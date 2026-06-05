Kravet på miljardärerna: "Sluta pråla med pengarna"

Hon uppmanar andra miljardärer att göra motsvarande satsningar och menar att dagens ultrarika är skyldiga samhället och sina medmänniskor att göra det.

Dessutom vill hon att världens miljardärer ska sluta ”pråla” med sina rikedomar.

”Jag tycker inte att det är bra för miljardärer att vara pråliga med sin rikedom”, säger hon hos Fortune.

”Man ser det hos människor som har en miljon dollar, man ser det hos människor som har 100 000 dollar, men att visa upp sig och skina med det gör ingen nytta”.

Hon har gett bort 240 miljarder. Dagens PS

”Pråla inte med pengarna”

Det är inget fel att unna sig något men däremot att pråla och skryta med det, vilket hon säger sig se för mycket av i dessa tider.

”Okej, köp några fina saker till dig själv men pråla inte med dem.”

Vi är i en vändpunkt nu, i en tid där många nya förmögenheter skapas i börsintroduktioner och via AI-innovationer, konstaterar hon. Men de människor som nu landar nya förmögenheter eller bygger på sina gamla borde ta sitt ansvar, menar Melinda French Gates.

ANNONS

Svårt få miljardärer att skänka pengar. Dagens PS