Världens rikaste drar ifrån – nu kräver ekonomer en global krisplan 

Elon Musk är världens rikaste person
Elon Musk är världens rikaste person. Enligt ett nytt beslut kan han dessutom bli ännu rikare (Foto: John Locher/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Hundratals framstående ekonomer och forskare larmar om att den ekonomiska ojämlikheten i världen har nått en kritisk nivå. 

I början av 2025 satt de 5 rikaste procenten i euroområdet på 45 procent av hushållens nettoförmögenhet, visar en rapport från Euronews. 

Sverige har enligt rapporten de största klasskillnaderna i Europa

Samtidigt har USA:s tio rikaste blivit cirka 6 687 miljarder kronor rikare – bara i år. 

Det duger inte, menar närmare 500 ekonomer och forskare. 

Problemet är så allvarligt att det enligt dem kräver en global samordning, motsvarande hur världen hanterar klimatfrågan. I ett öppet brev föreslår gruppen därför att en ny internationell expertpanel skapas, inspirerad av FN:s klimatpanel IPCC.

Vill skapa ny global panel

I brevet, som undertecknats av bland andra tidigare amerikanska finansministern och Fed-chefen Janet Yellen, ekonomen Thomas Piketty och Nobelpristagaren Daron Acemoglu, efterfrågas en International Panel on Inequality

Syftet är att samla forskningsläge och pressa världens regeringar att agera mot växande klyftor.

“Vi är djupt oroade, liksom de, över att extrema koncentrationer av rikedom leder till odemokratiska koncentrationer av makt, vilket underminerar tilliten i våra samhällen och polariserar vår politik”, står det i brevet som Politico tagit del av. 

Förslaget bygger på en färsk rapport från en G20-kommitté ledd av Nobelpristagaren Joseph Stiglitz. 

Rapporten visar att mellan åren 2000 och 2024 gick 41 procent av all ny förmögenhet till den rikaste procenten av befolkningen globalt. Samtidigt fick världens fattigaste hälft endast 1 procent, motsvarande ett genomsnitt på 585 dollar per person – jämfört med 1,3 miljoner dollar för de allra rikaste.

Musk-miljarderna pekas ut som symbol

Som ett tydligt exempel på utvecklingen lyfts förra veckans beslut i Tesla. 

Bolagets aktieägare röstade då för ett ersättningspaket till Elon Musk som potentiellt kan uppgå till 1 biljon dollar – historiens största, vilket Dagens PS tidigare skrivit om. Musk är redan världens rikaste person och äger även sociala plattformen X.

“Neoliberal fantasi”

Stiglitz menar att den ökande ojämlikheten visar att den ekonomiska politik som dominerat de senaste decennierna inte fungerat. 

“Jag tror verkligen att centristiska politiker på båda sidor av Atlanten köpte den nyliberala fantasin om att om man hade handelsliberalisering, finansiell liberalisering och privatisering skulle man få mer tillväxt, och att trickle-down-ekonomi skulle säkerställa att alla skulle gynnas”, säger han till Politico.

Han anser att missnöjet öppnat dörren för populister, bland dem USA:s president Donald Trump.

Hyllar nytillträdd socialistisk borgmästare

Stiglitz nämner även New Yorks nytillträdde borgmästare Zohran Mamdani, som vann valet efter en kampanj fokuserad på kraftigt ökade levnadskostnader

Hans förslag inkluderade gratis bussresor, statliga livsmedelsbutiker och hyresreglerade lägenheter. 

När Zohran Mamdani talar om socialism lyssnar till och med Wall Street – fast mest för att förstå om hyrorna ska höjas eller sänkas. (Foto: AP)

Stiglitz beskriver sig själv som “väldigt marknadsvänlig”, men ser Mamdanis budskap som viktigt:

“Han säger saker som är viktiga för människor: sådant som bostäder, mat, transport, sjukvård”, och “Han går bara igenom listan över saker som utgör det nödvändiga för ett värdigt liv, och han säger att saker inte fungerar som de ska”. 

Demokratin hotas och USA försvagas

Enligt rapporten är länder med hög ojämlikhet sju gånger mer benägna att uppleva demokratisk tillbakagång. Stiglitz varnar även för att USA:s globala konkurrenskraft påverkas negativt: “USA kommer inte att vinna om vi är ett splittrat samhälle, ett polariserat samhälle”. 

Han fortsätter: “Den största svagheten i USA i dag är denna splittring”.

Vill du veta vilket land i världen som är rikast? Det kan du läsa mer om här.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

