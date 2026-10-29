En tusenlapp i kontanter. Det är vad svenskarna bör ha – om krisen eller kriget kommer och om kort och Swish fallerar, menar Riksbanken.
Riksbanken: Därför ska du ha en tusenlapp i byrålådan
Sedan i mars i år rekommenderar Riksbanken att varje vuxen har cirka 1 000 kronor i kontanter hemma.
De pengarna ska räcka för nödvändiga inköp en vecka om elen slutar fungera eller digital kommunikation strular.
Bakgrunden till att rekommendationen från Riksbanken blev just en tusenlapp per vuxen var lite mätt mellan tummen och pekfingret, enligt vice riksbankschef Aino Bunge.
”Vi utgick från Konsumentverkets siffror och landade i 1 000 kronor som en rimlig tumregel, även om det inte är någon exakt vetenskap”, säger hon.
”Alla har förstås inte möjlighet att lägga undan de pengarna, men ju fler som har kontanter hemma, desto mer motståndskraftigt blir samhället.”
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”Digitaliseringen gör oss sårbara”
I grunden har vi ett bra och effektivt betalsystem, enligt Bunge som ändå påpekar att digitaliseringen gjort oss sårbara för el- och nätavbrott.
”När beredskapen nu stärks måste vi säkerställa alternativ som fungerar offline, där både kontanter och offline-kort är viktiga delar för att öka motståndskraften”, slår Bunge fast hos Sydsvenskan.
”Vi måste planera för hela hotskalan – allt från enskilda IT-störningar till fullskaliga krig och cyberangrepp. Vi har redan sett incidenter som påverkar möjligheten att betala i vardagen. Det kan till exempel handla om att en enskild bank får tekniska problem”, summerar vice riksbankschefen.
”På samma sätt som vi förväntas klara oss en vecka med mat och vatten vid en kris måste vi också se till att vi kan hantera våra betalningar.”
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Avvägning mot stöldrisken
Viktigt för beredskap men också en fara ur andra synvinklar – det är en avvägning hur mycket i kontanter man ska ha hemma, erkänner hon.
”Jag vill inte sätta någon exakt gräns, men det finns uppenbara risker med att förvara för stora summor hemma. Man får helt enkelt väga stöldrisken mot beredskapsbehovet”, konstaterar Aino Bunge.
Att ha värdesaker eller guld hemma i stället för kontanter är inget alternativ, påpekar hon.
”Vissa har förstås guld och smycken hemma, men vi måste fokusera på betalningsmedel som fungerar brett i samhället. Vid en kris ska man kunna handla som vanligt utan att vi tvingas tillbaka till ren byteshandel.”
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Nej, det gick inte bra i Ukraina
Vice riksbankschefen passar samtidigt på att avfärda en myt kring Ukraina. Det har påstått att Ukraina under krigsåren visat att det går bra utan kontanter, men det är inte korrekt, säger Aino Bunge.
”Det är en myt att Ukraina klarat sig utan kontanter. Deras centralbankschef har betonat hur avgörande sedlarna var i början av kriget, inte minst för att folk skulle lita på att deras pengar fanns kvar”, påpekar hon.
”Även om mycket har digitaliserats efter hand och fungerat väl under kriget, är kontanterna fortfarande en helt nödvändig livlina.”
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