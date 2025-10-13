Det har rått full turbulens i fransk politik under de senaste veckorna. Det inger inte förtroende på marknaderna, och det kan nu bli en kris för hela Europa.
Frankrikes kaos kan leda till ny skuldkris i Europa
Mest läst i kategorin
Handelsbanken: Sveriges återhämtning kan ha börjat
Ljusning i sikte för Sveriges ekonomi? Den analysen gör Handelsbanken, som skriver att återhämtningen nu kan ha börjat i en kommentar. Sommaren var en besvikelse, men nu kan det vara på väg att vända. Sveriges ekonomi har vuxit på bred front de senaste månaderna och hushållens konsumtion ökar, vilket är “allt tydligare tecken på att …
Trumps nya hot sänker börsen
Trump hotar med ”ytterligare 100 procent tull” på kinesiska varor i november. Handelskriget fortsätter att eskalera. Under fredagen spädde Donald Trump på spänningarna mellan USA och Kina. I ett inlägg på sitt eget Truth Social säger USA:s härskare att USA ska införa ytterligare 100 procent tull på kinesiska varor från 1 november. Trump förklarar att …
USA-Kina: "Ett ekonomiskt kärnvapenkrig"
Kinas upptrappning av dominansen kring sällsynta jordartsmetaller hotar handelssamtal och den globala ekonomin, menar USA. Under diktatorn Xi Jinping har Kina använt sin dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller mer aktivt. De senaste restriktionerna på området markerar en ”nästan exempellös exportkontroll som riskerar att störa den globala ekonomin”, menar Wall Street Journal i en analys.Samtidigt …
Oväntade siffran: Riksbanken hade fel om Sverige
För bara några veckor sedan sänkte Riksbanken styrräntan för att få fart på svensk ekonomi. Nu kommer siffror som visar att ekonomin redan tycks ha kommit igång – snabbare än banken räknat med. Sveriges ekonomi utvecklades starkare än prognoserna i augusti. Enligt Statistiska centralbyråns indikator steg BNP med 1,1 procent jämfört med juli. På årsbasis …
Ray Dalio om USA:s skulder: ”Som plack i artärerna”
Hedgefondmiljardären Ray Dalio fortsätter skrocka över USA:s skenande skuldberg och liknar nu situationen vid blodkärl som korkat igen – han varnar även för någon form av inbördeskrig. I en intervju med Bloomberg TV upprepade Ray Dalio, som är grundare av megahedgefonden Bridgewater Associates, sina varningar över den amerikanska statsskulden, skriver nyhetsbyrån. Skuldökningen går på tok …
Frankrikes politiska system befinner sig i sin djupaste kris på decennier.
President Emmanuel Macrons misslyckade försök att bilda en stabil regering har både försvagat förtroendet för fransk ekonomi och gett ny energi åt Europas växande högerpopulistiska rörelse.
Nu ökar farhågorna om att krisen ska sprida sig utanför landets gränser, skriver Politico.
Räntorna steg direkt
Kaoset kulminerade när premiärminister Sébastien Lecornu tvingades avgå bara timmar efter att hans regering utsetts – för att sedan återinsättas av Macron några dagar senare.
Den politiska rundgången har blottlagt presidentens isolering och oförmåga att skapa kompromisser i ett splittrat parlament.
Samtidigt har oppositionen, både till höger och vänster, intensifierat sina krav på nyval.
På de europeiska marknaderna har turbulensen fått omedelbara följder. Det franska börsindexet tappade flera procent och landets tioårsräntor steg till årets högsta nivåer.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Underskottet växer
Oro för att Paris inte ska klara av att hantera ett växande budgetunderskott – nu över fem procent av BNP – har väckt farhågor om en ny skuldkris i eurozonen.
Analytiker varnar för att ett försvagat Frankrike kan pressa upp räntorna även i andra högt skuldsatta länder, särskilt Italien och Spanien, skriver Die Welt.
I Bryssel följs utvecklingen med växande oro. EU-kommissionen har redan varnat Frankrike för att bryta mot stabilitetspakten, och en långvarig regeringskris riskerar att försena nödvändiga budgetreformer.
Le Pen vill ha nyval
Samtidigt befaras att Macrons försvagade ställning ska undergräva EU:s handlingskraft i frågor som försvarssamarbete, industripolitik och stödet till Ukraina, rapporterar Euronews.
Der är områden där Frankrike under Macron har varit drivande.
Politiskt riskerar krisen att fördjupa Europas populistiska trend. Marine Le Pens Nationell samling, som redan är landets största parti, stärks av kaoset i Paris och kräver nyval.
Kan hota stabiliteten
Ett högerpopulistiskt genombrott i Frankrike skulle få återverkningar över hela kontinenten, där liknande rörelser gått framåt i länder som Tyskland, Nederländerna och Italien.
För EU innebär den franska krisen därför mer än en inrikespolitisk strid.
Den hotar att försvaga den fransk-tyska axel som länge varit unionens motor och försvåra ekonomisk stabilitet i eurozonen.
Senaste nytt
Frankrikes kaos kan leda till ny skuldkris i Europa
Det har rått full turbulens i fransk politik under de senaste veckorna. Det inger inte förtroende på marknaderna, och det kan nu bli en kris för hela Europa. Frankrikes politiska system befinner sig i sin djupaste kris på decennier. President Emmanuel Macrons misslyckade försök att bilda en stabil regering har både försvagat förtroendet för fransk …
Lyx och jakten på det sanna värdet
Lyx har aldrig varit statiskt. Vad som betraktats som exklusivt har alltid varit en spegelbild av samtidens värderingar. På 80-talet handlade det om yuppiekultur och synliga statussymboler, på 2000-talet om skräddarsydd minimalism. Nu står vi inför en ny epok, där Millennials och Gen Z omdefinierar lyx i grunden. Medan världen räknar ned till det största …
Tjuvar avslöjade efter 675 år
675 år gamla byten från stölder. Snacket om att ”ärlighet varar längst” kan ha fått sin definitiva dödsstöt, efter nya fynd. När fåglar bygger bon kan de ibland plocka upp skräp som vi människor slängt. Ibland handlar det om annat än skräp och definitivt om sådant vi inte slängt. Och skulle du någon gång ha …
Okänd handlare tjänade 1,5 miljarder på Trumps utspel
En kryptohandlare gick in tungt på att Bitcoin skulle rasa – kort innan Donald Trumps tullar utlöste just detta. Tur, skicklighet – eller förhandsinformation? Nyligen överraskade USA:s president Donald Trump omvärlden genom att avisera nya tullar på kinesiska importvaror. Men en person lär inte ha blivit tagen på sängen, åtminstone inte sett utifrån dennes investeringsbeslut. …
Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?
Att spara pengar är för många en självklarhet. Men att faktiskt använda pengarna klokt? Det är en svårare konst än man kan tro, menar författaren Morgan Housel – och Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist håller med. "Vi lägger mycket tid på att få in pengarna. Men hur mycket tid lägger vi på att fundera över …