Förslaget: Oljefonden får investera i allt – även kärnvapen

Följs med intresse globalt

Diskussionen följs med intresse globalt. Svaren är av betydelse för andra investerare, eftersom många låtit sig vägledas av oljefondens agerande i etiska bedömningar.

Samtidigt visar diskussionen hur omvänd världen blivit – och hur en stor aktieägare som oljefonden blivit beroende av några få gigantiska amerikanska techbolag.

”Dessa dilemman är verkliga och mycket, mycket svåra att lösa. Det positiva är att de diskuteras”, säger en norsk företrädare hos FT.

När norska oljefonden startade för 30 år sedan, gjorde man ansvarsfulla investeringar till en central del av sin strategi.

Fonden fick snabbt en rad följare bland andra investerare, vilka likt oljefonden uteslöt

destruktiva investeringar som tobak och kärnvapen och längre fram kol, likväl som enskilda bolag med brister i arbetsvillkor och annat.

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Större än någon förutsåg

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Fondens problem är, om man vänder det så, dess framgång. Oljefonden har vuxit sig så mycket större än vad någon över huvud taget förutsåg.

Den norska staten använder i dag fonden för att täcka en fjärdedel av statsbudgeten varje år och fondens tillgångar motsvarar fyra gånger Norges ekonomi.

Nästa aspekt på det är att varje beslut fonden tar granskas mycket noggrant. Att sälja av innehavet i Caterpillar var kontroversiellt, att ta ett steg till och välja bort något av de stora techbolagen skulle sannolika irritera USA än mer, något finansminister Jens Stoltenberg, tidigare Nato-chef, insåg.

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Jens Stoltenberg fick hård kritik från oppositionen i Norge efter regeringens beslut att ta bort oljefondens etiska råd och regelverk. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB-TT)

Okej investera i kärnvapen

Stoltenberg tillsatte en expertgrupp för att lösa den gordiska knuten – att å ena sidan bevara fondens förmögenhet för kommande generationer, å andra sidan säkerställa att man inte investerade i innehav kopplade till grova brott mot internationella normer och avtal.

Expertgruppen, ledd av tidigare centralbankschefen Svein Gjedem, har sagt sitt och bland det mest uppseendeväckande var dess rekommendation att tillåta oljefonden att investera i det potentiellt mest destruktiva mänskligheten sysslar med – kärnvapen.

Intressant är också expertgruppens genomgång av den växande betydelsen hos de största amerikanska techbolagen.

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Man hänvisar till en undersökning från Norges bank, som visar att om oljefonden exkluderat Alphabet, Amazon, Meta och Microsoft, skulle fondens avkastning mellan 2012 och 2025 ha minskat med ungefär en fjärdedel, 533 miljarder norska kronor.

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