Vilket land är rikast – Svaret beror på hur du räknar

Singapore och Norge toppar listorna över världens rikaste länder.(Foto: Anthony Lim / Benjamin Davies /Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Vilket är världens rikaste land egentligen. Det beror lite på hur man mäter. Men de här länderna toppar enligt de flest mått.

När olika mått på rikedom ställs mot varandra framträder Norge som världens mest balanserade välståndsland. Detta visar nya rankningar från The Economist.

Medan Schweiz toppar listan när det gäller ren inkomst per person med över 104 000 dollar per år. Bilden förändras dramatiskt när levnadskostnader och arbetstid vägs in.

Tre sätt att mäta välstånd

The Economist har rankat 178 länder utifrån tre olika GDP-mått. Det första mäter ren inkomst, det andra justerar för lokala priser genom köpkraftsparitet (PPP) och det tredje tar även hänsyn till hur många timmar invånarna måste arbeta för att tjäna sina inkomster.

Schweiz – ett av världens rikaste länder.(Foto: Anthony Anex/AP/TT)

När alla tre måtten vägs samman dominerar europeiska länder. De tar 12 av de 20 första platserna. Norge, Schweiz och Singapore återfinns konsekvent i toppen oavsett vilket mått som används, men i olika ordning.

Spela klippet
Norge vinner på livskvalitet

Det är när både levnadskostnader och arbetstid räknas in som Norge tar förstaplatsen. Norge har en justerad BNP på 115 000 dollar. Singapore, som kommer först när man justerar för köpkraft (151 000 dollar), faller till åttonde plats. Detta beror på landets långa arbetstider, rapporterar Forbes.

Schweiz, trots sina höga löner, är också ett av världens dyraste länder att leva i. Detta drar ner positionen till en femteplats när levnadskostnader räknas in.

Sverige då? Ja vi är i topp 20 på listan i samtliga kategorier men hamnar under både Norge och Danmark. I den justerade kategorin med levnadskostnader och arbetstid hamnar Sverige på plats 18, med endast levnadskostnader plats 19 och med endast inkomst som mätvärde är Sverige på plats 11.

USA i topp tio bland de rikaste

USA rankas som fjärde, sjunde respektive sjätte rikaste land beroende på vilket mått som används. Landet har en BNP per capita på 85 800 dollar som förblir relativt stabil över de tre måtten. Storbritannien hamnar betydligt lägre, på platserna 19, 27 och 25.

Enligt Global Finance Magazine är skillnaderna mellan rika och fattiga länder enorma. De tio rikaste länderna har en genomsnittlig köpkraft på över 118 000 dollar per person. Däremot når de tio fattigaste bara cirka 1 600 dollar. Detta enligt siffror från Internationella valutafonden (IMF).

Burundi i Östafrika hamnar sist på listan. Där är majoriteten av befolkningen under 17 år, vilket resulterar i färre arbetande som försörjer fler.

NorgerikedomSingapore
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

