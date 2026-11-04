Tyska åklagare har genomfört en razzia mot fondbolaget Deutsche Finance Group i München. Bolaget misstänks ha mutat en chef vid den bayerska pensionsförvaltaren BVK med resor och exklusiva förmåner.
Tysk pensionsskandal – razzia efter misstänkta mutor
Åklagarmyndigheten bekräftade insatsen på onsdagen och uppgav att ytterligare information kan komma inom några dagar.
Enligt Handelsblatt utreder åklagarna misstankar om att chefer på Deutsche Finance kan ha mutat anställda vid Bayerische Versorgungskammer, BVK, genom resor och andra förmåner.
Deutsche Finance uppger att bolaget betraktas som en tredje part i utredningen och att man samarbetar med myndigheterna. Företaget har avböjt ytterligare kommentarer med hänvisning till den pågående utredningen. BVK har inte heller velat kommentera uppgifterna.
Lyxhotell och exklusiva restauranger
Misstankarna har sin bakgrund i de omfattande fastighetsinvesteringar som Deutsche Finance genomfört tillsammans med BVK i USA.
Enligt Handelsblatt upptäckte pensionsförvaltaren under granskningen av investeringarna vad man betraktade som en misstänkt nära relation mellan en chef på BVK och en chef på Deutsche Finance.
BVK avskedade den egna chefen utan förvarning. Ärendet hamnade därefter i en arbetsdomstol i München.
Domstolen ogiltigförklarade uppsägningen av formella skäl, men konstaterade samtidigt att den såg betydande pliktbrott från chefens sida.
Bland omständigheterna som uppmärksammades fanns flera övernattningar i en svit på 75 kvadratmeter på lyxhotellet Mandarin Oriental i New York, med utsikt över Hudsonfloden. Även inbjudningar till exklusiva restauranger förekom.
Sommaren 2025 kontaktade BVK åklagarmyndigheten i München. Sedan dess har utredarna undersökt om det finns grund för misstankar om brottslig verksamhet.
Deutsche Finance har konsekvent förnekat anklagelserna.
I augusti ansökte en av fonderna om konkurs. Omkring 1 200 investerare i ett fastighetsprojekt i Boston riskerar att förlora hela sitt investerade kapital. I oktober lämnade advokatbyrån Tilp in en första skadeståndstalan mot ett av Deutsche Finance Groups kapitalförvaltningsbolag. Stämningen gäller påstådda felaktigheter i fondens försäljningsprospekt.
Pensionsmiljarder riskerar att gå förlorade
Skandalen handlar om mycket stora belopp.
BVK har investerat omkring 1,6 miljarder euro i amerikanska fastigheter genom fondstrukturer kopplade till Deutsche Finance. De potentiella förlusterna uppskattas till uppemot 800 miljoner euro, motsvarande omkring 9 miljarder kronor.
Pensionsförvaltaren har redan tvingats skriva ned värden med 163 miljoner euro. BVK förvaltar pensionskapital för mer än 2,8 miljoner människor.
Även Deutsche Finances verksamhet för privata investerare har hamnat under press. I juli rapporterade Handelsblatt att flera fonder hade ekonomiska problem och att årsredovisningar lämnades in sent. För flera av fonderna fanns endast bokslutssiffror för 2023 tillgängliga.
I de finansiella rapporterna var det dessutom svårt att följa exakt vilka fastigheter investerarnas pengar hade placerats i.
Den tyska finansinspektionen BaFin har utsett en särskild representant för att granska förvaltningen av slutna fonder riktade till privatkunder.
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