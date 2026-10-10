Trump har gjort diesel-deal med Putin – anklagas för lagbrott

I ett inlägg på Truth Social skriver Trump om en ”mycket framgångsrik diskussion” med Putin, och att Ryssland omedelbart ska leverera mer än 300 000 ton diesel. Ytterligare 500 000 ton ska komma i november och därefter ytterligare en miljon ton, rapporterar CNBC.

USA finansdepartement meddelade kort efter beskedet att rysk diesel omfattas av ett tillfälligt undantag från sanktionerna. Enligt Reuters ska tillståndet gälla till den 7 april 2027 för de leveranser som omfattas av beslutet.

Upprört i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reagerade kraftigt på beskedet. Han kallade beslutet svagt och varnade för att Ryssland kan använda de nya intäkterna till att fortsätta kriget.

”Vet du, det ser ut som en födelsedagspresent till Putin. Det ser helt fruktansvärt ut”, säger han till Axios.

Kritik inifrån USA handlar om att Trump byter mot sin egen lagstiftning om sanktioner mot de som köper rysk olja, Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.

”Kongressen har precis antagit en lag som ger Trump befogenhet att införa nya tullar mot stora köpare av rysk olja och gas. Kan USA belägga USA med tullar?”, skriver Scott Lincicome, vice vd för den libertarianska tankesmedjan Cato Institute, på X.

Republikan: Finansiera Kremls krigsmaskin

Trump får även kritik inom det egna partiet.

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”Tyvärr, även om jag förstår önskan att sänka dieselpriserna, är jag orolig att hävandet av sanktionerna mot rysk olja bara kommer att finansiera Kremls krigsmaskin – och ge upphov till mer våld och förstörelse, som vi har sett de senaste dagarna”, skriver Michael McCaul, republikansk ledamot i representanthuset från Texas, på X.

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