Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart även kalla sig själv dollarbiljonär.
Elon Musk får ny jättelön – världens första dollarbiljonär
Mest läst i kategorin
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Analytiker: "Tuffa år framför oss på börsen"
En prisad ekonoms berömda metod kan användas för att analysera börsen framöver. Stämmer den kommer det att blåsa kalla vindar. För andra gången någonsin har amerikanska aktier passerat en milstolpe i värderingar, konstaterar Wall Street Journals Spencer Jakab i sitt nyhetsbrev. Den passerade milstolpe indikerar låg framtida avkastning och svåra tider framöver om den stämmer, …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien
Den tidigare populära aktien bland småsparare har haft flera tuffa börsår men gjort något av en comeback i kursgrafen i år. Vid gårdagens rapport tog trenden dock tvärt slut. Men Handelsbankens börsanalytiker Daniel Djupberg tycker börsen reagerade fel. ”Marknaden tvivlar på bolagets tillväxtpotential – vi håller inte med”, skriver han i en ny analys. Läs …
Han var redan god för runt en halv miljard dollar.
Elon Musk blir dollarbiljonär
Nu blir världens rikaste person dock ännu rikare, och kan snart kalla sig själv dollarbiljonär, enligt CNN.
Elon Musks jättebonus som Tesla nyss har godkänt ser ut att göra honom 9 000 miljarder kronor rikare.
Teslas aktieägare röstade igenom det nya lönepaketet på torsdagen, där 75 procent var positiva till den nya rekordsumman.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Nöjd med nya lönen
Musk själv då – han var också supernöjd över resultatet.
“Jag uppskattar det mycket”, uppgav han till aktieägarna och styrelsen efteråt.
Vad ska han då göra som dollarbiljonär?
Livet flyter på som vanligt
Inte mycket mer än tidigare visar det sig.
”Det är inte så att jag kommer att spendera pengarna”, uppgav Musk i ett samtal med investerare förra månaden.
Den nya lönen kommer dock inte som cash utan som fler Tesla-aktier, och det kommer då fylla på Musks aktieinnehav med runt 423 miljoner aktier under det kommande decenniet.
Måste nå stort börsvärde
Aktierna kommer vara värda cirka 1 biljon dollar, förutsatt att företaget når det börsvärde på 8,5 biljoner dollar som krävs för att Musk ska kvalificera sig för den fulla potentiella utdelningen.
Det lär dock bli svårt för aktien att nå hela vägen dit eftersom det betyder en ökning på 466 procent från dagens aktiekurs.
Krossar motståndet bland chefer
Om Musk når dit kommer han krossa allt motstånd av andra chefslöner genom historien – genom sin superlön på 275 miljoner dollar om dagen under de kommande 10 åren.
Läs även:
Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla. Dagens PS
Oljefonden nobbar Musks megaersättning. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Trump kastar Honda ur kurs – elbilsplaner skjuts upp fem år
Hondas elbilsstrategi får vänta. Företagets ledning ser ingen brådska att lansera prisvärda elbilar i USA så länge Trump sitter vid makten. Honda hade stora planer för elbilar. Men nu lägger företaget i backen, skriver Jalopnik. Under Japan Mobility Show berättade vd Toshihiro Mibe att förändringar i USA:s politik har fått hela elstrategin att gunga. När …
Vd:n uppmanar: Gör det här innan du säger upp dig
Det krävs mod att ta steget från en trygg anställning till att stå vid rodret för något eget. Dessutom finns där två frågor du måste kunna svara på innan du gör slag i saken.? Svenskt nyföretagande har förvisso mått bättre. I januari visade siffror från Visma att Sverige har det sämsta nyföretagandet sedan finanskrisen.? Men …
AI ger framtidstro – men också nya tvivel på jobbet
Allt fler företag använder AI – och de som gör det tror också mest på befordran. Men vägen mot framtidens arbetsliv kantas av både optimism och osäkerhet. Användningen av artificiell intelligens i svenska företag tog rejäl fart under 2025. Enligt nya siffror från SCB:s undersökning It-användning i företag använde 35 procent av företagen någon form …
Elon Musk får ny jättelön – världens första dollarbiljonär
Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart även kalla sig själv dollarbiljonär. Han var redan god för runt en halv miljard dollar. Elon Musk blir dollarbiljonär Nu blir världens rikaste person dock ännu rikare, och kan snart kalla sig själv dollarbiljonär, enligt CNN. Elon Musks jättebonus som …
Ukraina slår till hårt mot Rysslands energi – hittat svag punkt
Ukraina fortsätter att slå till hårt mot Rysslands energisektor. Rysk energi göder kriget och ukrainska drönare gör nu sitt bästa för att stoppa flödet. Ukraina fortsätter att slå till mot Rysslands energisektor – som står bakom de stora pengarna till kriget i Ukraina. Ukraina slår till mot Rysslands energi Den senaste attacken var mot oljeraffinaderiet …