Riksbanken: Därför ska du ha en tusenlapp i byrålådan

Bakgrunden till att rekommendationen från Riksbanken blev just en tusenlapp per vuxen var lite mätt mellan tummen och pekfingret, enligt vice riksbankschef Aino Bunge.

”Vi utgick från Konsumentverkets siffror och landade i 1 000 kronor som en rimlig tumregel, även om det inte är någon exakt vetenskap”, säger hon.

”Alla har förstås inte möjlighet att lägga undan de pengarna, men ju fler som har kontanter hemma, desto mer motståndskraftigt blir samhället.”

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”Digitaliseringen gör oss sårbara”

I grunden har vi ett bra och effektivt betalsystem, enligt Bunge som ändå påpekar att digitaliseringen gjort oss sårbara för el- och nätavbrott.

”När beredskapen nu stärks måste vi säkerställa alternativ som fungerar offline, där både kontanter och offline-kort är viktiga delar för att öka motståndskraften”, slår Bunge fast hos Sydsvenskan.

”Vi måste planera för hela hotskalan – allt från enskilda IT-störningar till fullskaliga krig och cyberangrepp. Vi har redan sett incidenter som påverkar möjligheten att betala i vardagen. Det kan till exempel handla om att en enskild bank får tekniska problem”, summerar vice riksbankschefen.

”På samma sätt som vi förväntas klara oss en vecka med mat och vatten vid en kris måste vi också se till att vi kan hantera våra betalningar.”

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