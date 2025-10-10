Vilket är världens rikaste land egentligen. Det beror lite på hur man mäter. Men de här länderna toppar enligt de flest mått.
Vilket land är rikast – Svaret beror på hur du räknar
Mest läst i kategorin
Nazisterna stoppar tyska militären: "Måste ändra lagarna"
Tysk militär är kraftigt begränsad och får inte ingripa i det mesta efter andra världskriget. Det vill nu politiker i Tyskland ändra på. Flera europeiska länder står inför en växande säkerhetsutmaning när drönare allt oftare tränger in i landets luftrum. I Tyskland talas det ofta om hotet från ryska drönare. Men historiska begränsningar i författningen …
Från drönare till duvor: så ser det verkliga luftrummet ut
Inte minst de senaste veckorna har visat att människor har svårt att samsas i luften. Djur är bättre på det. Så här går det till. Drönarattacker och påstådda sådana, inklusive luftballonger med smuggelcigaretter, har dominerat de senaste veckornas nyhetsförmedling De har även påverkat flygtrafiken med stängda flygplatser och försenade eller inställda flighter. Väl uppe i …
Vita husets plan för militären: "Byter ut kompetens mot lydnad"
Ett historiskt möte i Pentagon markerar början på en omstöpning av USA:s försvar. Den nye försvarsministern Pete Hegseth talar om styrka och disciplin, men experter varnar för en reaktionär utrensning som hotar landets militära själ. När hundratals högt uppsatta officerare samlades på Marine Corps Base Quantico i slutet av september hölls andan i Washington. USA:s …
Guldet som arv, ankare och tillgång
I många sydasiatiska familjer börjar guldsamlingen redan före födseln, arvegods blandas med gåvor till födelse, högtider och vigsel. Det är smycken och minnen, men också ett privat finansiellt ankare. Farzana Ghani i Miami uttrycker det sakligt i en artikel i CNN: “Jämfört med obligationer och att hålla kontanter, skulle jag fortfarande föredra att köpa guldmynt”. …
Rheinmetall symbolen för Europas nya försvarspolitik
Sedan Rysslands invasion av Ukraina har den tyska försvarskoncernen Rheinmetall vuxit snabbt. Under ledning av vd Armin Papperger har bolaget blivit en central aktör i Europas militära upprustning. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i början av 2022 har Rheinmetalls aktiekurs tredubblats, och bolaget är nu Tysklands största utanför bilindustrin. Rheinmetall har omkring 45 000 …
När olika mått på rikedom ställs mot varandra framträder Norge som världens mest balanserade välståndsland. Detta visar nya rankningar från The Economist.
Medan Schweiz toppar listan när det gäller ren inkomst per person med över 104 000 dollar per år. Bilden förändras dramatiskt när levnadskostnader och arbetstid vägs in.
Topplistan – de rikaste länderna i Europa
Rikaste länderna i Europa får ny rangordning i en färsk rapport – och Sverige finns med, men långt från toppen. Vilket europeiskt land har mest pengar på
Tre sätt att mäta välstånd
The Economist har rankat 178 länder utifrån tre olika GDP-mått. Det första mäter ren inkomst, det andra justerar för lokala priser genom köpkraftsparitet (PPP) och det tredje tar även hänsyn till hur många timmar invånarna måste arbeta för att tjäna sina inkomster.
När alla tre måtten vägs samman dominerar europeiska länder. De tar 12 av de 20 första platserna. Norge, Schweiz och Singapore återfinns konsekvent i toppen oavsett vilket mått som används, men i olika ordning.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv gör en ingress om att Perfect Weekend erbjuder tre sköna kryssningar i vinter. När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Norge vinner på livskvalitet
Det är när både levnadskostnader och arbetstid räknas in som Norge tar förstaplatsen. Norge har en justerad BNP på 115 000 dollar. Singapore, som kommer först när man justerar för köpkraft (151 000 dollar), faller till åttonde plats. Detta beror på landets långa arbetstider, rapporterar Forbes.
Missa inte:
Världens rikaste länder – nya listan. Dagens PS
Schweiz, trots sina höga löner, är också ett av världens dyraste länder att leva i. Detta drar ner positionen till en femteplats när levnadskostnader räknas in.
Sverige då? Ja vi är i topp 20 på listan i samtliga kategorier men hamnar under både Norge och Danmark. I den justerade kategorin med levnadskostnader och arbetstid hamnar Sverige på plats 18, med endast levnadskostnader plats 19 och med endast inkomst som mätvärde är Sverige på plats 11.
USA i topp tio bland de rikaste
USA rankas som fjärde, sjunde respektive sjätte rikaste land beroende på vilket mått som används. Landet har en BNP per capita på 85 800 dollar som förblir relativt stabil över de tre måtten. Storbritannien hamnar betydligt lägre, på platserna 19, 27 och 25.
Läs även:
Hemligt möte inleder strid mellan Europas rikaste och fattigaste. Realtid
Enligt Global Finance Magazine är skillnaderna mellan rika och fattiga länder enorma. De tio rikaste länderna har en genomsnittlig köpkraft på över 118 000 dollar per person. Däremot når de tio fattigaste bara cirka 1 600 dollar. Detta enligt siffror från Internationella valutafonden (IMF).
Burundi i Östafrika hamnar sist på listan. Där är majoriteten av befolkningen under 17 år, vilket resulterar i färre arbetande som försörjer fler.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nazisterna stoppar tyska militären: "Måste ändra lagarna"
Tysk militär är kraftigt begränsad och får inte ingripa i det mesta efter andra världskriget. Det vill nu politiker i Tyskland ändra på. Flera europeiska länder står inför en växande säkerhetsutmaning när drönare allt oftare tränger in i landets luftrum. I Tyskland talas det ofta om hotet från ryska drönare. Men historiska begränsningar i författningen …
Vilket land är rikast – Svaret beror på hur du räknar
Vilket är världens rikaste land egentligen. Det beror lite på hur man mäter. Men de här länderna toppar enligt de flest mått. När olika mått på rikedom ställs mot varandra framträder Norge som världens mest balanserade välståndsland. Detta visar nya rankningar från The Economist. Medan Schweiz toppar listan när det gäller ren inkomst per person …
Smalare midja – svalare sexliv
Först tappade du vikten. Sedan tappade du lusten och ditt sexliv. Nu varnar forskare för att Ozempic och Mounjaro inte bara minskar hungern, utan även aptiten på allt som är kul – inklusive sex. Och kanske även på starka ben. När dopaminet går på diet Världen har gått från bröd och vin till sprutor och …
Avslöjat: Här är bilarna som tappat mest i värde
Stora suvar och dyra elbilar har rasat i värde. Se vilka modeller som drabbats värst och hur politiska beslut styr restvärdet, enligt E55. Det är den dolda kostnaden som slår hårdast mot plånboken – värdetappet. Medan den svenska bilmarknaden genomgått dramatiska skiften de senaste åren, med elektrifiering och priskrig, har det resulterat i en mardröm …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv gör en ingress om att Perfect Weekend erbjuder tre sköna kryssningar i vinter. När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i …