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Världen

Socialförsäkringarna i Sverige näst lägst i EU

Sverige har fått se sin ekonomi växa kraftigt. I spåren av det har socialförsäkringarnas andel av BNP sjunkit. I dag ligger vi näst lägst inom EU.
Sverige har fått se sin ekonomi växa kraftigt. I spåren av det har socialförsäkringarnas andel av BNP sjunkit. I dag ligger vi näst lägst inom EU. (Foto: Erik Simander /TT)

Socialförsäkringsutgifterna i Sverige, som andel av BNP, är näst lägst i EU. Enbart Irland har en lägre utgiftskvot än Sverige.

Det kan vara svårt att tro när man lyssnar till diskussionen om den offentliga sektorn – och lätt får intrycket att vår gemensamma sektor slukar snart sagt varje krona som det fria näringslivet lyckas knåpa ihop.

Riktigt så är det, dessbättre, inte i verkligheten vilket bland annat nya siffror från Försäkringskassan visar.

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Näst lägst inom EU-15

I stället är det så att socialförsäkringsutgifterna i Sverige minskat från 19,1 procent av BNP år 1993 till 14,2 procent 2024. Det är näst lägst inom EU-15, där bara Irland har en lägre utgiftskvot.

”EU-15” är alltså de 15 medlemsländer som utgjorde EU från 1 januari 1995 till 30 april 2004.

Begreppet används relativt ofta i statistiska och historiska sammanhang för att man ska kunna jämföra siffror före och efter den stora utvidgning 2004, då tio nya länder blev medlemmar av EU.

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Ekonomin vuxit starkt

Att de svenska socialförsäkringsutgifterna har minskat som andel av BNP beror förstås på att den svenska ekonomin vuxit snabbare än vad utgifterna har ökat.

Mellan 1995 och 2024 ökade Sveriges BNP i reala termer med 87 procent. Samtidigt ökade utgifterna för socialförsäkringen med 53 procent.

”Sveriges minskade utgiftskvot beror på flera förändringar som skett samtidigt i ekonomin, befolkningen och våra trygghetssystem. Det handlar både om förändringar av regelverk inom socialförsäkringen och om hur mycket BNP har vuxit”, sammanfattar Försäkringskassans analytiker Johan Olofsson.

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I reala termer har socialförsäkringarna ökat kraftigt – men det är pensionerna som drivit upp nivån. Som andel av BNP ligger Sverige näst lägst i EU. (Foto: Mickan Mörk /TT)

”Sämre BNP-utveckling”

Minskningen för Sverige över tid är den största bland de jämförda länderna i EU-15.

”Sveriges relativa position beror inte bara på utvecklingen i Sverige, utan även på utvecklingen i vår omvärld. De länder som har haft den största ökningen av utgiftskvoten har haft sämre BNP-utveckling än övriga länder”, säger Johan Olofsson.

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Fakta/Så mycket har utgiftskvoten minskat

(Gäller perioden 1993-2024)

Sverige -5,1 procent

Irland -4,3 procent

Danmark -4,3 procent

Nederländerna -3,3 procent

Finland -3,0 procent

(Källa: Försäkringskassan)

Fakta/Det här är EU-15

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

(Källa: Försäkringskassan)

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