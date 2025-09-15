Nu får svensk politik de senaste decennierna kvitto på att den lyckats. Här är statistiken som visar att Sverige är etta i Europa. Rika blir ännu rikare.
Sverige tar förstaplatsen: ”Rika blir ännu rikare”
Det handlar om förmögenhetsskillnader i Europa och vilka länder som har den mest orättvisa fördelningen, med ett annat uttryck vilka länder som har de största klasskillnaderna.
Som en logisk följd av de senaste decenniernas politik i Sverige har våra politiker lyckats och Sverige är nu etta i Europa när det gäller klasskillnader.
Det är visserligen en utveckling som varit likartad, men inte lika stark, i hela Europa. I början av 2025 satt de 5 rikaste procenten i euroområdet på 45 procent av hushållens nettoförmögenhet.
Vad Euronews Business nu tittat på är hur förmögenhetsfördelningen ser ut i olika länder. Orsaken är att man ser det som ”en av de viktigaste indikatorerna på jämlikhet i samhället”.
Jämställt Sverige? Inte på långa vägar. Dagens PS
Så mycket äger de rikaste
5 procent sitter alltså på 45 procent av förmögenheterna. De 10 rikaste procenten sitter på 57,4 procent av den totala förmögenheten.
De 50 procent av hushållen – halva Europa – som har den lägsta nivån på tillgångar har tillsammans bara 5 procent av våra totala förmögenheter.
Euronews har, utifrån UBS globala förmögenhetsrapport från 2025, undersökt skillnaderna mellan länderna.
Man har gjort det utifrån Gini-indexet, som mäter ojämlikhet i förmögenhet i ett land med ett tal mellan 0 och 1. Ju högre värde desto större ojämlikhet, ett värde på 0 fullständig jämlikhet.
Största skillnaderna
Rapporten visar att Sverige har största klasskillnaderna med ett Gini-värde på 0,75, Slovakien det lägsta med 0,38.
Ojämlikheten är, förutom i Sverige, extremt hög även i Turkiet (0,73), Cypern (0,72), Tjeckien (0,72) och Lettland (0,7).
Mest jämlika länder är, förutom Slovakien, Belgien (0,47) och Malta (0,48).
”Sverige beskrivs ofta som en förebild för social jämlikhet på många områden, men dess förmögenhetsfördelning är bland de mest ojämna i Europa”, konstaterar Euronews.
”Rika blir ännu rikare”
Lisa Pelling, chef för Arena Idé, ger flera skäl för utvecklingen. Det handlar om avskaffandet av ett antal skatter när det gäller förmögenhet de senaste decennierna. Sverige har inte heller någon skatt på arv, gåvor eller egendom, påpekar hon.
Tillsammans med låga skatter för företag har det skapat ”många möjligheter för rika människor att bli ännu rikare”, konstaterar Pelling.
Carlos Vacas-Soriano och Eszter Sándor, forskningschefer hos Eurofound, betonar hos Euronews att graden av bostadsägande är en av de viktigaste faktorerna när det gäller skillnader i hur förmögenheterna fördelar sig.
Länder med högre nivåer av bostadsägande tenderar att ha lägre förmögenhetsojämlikhet, menar de två forskarna.
