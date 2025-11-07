Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Elon Musk får ny jättelön – världens första dollarbiljonär

Elon Musk kan se fram emot en ny jättelön och att kalla sig själv dollarbiljonär.
Elon Musk kan se fram emot en ny jättelön och att kalla sig själv dollarbiljonär. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart även kalla sig själv dollarbiljonär.

Han var redan god för runt en halv miljard dollar.

Elon Musk blir dollarbiljonär

Nu blir världens rikaste person dock ännu rikare, och kan snart kalla sig själv dollarbiljonär, enligt CNN.

Elon Musks jättebonus som Tesla nyss har godkänt ser ut att göra honom 9 000 miljarder kronor rikare.

Teslas aktieägare röstade igenom det nya lönepaketet på torsdagen, där 75 procent var positiva till den nya rekordsumman.

Nöjd med nya lönen

Musk själv då – han var också supernöjd över resultatet.

“Jag uppskattar det mycket”, uppgav han till aktieägarna och styrelsen efteråt.

Vad ska han då göra som dollarbiljonär?

Livet flyter på som vanligt

Inte mycket mer än tidigare visar det sig.

”Det är inte så att jag kommer att spendera pengarna”, uppgav Musk i ett samtal med investerare förra månaden.

Den nya lönen kommer dock inte som cash utan som fler Tesla-aktier, och det kommer då fylla på Musks aktieinnehav med runt 423 miljoner aktier under det kommande decenniet.

Måste nå stort börsvärde

Aktierna kommer vara värda cirka 1 biljon dollar, förutsatt att företaget når det börsvärde på 8,5 biljoner dollar som krävs för att Musk ska kvalificera sig för den fulla potentiella utdelningen.

Det lär dock bli svårt för aktien att nå hela vägen dit eftersom det betyder en ökning på 466 procent från dagens aktiekurs.

Krossar motståndet bland chefer

Om Musk når dit kommer han krossa allt motstånd av andra chefslöner genom historien – genom sin superlön på 275 miljoner dollar om dagen under de kommande 10 åren.

