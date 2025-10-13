Frankrikes kaos kan leda till ny skuldkris i Europa

Frankrikes politiska system befinner sig i sin djupaste kris på decennier.

President Emmanuel Macrons misslyckade försök att bilda en stabil regering har både försvagat förtroendet för fransk ekonomi och gett ny energi åt Europas växande högerpopulistiska rörelse.

Nu ökar farhågorna om att krisen ska sprida sig utanför landets gränser, skriver Politico.

Räntorna steg direkt

Kaoset kulminerade när premiärminister Sébastien Lecornu tvingades avgå bara timmar efter att hans regering utsetts – för att sedan återinsättas av Macron några dagar senare.

Den politiska rundgången har blottlagt presidentens isolering och oförmåga att skapa kompromisser i ett splittrat parlament.

Samtidigt har oppositionen, både till höger och vänster, intensifierat sina krav på nyval.

På de europeiska marknaderna har turbulensen fått omedelbara följder. Det franska börsindexet tappade flera procent och landets tioårsräntor steg till årets högsta nivåer.