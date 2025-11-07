Elon Musk får ny jättelön – världens första dollarbiljonär

Han var redan god för runt en halv miljard dollar.

Elon Musk blir dollarbiljonär

Nu blir världens rikaste person dock ännu rikare, och kan snart kalla sig själv dollarbiljonär, enligt CNN.

Elon Musks jättebonus som Tesla nyss har godkänt ser ut att göra honom 9 000 miljarder kronor rikare.

Teslas aktieägare röstade igenom det nya lönepaketet på torsdagen, där 75 procent var positiva till den nya rekordsumman.