör då göras konkret för att Norden ska kunna bortse från vad som händer i stora delar av världen och flytta fram sina egna positioner?
Nordiskt samarbete
Katainen vill se en mer sammanhållen nordisk kapitalmarknad som ett första steg.
Göra det enklare för företag att få finansiering och börsnoteras över landsgränserna. En gemensam nordisk börs har diskuterats, men inget beslut har fattats ännu i frågan, enligt Euronews.
Vidare vill han se gemensamma satsningar på försvarsindustrin.
Ericsson, Saab, Nokia, Patria och Kongsberg samarbetar redan inom Nordic Compass. Målet är bland annat att utveckla försvarsteknik, digital kommunikation och nya säkerhetssystem.
Där ingår även AI, där nordiska bolag lättare ska kunna samarbeta över gränserna.
Samarbete kring energin
Energi är en annan viktig pusselbit i det nya samarbetet, där bolag och regeringar ska kunna investera gemensamt för att förbättra konkurrenskraften och försörjningstryggheten i Norden.
”Norden har inte längre råd att låta sina gemensamma styrkor förbli splittrade”, uppger Katainen enligt ett pressmeddelande från Nordic Compass.
Han fortsätter:
”Nu går vi från ambition till handling genom att lägga fram konkreta initiativ.”
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