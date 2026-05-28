EU ska inte gå i en rysk fälla – och heller inte bli ”distraherade av män som vill skriva historia”. Det menar Sveriges utrikesminister.
Utrikesministern: "Se upp med män som vill skriva historia"
Det är vid EU:s utrikesministrar inofficiella möte på Cypern som diskussionen, av naturliga skäl, dykt upp.
Utrikesministrarna konstatera att enighet är det viktigaste, inte att diskutera personfrågor kring vem som ska förhandla med Ryssland.
Kaja Kallas, EU:s ”utrikesminister”, ledde mötet på Cypern och var tydlig i sina uttalanden.
”Jag tycker att det är en fälla som Ryssland vill att vi ska gå i, att vi diskuterar vem som pratar med dem, och de väljer redan ut vem som är lämplig och vem som inte är det. Låt oss inte gå i den fällan”, sade Kallas.
”Förhandlingar är en laginsats”
”Förhandlingar är alltid en laginsats”, fortsatte Kallas. ”Man har ´good cops´, man har ´bad cops´, man har en strategi för hur man går till förhandlingsbordet. Därför är innehållet mycket viktigare än vem som förhandlar.”
”Vi måste vara enade, och det är ett mycket viktigt budskap, att vi måste arbeta tillsammans som Europa, inte som enskilda medlemmar separat. För individuellt är vi alla mycket, mycket svagare än vi är tillsammans”, avslutade Kallas.
”Se upp med män som vill skriva historia”
Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ställde sig bakom Kallas linje och tillade, att EU bör undvika att bli ”distraherade av män som vill skriva historia”, citerar Euronews.
”Vi bör inte springa till förhandlingsbordet och låta Ryssland bestämma villkoren”, sade utrikesministern.
”I stället borde vi se till att sätta mer press på Ryssland och öka stödet till Ukraina, och därigenom ändra kalkylen så att de verkligen vill komma till förhandlingsbordet och uppnå fred, för det är vad vi vill.”
Nederländernas Tom Berendsen sade att ”det viktigaste” var att EU hade ett ”tydligt mandat” innan man valde ett sändebud, medan Spaniens José Manuel Albares betonade behovet av att tala med ”en röst”.
”Måste ta tillfället”
”Vi måste ta tillfället i akt med USA:s beslut att pausa sitt deltagande i förhandlingsprocessen mellan Ukraina och Ryssland”, ansåg däremot Belgiens Maxime Prévot.
”Det är så viktigt att vara med vid förhandlingsbordet och agera, inte bara att titta på.”
Italiens Antonio Tajani, vars land var bland de första att förespråka direkta samtal med Ryssland, sa att det skulle vara ”omöjligt att underteckna ett fredsavtal utan Europa”.
Vill fokusera på ”genomförbara steg”
Ukrainas utrikesminister Andrii Shyiiba, som deltog i mötet på Cypern, sade att EU bör fokusera på ”precisa, genomförbara steg” som kan komplettera, snarare än ersätta, den USA-ledda fredsprocessen.
Han exemplifierade med frigivningen av civila fångar, demilitariseringen av kärnkraftverket i Zaporizjzja och inrättandet av humanitära korridorer.
”Vi behöver inte börja med att välja en person eller en grupp som ska leda insatsen”, sa han. ”Vi måste förtydliga mandatet, och det måste representera en enad europeisk röst.”