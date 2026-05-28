Utrikesministern: "Se upp med män som vill skriva historia"

”Se upp med män som vill skriva historia”

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ställde sig bakom Kallas linje och tillade, att EU bör undvika att bli ”distraherade av män som vill skriva historia”, citerar Euronews.

”Vi bör inte springa till förhandlingsbordet och låta Ryssland bestämma villkoren”, sade utrikesministern.

”I stället borde vi se till att sätta mer press på Ryssland och öka stödet till Ukraina, och därigenom ändra kalkylen så att de verkligen vill komma till förhandlingsbordet och uppnå fred, för det är vad vi vill.”

Nederländernas Tom Berendsen sade att ”det viktigaste” var att EU hade ett ”tydligt mandat” innan man valde ett sändebud, medan Spaniens José Manuel Albares betonade behovet av att tala med ”en röst”.

EU:s utrikeschef Kaja Kallas ledde mötet på Cypern och underströk att enigheten är det viktigaste för EU inför samtal med Ryssland om Ukraina. (Foto: Petros Karadjias/AP-TT)

”Måste ta tillfället”

”Vi måste ta tillfället i akt med USA:s beslut att pausa sitt deltagande i förhandlingsprocessen mellan Ukraina och Ryssland”, ansåg däremot Belgiens Maxime Prévot.

”Det är så viktigt att vara med vid förhandlingsbordet och agera, inte bara att titta på.”

Italiens Antonio Tajani, vars land var bland de första att förespråka direkta samtal med Ryssland, sa att det skulle vara ”omöjligt att underteckna ett fredsavtal utan Europa”.

Vill fokusera på ”genomförbara steg”

Ukrainas utrikesminister Andrii Shyiiba, som deltog i mötet på Cypern, sade att EU bör fokusera på ”precisa, genomförbara steg” som kan komplettera, snarare än ersätta, den USA-ledda fredsprocessen.

Han exemplifierade med frigivningen av civila fångar, demilitariseringen av kärnkraftverket i Zaporizjzja och inrättandet av humanitära korridorer.

”Vi behöver inte börja med att välja en person eller en grupp som ska leda insatsen”, sa han. ”Vi måste förtydliga mandatet, och det måste representera en enad europeisk röst.”

