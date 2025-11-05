Smaka på den här summan, 698 miljarder dollar, alltså motsvarande cirka 6 687 miljarder kronor – det är nämligen så mycket förmögenheterna ökat i år för USA:s tio rikaste.
USA:s rikaste har blivit vansinnigt mycket rikare
Det är liksom ofattbart mycket pengar, det går inte att greppa, men ändå kan de allra mest förmögna i USA bli ännu rikare i år på den amerikanska presidenten Donald Trumps skattepolitik.
Allt enligt Fortune som konstaterar att det är ”exempellösa förmögenhetsökningar” som landets ultrarika kan gotta sig åt.
Som om inte det var nog kan USA snart få sin första biljonär i Elon Musk, världens rikaste person, om hans extrema lönepaket som vd för Tesla går igenom. Med det följer förstås en rad åtaganden som Musk måste infria, men ändå.
De mest rika nästan bara techmoguler
Det är Oxfam som i en rapport berättar att USA:s tio allra rikaste det senaste året fått uppleva att deras förmögenheter totalt sett ökat med 698 miljarder dollar, det vill säga hisnande 6 687 miljarder kronor.
Det är i stort sett bara techprofiler på listan, däribland Oracles medgrundare Larry Ellison, Amazons tidigare vd och styrelseordförande, tillika grundare Jeff Bezos, Google medgrundare Larry Page och Sergey Brin, Metas vd Mark Zuckerberg och så vidare.
Under det senaste året har de tio rikaste i landet tjänat, håll i dig nu, 833 631 gånger mer i snitt än ett typiskt amerikanskt hushåll, visar Oxfam-rapporten, berättar Fortune med hänvisning till sammanställningen.
50 procent av barnen i USA är fattiga
Över 40 procent av USA:s befolkning anses samtidigt vara fattiga, inklusive 50 procent av barnen.
”Faktum är att de rikaste 0,1 % av amerikanerna idag äger 12,6 % av tillgångarna och 24 % av aktiemarknaden. Samtidigt äger de 50 % rikaste i USA bara 1,1 % av börsen”, skriver det amerikanska affärsmagasinet och konstaterar att förmögenhetsklyftan i USA aldrig varit så tydlig som i dag.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
