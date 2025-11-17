Världens rikaste drar ifrån – nu kräver ekonomer en global krisplan 

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

I början av 2025 satt de 5 rikaste procenten i euroområdet på 45 procent av hushållens nettoförmögenhet, visar en rapport från Euronews.

Sverige har enligt rapporten de största klasskillnaderna i Europa.

Samtidigt har USA:s tio rikaste blivit cirka 6 687 miljarder kronor rikare – bara i år.

Det duger inte, menar närmare 500 ekonomer och forskare.

Problemet är så allvarligt att det enligt dem kräver en global samordning, motsvarande hur världen hanterar klimatfrågan. I ett öppet brev föreslår gruppen därför att en ny internationell expertpanel skapas, inspirerad av FN:s klimatpanel IPCC.

Vill skapa ny global panel

I brevet, som undertecknats av bland andra tidigare amerikanska finansministern och Fed-chefen Janet Yellen, ekonomen Thomas Piketty och Nobelpristagaren Daron Acemoglu, efterfrågas en International Panel on Inequality.

Syftet är att samla forskningsläge och pressa världens regeringar att agera mot växande klyftor.

“Vi är djupt oroade, liksom de, över att extrema koncentrationer av rikedom leder till odemokratiska koncentrationer av makt, vilket underminerar tilliten i våra samhällen och polariserar vår politik”, står det i brevet som Politico tagit del av.

Förslaget bygger på en färsk rapport från en G20-kommitté ledd av Nobelpristagaren Joseph Stiglitz.

Rapporten visar att mellan åren 2000 och 2024 gick 41 procent av all ny förmögenhet till den rikaste procenten av befolkningen globalt. Samtidigt fick världens fattigaste hälft endast 1 procent, motsvarande ett genomsnitt på 585 dollar per person – jämfört med 1,3 miljoner dollar för de allra rikaste.