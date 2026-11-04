Tysk pensionsskandal – razzia efter misstänkta mutor

Deutsche Finance uppger att bolaget betraktas som en tredje part i utredningen och att man samarbetar med myndigheterna. Företaget har avböjt ytterligare kommentarer med hänvisning till den pågående utredningen. BVK har inte heller velat kommentera uppgifterna.

Lyxhotell och exklusiva restauranger

Misstankarna har sin bakgrund i de omfattande fastighetsinvesteringar som Deutsche Finance genomfört tillsammans med BVK i USA.

Enligt Handelsblatt upptäckte pensionsförvaltaren under granskningen av investeringarna vad man betraktade som en misstänkt nära relation mellan en chef på BVK och en chef på Deutsche Finance.

BVK avskedade den egna chefen utan förvarning. Ärendet hamnade därefter i en arbetsdomstol i München.

Domstolen ogiltigförklarade uppsägningen av formella skäl, men konstaterade samtidigt att den såg betydande pliktbrott från chefens sida.

Bland omständigheterna som uppmärksammades fanns flera övernattningar i en svit på 75 kvadratmeter på lyxhotellet Mandarin Oriental i New York, med utsikt över Hudsonfloden. Även inbjudningar till exklusiva restauranger förekom.

Sommaren 2025 kontaktade BVK åklagarmyndigheten i München. Sedan dess har utredarna undersökt om det finns grund för misstankar om brottslig verksamhet.

Deutsche Finance har konsekvent förnekat anklagelserna.

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I augusti ansökte en av fonderna om konkurs. Omkring 1 200 investerare i ett fastighetsprojekt i Boston riskerar att förlora hela sitt investerade kapital. I oktober lämnade advokatbyrån Tilp in en första skadeståndstalan mot ett av Deutsche Finance Groups kapitalförvaltningsbolag. Stämningen gäller påstådda felaktigheter i fondens försäljningsprospekt.