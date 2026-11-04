De duckar halkkörningen: "Motverkar den fria rörligheten"

Börskollen skrev nyligen om att Sverige har högst trafiksäkerhet i EU, men att de svenska kraven på körkortselever ändå inte är bland de striktaste. Slutsatsen man då drog, i jämförelse med andra länder som har mycket högre teorikrav än Sverige, är att de praktiska momenten är väldigt viktiga.

Utöver den sedvanliga övningskörningen är riskutbildningarna, främst risktvåan – eller halkkörningen – mest framstående. Under det obligatoriska momentet får eleven känna på väghållning och bromsverkan när vägarna är extra hala. Tanken är att ge de blivande förarna perspektiv på hur olika risker kan påverka körningen.

Så kringgås riskutbildningen

I rapportering från SVT framgår det dock att långt ifrån alla som kör på de svenska vägarna har tagit sig igenom riskutbildningens halkkörning. Anledningen är att de tagit sitt körkort i något annat land, men ändå får köra på svenska vägar.

Den tagit sitt körkort i ett EES-land, alltså EU-länderna plus Norge, Island och Liechtenstein, kan man köra på svenska vägar utan byråkratiska ingrepp.

Förare som tagit sitt körkort i varmare länder, exempelvis Spanien, har inte nödvändigtvis gått igenom samma riskutbildning som svenska körkortselever gör. Det innebär att de kan köra på svenska vintervägar utan de de nödvändiga kunskaperna om hur halka påverkar bilen.

Också människor som kommer från länder utanför EES-området kan i viss mån köra på sina tidigare körkort i Sverige. Generellt sett gäller ett sådant körkort bara i ett år efter att man folkbokförts i Sverige, skriver SVT. Även där finns risken att man inte har med sig någon vana av halkkörning.

Men, inte heller de som väljer att konvertera sitt utländska körkort till ett svenskt behöver genomföra någon riskutbildning. Hittills i år handlar det om 10 000 personer, enligt SVT.