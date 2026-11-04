Socialförsäkringarna i Sverige näst lägst i EU

Riktigt så är det, dessbättre, inte i verkligheten vilket bland annat nya siffror från Försäkringskassan visar.

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Näst lägst inom EU-15

I stället är det så att socialförsäkringsutgifterna i Sverige minskat från 19,1 procent av BNP år 1993 till 14,2 procent 2024. Det är näst lägst inom EU-15, där bara Irland har en lägre utgiftskvot.

”EU-15” är alltså de 15 medlemsländer som utgjorde EU från 1 januari 1995 till 30 april 2004.

Begreppet används relativt ofta i statistiska och historiska sammanhang för att man ska kunna jämföra siffror före och efter den stora utvidgning 2004, då tio nya länder blev medlemmar av EU.

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