Frankrikes kaos kan leda till ny skuldkris i Europa

frankrike
Emmanuel Macron har haft hektiska dagar när han har behövt hantera den politiska och ekonomiska situationen på hemmaplan. (Foto: Yoan Valat/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Det har rått full turbulens i fransk politik under de senaste veckorna. Det inger inte förtroende på marknaderna, och det kan nu bli en kris för hela Europa.

Frankrikes politiska system befinner sig i sin djupaste kris på decennier.

President Emmanuel Macrons misslyckade försök att bilda en stabil regering har både försvagat förtroendet för fransk ekonomi och gett ny energi åt Europas växande högerpopulistiska rörelse.

Nu ökar farhågorna om att krisen ska sprida sig utanför landets gränser, skriver Politico.

Räntorna steg direkt

Kaoset kulminerade när premiärminister Sébastien Lecornu tvingades avgå bara timmar efter att hans regering utsetts – för att sedan återinsättas av Macron några dagar senare.

Den politiska rundgången har blottlagt presidentens isolering och oförmåga att skapa kompromisser i ett splittrat parlament.

Samtidigt har oppositionen, både till höger och vänster, intensifierat sina krav på nyval.

På de europeiska marknaderna har turbulensen fått omedelbara följder. Det franska börsindexet tappade flera procent och landets tioårsräntor steg till årets högsta nivåer.

Underskottet växer

Oro för att Paris inte ska klara av att hantera ett växande budgetunderskott – nu över fem procent av BNP – har väckt farhågor om en ny skuldkris i eurozonen.

Analytiker varnar för att ett försvagat Frankrike kan pressa upp räntorna även i andra högt skuldsatta länder, särskilt Italien och Spanien, skriver Die Welt.

I Bryssel följs utvecklingen med växande oro. EU-kommissionen har redan varnat Frankrike för att bryta mot stabilitetspakten, och en långvarig regeringskris riskerar att försena nödvändiga budgetreformer.

Le Pen vill ha nyval

Samtidigt befaras att Macrons försvagade ställning ska undergräva EU:s handlingskraft i frågor som försvarssamarbete, industripolitik och stödet till Ukraina, rapporterar Euronews.

Der är områden där Frankrike under Macron har varit drivande.

Politiskt riskerar krisen att fördjupa Europas populistiska trend. Marine Le Pens Nationell samling, som redan är landets största parti, stärks av kaoset i Paris och kräver nyval.

Kan hota stabiliteten

Ett högerpopulistiskt genombrott i Frankrike skulle få återverkningar över hela kontinenten, där liknande rörelser gått framåt i länder som Tyskland, Nederländerna och Italien.

För EU innebär den franska krisen därför mer än en inrikespolitisk strid.

Den hotar att försvaga den fransk-tyska axel som länge varit unionens motor och försvåra ekonomisk stabilitet i eurozonen.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
