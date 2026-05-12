En ny nordisk industriallians vid namn Nordic Compass har sett dagens ljus. Flera av Wallenberg-sfärens bolag är med bland de 25 tunga initiativtagarna.
Wallenberg om nya nordiska jättesatsningen
Konkreta initiativ inom kapitalmarknader, deep tech, försvar och energi är tänkt att presenteras redan i november vid en stor konferens i Göteborg.
Vill öka Europas konkurrenskraft
”I dagens ekonomiska verklighet, med ökade geopolitiska spänningar, växande handelshinder och stora teknologiska skiften, och i en tid när Europa förlorar i konkurrenskraft, går ledande nordiska företag och stiftelser nu samman och lanserar Nordic Compass – The Nordic Round Table for Industry”, skriver Wallenberg Investment i ett nytt pressmeddelande.
Industriallians vill ta enligt egen utsago ta nästa steg för ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna.
”Ambitionen med Nordic Compass är att genom samverkan agera snabbare än nuvarande europeiska processer och omvandla Nordens industriella styrkor till mätbara resultat”.
Tidigare statsminister ordförande
Nordic Compass styrelse består av ledande företrädare från hela Norden.
Ordförande är Finlands tidigare statsminister Jyrki Katainen och vice ordförande är Kristin Skogen Lund.
I styrelsen ingår även Jacob Wallenberg (Sverige), Antti Herlin (Finland), Lars Rebien Sørensen (Danmark), Øyvind Eriksen (Norge), Ásta Fjeldsted (Island) och Christian Frigast som generalsekreterare.
Wallenbergs egna ord
”Nordic Compass är ett initiativ för att stärka våra ekonomier och våra samhällen”, säger Jacob Wallenberg, ordförande, Investor AB (börskurs Investor), och vice ordförande, Wallenberg Investments AB.
”Eftersom några av världens mest innovativa företag finns i Norden så har vi betydande potential att bättre tillvarata våra gemensamma styrkor och samarbeta för att skapa ökad tillväxt tillsammans”.
Så mycket är dina Investor-aktier värda nu enligt experterna
Är du en av de drygt 720 000 personer som äger aktier i Wallenbergarnas investmentbolag Investor? Grattis – aktien har gått som tåget på senare år men kan
”Jag tror därtill att ett mer strukturerat nordiskt samarbete också kan inspirera utanför vår region och bidra till att stärka Europas konkurrenskraft som helhet”, avslutar han.
