Sverige tar förstaplatsen: ”Rika blir ännu rikare”

Det handlar om förmögenhetsskillnader i Europa och vilka länder som har den mest orättvisa fördelningen, med ett annat uttryck vilka länder som har de största klasskillnaderna.

Som en logisk följd av de senaste decenniernas politik i Sverige har våra politiker lyckats och Sverige är nu etta i Europa när det gäller klasskillnader.

Det är visserligen en utveckling som varit likartad, men inte lika stark, i hela Europa. I början av 2025 satt de 5 rikaste procenten i euroområdet på 45 procent av hushållens nettoförmögenhet.

Vad Euronews Business nu tittat på är hur förmögenhetsfördelningen ser ut i olika länder. Orsaken är att man ser det som ”en av de viktigaste indikatorerna på jämlikhet i samhället”.

Så mycket äger de rikaste

5 procent sitter alltså på 45 procent av förmögenheterna. De 10 rikaste procenten sitter på 57,4 procent av den totala förmögenheten.

De 50 procent av hushållen – halva Europa – som har den lägsta nivån på tillgångar har tillsammans bara 5 procent av våra totala förmögenheter.

Euronews har, utifrån UBS globala förmögenhetsrapport från 2025, undersökt skillnaderna mellan länderna.

Man har gjort det utifrån Gini-indexet, som mäter ojämlikhet i förmögenhet i ett land med ett tal mellan 0 och 1. Ju högre värde desto större ojämlikhet, ett värde på 0 fullständig jämlikhet.

