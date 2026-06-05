Sluta pråla med pengarna och ge bort minst hälften. Rådet kommer från Melinda French Gates och gäller världens miljardärer.
Kravet på miljardärerna: "Sluta pråla med pengarna"
Som filantrop är Melinda French Gates en av USA:s ledande. Hennes senaste projekt är att satsa 215 miljoner dollar, motsvarande 2 miljarder kronor, på kvinnohälsa.
Hon uppmanar andra miljardärer att göra motsvarande satsningar och menar att dagens ultrarika är skyldiga samhället och sina medmänniskor att göra det.
Dessutom vill hon att världens miljardärer ska sluta ”pråla” med sina rikedomar.
”Jag tycker inte att det är bra för miljardärer att vara pråliga med sin rikedom”, säger hon hos Fortune.
”Man ser det hos människor som har en miljon dollar, man ser det hos människor som har 100 000 dollar, men att visa upp sig och skina med det gör ingen nytta”.
Hon har gett bort 240 miljarder. Dagens PS
”Pråla inte med pengarna”
Det är inget fel att unna sig något men däremot att pråla och skryta med det, vilket hon säger sig se för mycket av i dessa tider.
”Okej, köp några fina saker till dig själv men pråla inte med dem.”
Vi är i en vändpunkt nu, i en tid där många nya förmögenheter skapas i börsintroduktioner och via AI-innovationer, konstaterar hon. Men de människor som nu landar nya förmögenheter eller bygger på sina gamla borde ta sitt ansvar, menar Melinda French Gates.
”Har du råd med aktier har du råd ge bort”
”Jag skulle vilja säga att nu ska ni åta er att ge bort minst hälften av förmögenheten – oavsett hur stor eller liten den är. Ge bort hälften av dem.”
”Tro mig, har du möjlighet att investera i de här börsintroduktionerna, så har du möjlighet att ge bort hälften.”
Hon erkänner att hon, delvis, är besviken på USA:s miljardärer.
”Alla som är miljardärer i USA just nu gynnades av att växa upp i USA eller av att komma till USA. Vi har i stort sett bra vägar, i stort kan man få en utbildning av god kvalitet och vård av god klass och så vidare.”
”Vi har gynnats av det här landet. Min åsikt är att den som får mycket förväntas ge mycket – och vi bör ge tillbaka till samhället.”
”Lutar mot mitten” inför 2028
När det gäller det presidentval som kommer om två år ”vet jag inte än”, säger Melinda French Gates.
”Jag får vänta och se men jag vet att det är viktigt med någon som talar för våra värderingar och för mer har det alltid inneburit en mittenorienterad kandidat.”
”Jag känner att vårt land styrs bättre när vi är närmare mitten och kan höra varandras röster.”